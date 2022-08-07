«Динамо» Минск сыграет на своем поле с «Минском» в рамках 16-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 7 августа, начало — в 18:00 мск. «Динамо» Минск — «Минск»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо» Минск

Команда Артема Челядинского борется за чемпионский титул. Минчане как раз лидируют потенциально, проведя на 2 матча меньше, чем лидер.

«Динамо» Минск не лучшим образом выглядит в атаке. В 13 матчах команда смогла забить всего 20 раз.

Минувший тур чемпионата сложился для команды неудачно. Дома динамовцы сложили оружие перед «Ислочью» (1:2).

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Причем после того команда еще и вылетела из Лиги конференций. Минчане дважды проиграли «Хапоэлю» из Беэр-Шевы с общим счетом 1:3.

«Минск»

«Минск» борется за медали чемпионата. Причем отставание от лидера составляет всего 4 очка.

На текущий момент «Минск» находится на 5 месте. Причем забивает команда (наряду с БАТЭ) чаще всех в лиге — 27 мячей.

В предыдущем туре чемпионата «Минск» добыл три очка. На выезде команда разгромила «Гомель» (0:3).

Интересно, что после того команда провела еще два контрольных матча. Узбекский «Бунедкор» был обыгран (2:0), а вот с «Петриковом» вышел боевой паритет (4:4).

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Динамо» Минск за 1.56, на ничью за 3.92, а на «Минск» — за 4.88.

«Динамо» Минск постарается подтянуться ближе к лидеру .

«Минск» частенько пропускает в свои ворота.

В столичном дерби предпочтительнее выглядят динамовцы, которые наверняка начнут встречу активно. Наши прогноз и ставка — Победа «Динамо» Минск в 1 тайме с коэффициентом 2.17.