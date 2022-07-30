30 июля состоится матч за Суперкубок Германии, в котором сойдутся «РБ Лейпциг» и «Бавария». Поединок назначен на 21:30 по мск. «РБ Лейпциг» — «Бавария»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«РБ Лейпциг»

Приход Доменико Тедеско привел команду в чувство и прошлый сезон «РБ Лейпциг» завершила с высоко поднятой головой, несмотря на слабые успехи в Бундеслиге.

В чемпионате Германии «быки» финишировали на 4 месте, получив путевку в Лигу чемпионов. Возможность участвовать в самом престижном турнире континента стала своего рода утешительным призом.

Коэффициенты матча РБ Лейпциг — Бавария 1 3.60 X 4.10 2 1.90 Ставка

При этом Тедеско и Ко смогли выиграть Кубок Германии. В финале клуб обыграл «Фрайбург» в серии пенальти. Также «Ред Булл» дошел до полуфинала Лиги Европы, где проиграл «Рейнджерс» (1:4).

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Нынешним летом клуб провел два товарищеских матча. Сперва он обыграл «Саутгемптон» (3:1), а затем был разгромлен «Ливерпулю» (0:5).

«Бавария»

«Бавария» по итогам прошлого сезона в десятый раз подряд выиграла Бундеслигу. Золотые медали достались немецкому гранду еще задолго до финиша.

Напомним, что в межсезонье мюнхенскую команду покинул лучший бомбардир последних сезонов поляк Роберт Левандовский, перебравшийся в «Барселону».

Однако на замену немецкий коллектив подписал не менее классного нападающего. Из «Ливерпуля» пришел сенегалец Садио Мане, на которого в команде возлагают большие надежды.

При подготовке к новому сезону «Бавария» провела два контрольных поединка, разгромив «Ди-Си Юнайтед» (6:2) и уступив «Манчестер Сити» (0:1).

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом мюнхенцев, коэффициент на победу которых равен 1,91.

Успех «Быков» оценивается в 3,60, тогда как ничья в основное время — в 3,90.

Наши прогноз и ставка — «Бавария» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,10.