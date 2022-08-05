«Лион» на старте французской Лиги 1 сыграет на своем поле с «Аяччо» в рамках первого тура. Матч пройдет 5 августа, начало — в 22:00 мск. «Лион» — «Аяччо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лион»

Команда провалила прошлый сезон чемпионата Франции, заняв только восьмую позицию с отставанием в пять очков от зоны еврокубков.

«Лион» тщательно готовился к сезону, проводя контрольные поединки. Причем «Ткачи» сыграли восемь товарищеских встреч.

Коэффициенты матча Лион — Аяччо 1 1.35 X 5.00 2 8.50 Ставка

Правда, стабильностью клуб не блещет. Что говорить, если в матче с «Виллемом II» команда проиграла со счетом 0:5.

Все прогнозы на Лигу 1

В трех из них коллектив потерпел поражение, а в одном сыграл вничью — в последней игре с «Интером» (2:2) — при четырех победах.

«Аяччо»

«Аяччо» прошлый сезон провел во втором по рангу дивизионе Франции Лиги 2, где занял второе место, благодаря чему и повысился в классе.

Корсиканцы уступили чемпиону первенства «Тулузе» четыре очка, а третий «Осер», который также вернулся в элиту, опередили на один балл.

В межсезонье «Аяччо» провел четыре товарищеские встречи, в которых одержал только одну победу — над «Шоле» (3:1).

При этом в двух поединках команда потерпела поражения — от «Кана» (0:1) и «Парижа» (0:1), а также раз сыграла вничью — с «Лорьяном» (1:1).

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,36.

Успех гостей оценивается в 8,50, тогда как ничья в основное время — в 4,75.

Наши прогноз и ставка — «Лион» выиграет, и обе команды забьют за 3,00.