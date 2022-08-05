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    Как начнется новый сезон во французской Лиге 1?

    «Лион» — «Аяччо». Ставка (к. 3.00) и прогноз на Лигу 1 5 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Лион» — «Аяччо»
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    «Лион» начинает сезон в Лиге 1
    «Лион» на старте французской Лиги 1 сыграет на своем поле с «Аяччо» в рамках первого тура. Матч пройдет 5 августа, начало — в 22:00 мск. «Лион» — «Аяччо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 05 Августа 2022 года
    Лион
  • Лион
    •  Лион 22:00 Аяччо Аяччо
  • Франция. Лига 1
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    «Лион»

    Команда провалила прошлый сезон чемпионата Франции, заняв только восьмую позицию с отставанием в пять очков от зоны еврокубков.

    «Лион» тщательно готовился к сезону, проводя контрольные поединки. Причем «Ткачи» сыграли восемь товарищеских встреч.

    Коэффициенты матча Лион — Аяччо

  • 1
  • 1.35
  • X
  • 5.00
  • 2
  • 8.50
  • Ставка
    •

    Правда, стабильностью клуб не блещет. Что говорить, если в матче с «Виллемом II» команда проиграла со счетом 0:5.

    Все прогнозы на Лигу 1

    В трех из них коллектив потерпел поражение, а в одном сыграл вничью — в последней игре с «Интером» (2:2) — при четырех победах.

    «Аяччо»

    «Аяччо» прошлый сезон провел во втором по рангу дивизионе Франции Лиги 2, где занял второе место, благодаря чему и повысился в классе.

    Корсиканцы уступили чемпиону первенства «Тулузе» четыре очка, а третий «Осер», который также вернулся в элиту, опередили на один балл.

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    • В межсезонье «Аяччо» провел четыре товарищеские встречи, в которых одержал только одну победу — над «Шоле» (3:1).

    При этом в двух поединках команда потерпела поражения — от «Кана» (0:1) и «Парижа» (0:1), а также раз сыграла вничью — с «Лорьяном» (1:1).

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,36.

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    Успех гостей оценивается в 8,50, тогда как ничья в основное время — в 4,75.

    Наши прогноз и ставка — «Лион» выиграет, и обе команды забьют за 3,00.

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    «Лион» — «Аяччо»: прогноз, ставка (3.00), статистика, коэффициенты матча 05.08.2022. Прогнозы на футбол. Как начнется новый сезон во французской Лиге 1?
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