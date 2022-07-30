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    «Арсенал» одержит третью победу подряд?

    «Арсенал» — «Акрон». Прогноз (к. 1.79), ставки на футбол, ФНЛ, 30 июля 2022 года

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    Тульский «Арсенал» примет «Акрон» в поединке третьего тура ФНЛ. Игра состоится 30 июля в 18:00 мск. «Арсенал» — «Акрон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 30 Июля 2022 года
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    «Арсенал»

    «Канониры» набрали максимальные 6 очков со старта турнира, благодаря чему лидируют в турнирной таблице ФНЛ. Также на старте сезона они выступают в роли самой результативной команды, у которой 6 забитых голов.

    «Арсенал» в первом туре обыграл СКА Хабаровск. Счет составил 3:2 в пользу тульского коллектива. Победный гол забил Кирилл Панченко.

    В туре втором хозяева уверенно разобрались с дублем «Краснодара», забив ему 3 безответных мяча.

    Прогнозы на ФНЛ

    Кирилл Панченко и Евгений Луценко на данный момент возглавляют список бомбардиров команды, имея по 2 гола.

    «Акрон»

    Гости находятся на противоположной стороне турнирной таблицы, имея два поражения подряд в чемпионате, плюс одно в предсезонке. Итого команда подходит к матчу с серией из трех неудач.

    В первом матче «Акрон» минимально проиграл «Волгарю». Так коллектив пропустил в начале игры и не смог изменить ситуацию.

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  • 27/07/2022

    • Во втором туре «красные» проиграли на своем поле «Шиннику» 2:3. При этом команда вела в счете 2:0 после первого тайма, но растратила преимущество и в добавленное время пропустила решающий мяч.

    Больше гола «Акрон» пропускал только в одном из пяти матчей турнира.

    Прогноз и ставка

    Оценка букмекеров вышла согласно расположению команд в таблице: 1.79 на победу «Арсенала» и 4.40 на победу «Акрона».

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    Коэффициент на победу «Арсенала» очень приятный. Ставка на его победу вполне оправдана. Команда стартовала с двух побед и явно намерена сохранить лидерство.

    Тульский коллектив не должен упустить три очка в матче с аутсайдером на своем поле.

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    «Арсенал» — «Акрон»: прогноз, ставка (1.79), статистика, коэффициенты матча 30.07.2022. Прогнозы на футбол. «Арсенал» одержит третью победу подряд?
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