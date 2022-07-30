Тульский «Арсенал» примет «Акрон» в поединке третьего тура ФНЛ. Игра состоится 30 июля в 18:00 мск. «Арсенал» — «Акрон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Арсенал»

«Канониры» набрали максимальные 6 очков со старта турнира, благодаря чему лидируют в турнирной таблице ФНЛ. Также на старте сезона они выступают в роли самой результативной команды, у которой 6 забитых голов.

«Арсенал» в первом туре обыграл СКА Хабаровск. Счет составил 3:2 в пользу тульского коллектива. Победный гол забил Кирилл Панченко.

В туре втором хозяева уверенно разобрались с дублем «Краснодара», забив ему 3 безответных мяча.

Прогнозы на ФНЛ

Кирилл Панченко и Евгений Луценко на данный момент возглавляют список бомбардиров команды, имея по 2 гола.

«Акрон»

Гости находятся на противоположной стороне турнирной таблицы, имея два поражения подряд в чемпионате, плюс одно в предсезонке. Итого команда подходит к матчу с серией из трех неудач.

В первом матче «Акрон» минимально проиграл «Волгарю». Так коллектив пропустил в начале игры и не смог изменить ситуацию.

Во втором туре «красные» проиграли на своем поле «Шиннику» 2:3. При этом команда вела в счете 2:0 после первого тайма, но растратила преимущество и в добавленное время пропустила решающий мяч.

Больше гола «Акрон» пропускал только в одном из пяти матчей турнира.

Прогноз и ставка

Оценка букмекеров вышла согласно расположению команд в таблице: 1.79 на победу «Арсенала» и 4.40 на победу «Акрона».

Коэффициент на победу «Арсенала» очень приятный. Ставка на его победу вполне оправдана. Команда стартовала с двух побед и явно намерена сохранить лидерство.

Тульский коллектив не должен упустить три очка в матче с аутсайдером на своем поле.