«Арсенал»
«Канониры» набрали максимальные 6 очков со старта турнира, благодаря чему лидируют в турнирной таблице ФНЛ. Также на старте сезона они выступают в роли самой результативной команды, у которой 6 забитых голов.
«Арсенал» в первом туре обыграл СКА Хабаровск. Счет составил 3:2 в пользу тульского коллектива. Победный гол забил Кирилл Панченко.
В туре втором хозяева уверенно разобрались с дублем «Краснодара», забив ему 3 безответных мяча.
Кирилл Панченко и Евгений Луценко на данный момент возглавляют список бомбардиров команды, имея по 2 гола.
«Акрон»
Гости находятся на противоположной стороне турнирной таблицы, имея два поражения подряд в чемпионате, плюс одно в предсезонке. Итого команда подходит к матчу с серией из трех неудач.
В первом матче «Акрон» минимально проиграл «Волгарю». Так коллектив пропустил в начале игры и не смог изменить ситуацию.
Во втором туре «красные» проиграли на своем поле «Шиннику» 2:3. При этом команда вела в счете 2:0 после первого тайма, но растратила преимущество и в добавленное время пропустила решающий мяч.
Больше гола «Акрон» пропускал только в одном из пяти матчей турнира.
Прогноз и ставка
Оценка букмекеров вышла согласно расположению команд в таблице: 1.79 на победу «Арсенала» и 4.40 на победу «Акрона».
Коэффициент на победу «Арсенала» очень приятный. Ставка на его победу вполне оправдана. Команда стартовала с двух побед и явно намерена сохранить лидерство.
Тульский коллектив не должен упустить три очка в матче с аутсайдером на своем поле.