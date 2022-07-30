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    Сможет ли «Лейпциг» совершить сенсацию в Суперкубке?

    «РБ Лейпциг» — «Бавария». Прогноз (к. ), ставки на футбол, Суперкубок Германии, 30 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «РБ Лейпциг» — «Бавария»
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    «Бавария» может выиграть новый трофей
    30 июля состоится матч за Суперкубок Германии, в котором сойдутся «РБ Лейпциг» и «Бавария». Поединок назначен на 21:30 по мск. «РБ Лейпциг» — «Бавария»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Суперкубок 30 Июля 2022 года
    РБ Лейпциг
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    «РБ Лейпциг»

    Приход Доменико Тедеско привел команду в чувство и прошлый сезон «РБ Лейпциг» завершила с высоко поднятой головой, несмотря на слабые успехи в Бундеслиге.

    В чемпионате Германии «быки» финишировали на 4 месте, получив путевку в Лигу чемпионов. Возможность участвовать в самом престижном турнире континента стала своего рода утешительным призом.

    Коэффициенты матча РБ Лейпциг — Бавария

  • 1
  • 3.60
  • X
  • 4.10
  • 2
  • 1.90
  • Ставка
    •

    При этом Тедеско и Ко смогли выиграть Кубок Германии. В финале клуб обыграл «Фрайбург» в серии пенальти. Также «Ред Булл» дошел до полуфинала Лиги Европы, где проиграл «Рейнджерс» (1:4).

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    Нынешним летом клуб провел два товарищеских матча. Сперва он обыграл «Саутгемптон» (3:1), а затем был разгромлен «Ливерпулю» (0:5).

    «Бавария»

    «Бавария» по итогам прошлого сезона в десятый раз подряд выиграла Бундеслигу. Золотые медали достались немецкому гранду еще задолго до финиша.

    Напомним, что в межсезонье мюнхенскую команду покинул лучший бомбардир последних сезонов поляк Роберт Левандовский, перебравшийся в «Барселону».

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    • Однако на замену немецкий коллектив подписал не менее классного нападающего. Из «Ливерпуля» пришел сенегалец Садио Мане, на которого в команде возлагают большие надежды.

    При подготовке к новому сезону «Бавария» провела два контрольных поединка, разгромив «Ди-Си Юнайтед» (6:2) и уступив «Манчестер Сити» (0:1).

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом мюнхенцев, коэффициент на победу которых равен 1,91.

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    Успех «Быков» оценивается в 3,60, тогда как ничья в основное время — в 3,90.

    Наши прогноз и ставка — «Бавария» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,10.

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    «РБ Лейпциг» — «Бавария»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 30.07.2022. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Лейпциг» совершить сенсацию в Суперкубке?
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