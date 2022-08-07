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    Минское «Динамо» будет торопиться

    «Динамо» Минск — «Минск». Прогноз, ставка (к. 2.17) на футбол, чемпионат Белоруссии, 7 августа 2022 года

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    Артем Челядинский
    «Динамо» Минск сыграет на своем поле с «Минском» в рамках 16-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 7 августа, начало — в 18:00 мск. «Динамо» Минск — «Минск»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 07 Августа 2022 года
    Динамо Минск
  • Минск
    •  Динамо Минск 18:00 Минск Минск
  • Минск
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    «Динамо» Минск

    Команда Артема Челядинского борется за чемпионский титул. Минчане как раз лидируют потенциально, проведя на 2 матча меньше, чем лидер.

    «Динамо» Минск не лучшим образом выглядит в атаке. В 13 матчах команда смогла забить всего 20 раз.

    Минувший тур чемпионата сложился для команды неудачно. Дома динамовцы сложили оружие перед «Ислочью» (1:2).

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    Причем после того команда еще и вылетела из Лиги конференций. Минчане дважды проиграли «Хапоэлю» из Беэр-Шевы с общим счетом 1:3.

    «Минск»

    «Минск» борется за медали чемпионата. Причем отставание от лидера составляет всего 4 очка.

    На текущий момент «Минск» находится на 5 месте. Причем забивает команда (наряду с БАТЭ) чаще всех в лиге — 27 мячей.

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    • В предыдущем туре чемпионата «Минск» добыл три очка. На выезде команда разгромила «Гомель» (0:3).

    Интересно, что после того команда провела еще два контрольных матча. Узбекский «Бунедкор» был обыгран (2:0), а вот с «Петриковом» вышел боевой паритет (4:4).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Динамо» Минск за 1.56, на ничью за 3.92, а на «Минск» — за 4.88.

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    «Динамо» Минск постарается подтянуться ближе к лидеру.

    «Минск» частенько пропускает в свои ворота.

    В столичном дерби предпочтительнее выглядят динамовцы, которые наверняка начнут встречу активно. Наши прогноз и ставка — Победа «Динамо» Минск в 1 тайме с коэффициентом 2.17.

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    «Динамо» Минск — «Минск»: прогноз, ставка (2.17), статистика, коэффициенты матча 07.08.2022. Прогнозы на футбол. Минское «Динамо» будет торопиться
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