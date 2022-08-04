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    Сможет ли «Славия» дожать «Панатинаикос»?

    «Славия» Прага — «Панатинаикос». Прогноз (к. 1.97) и ставки на Лиге конференций 4 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Славия» Прага — «Панатинаикос»
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    В прошлом сезоне «Славия» дошла в Лиге конференций до четвертьфинала
    Пражская «Славия» сыграет на своем поле против греческого «Панатинаикоса» в первом матче третьего раунда квалификации Лиги конференций. Матч пройдет 4 августа, начало — в 20:00 мск. «Славия» Прага — «Панатинаикос»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 04 Августа 2022 года

    «Славия»

    «Славия» во втором раунде неплохо размялась в матчах против «Сент-Джозефса». Сначала чехи разбили гибралтарскую команду в гостях, а потом провели для соперника мастер-класс на своем поле, забив в общей сложности 11 мячей.

    При этом «Славия» не очень удачно начала новый чемпионат Чехии. В первом туре пражский клуб проиграл «Градец-Кралове» (0:1).

    Коэффициенты матча Славия П — Панатинаикос

  • 1
  • 1.75
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 4.70
  • Ставка
    •

    В товарищеских матчах у «Славии» было несколько ярких побед, но на них сейчас вряд ли стоит обращать внимание.

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    В прошлом сезоне «Славия» дошла в Лиге конференций до четвертьфинала, где уступила по сумме двух матчей нидерландском «Фейенорду».

    «Панатинаикос»

    О возможностях «Панатинаикоса» пока что можно судить лишь по товарищеским матчам. На официальном уровне греческий клуб в новом сезоне еще не играл.

    И тут, в первую очередь, следует отметить, что три из пяти товарищеских матчей афинской команды завершились вничью. Во всех случаях с одинаковым счетом — 0:0. В том числе встреча с леверкузенским «Байером».

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    • В остальных играх «Панатинаикос» одержал победы над «Аль-Духаилем» и «Волендамом».

    Летом «Панатинаикос» подписал экс-голкипера «Зенита» Юрия Лодыгина и бывшего защитника ЦСКА Хёрдура Магнуссона, а также вингера киевского «Динамо» Беньямина Вербича.

    Прогноз и ставка

    На «Славию» в этом матче можно поставить за 1.75, ничью букмекеры предлагают за 3.58, а победу «Панатинаикоса» — за 4.55.

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    Сложно будет «Славии», в этом нет никаких сомнений. «Панатинаикос» вполне способен как минимум не проиграть в Праге.

    Но от ставки на исход в данном случае лучше воздержаться.

    Самым оптимальным вариантом будет ставка на то, что обе команды забьют за 1.97.

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    «Славия» Прага — «Панатинаикос»: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 04.08.2022. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Славия» дожать «Панатинаикос»?
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