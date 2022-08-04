Пражская «Славия» сыграет на своем поле против греческого «Панатинаикоса» в первом матче третьего раунда квалификации Лиги конференций. Матч пройдет 4 августа, начало — в 20:00 мск. «Славия» Прага — «Панатинаикос»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Славия»

«Славия» во втором раунде неплохо размялась в матчах против «Сент-Джозефса». Сначала чехи разбили гибралтарскую команду в гостях, а потом провели для соперника мастер-класс на своем поле, забив в общей сложности 11 мячей.

При этом «Славия» не очень удачно начала новый чемпионат Чехии. В первом туре пражский клуб проиграл «Градец-Кралове» (0:1).

Коэффициенты матча Славия П — Панатинаикос 1 1.75 X 3.70 2 4.70 Ставка

В товарищеских матчах у «Славии» было несколько ярких побед, но на них сейчас вряд ли стоит обращать внимание.

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В прошлом сезоне «Славия» дошла в Лиге конференций до четвертьфинала, где уступила по сумме двух матчей нидерландском «Фейенорду».

«Панатинаикос»

О возможностях «Панатинаикоса» пока что можно судить лишь по товарищеским матчам. На официальном уровне греческий клуб в новом сезоне еще не играл.

И тут, в первую очередь, следует отметить, что три из пяти товарищеских матчей афинской команды завершились вничью. Во всех случаях с одинаковым счетом — 0:0. В том числе встреча с леверкузенским «Байером».

В остальных играх «Панатинаикос» одержал победы над «Аль-Духаилем» и «Волендамом».

Летом «Панатинаикос» подписал экс-голкипера «Зенита» Юрия Лодыгина и бывшего защитника ЦСКА Хёрдура Магнуссона, а также вингера киевского «Динамо» Беньямина Вербича.

Прогноз и ставка

На «Славию» в этом матче можно поставить за 1.75, ничью букмекеры предлагают за 3.58, а победу «Панатинаикоса» — за 4.55.

Сложно будет «Славии», в этом нет никаких сомнений. «Панатинаикос» вполне способен как минимум не проиграть в Праге.

Но от ставки на исход в данном случае лучше воздержаться.

Самым оптимальным вариантом будет ставка на то, что обе команды забьют за 1.97.