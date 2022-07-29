«Форталеза» в первом поединке 1/4 финала Кубка Бразилии примет на своем поле «Флуминенсе». Игра пройдет в ночь на 29 июля и начнется в 02:30 по мск. «Форталеза» — «Флуминенсе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Форталеза»

«Форталеза» в данном розыгрыше Кубка Бразилии преодолела уже два этапа. В 1/16 финала она дважды переиграли «Виторию» из Серии С — 3:0 дома и 1:0 на выезде.

В 1/8 финала «львы» в дерби справились с «Сеарой». Сперва они на своем поле нанесли сопернику поражение со счетом 2:0, после чего уступили 0:1 в гостях и прошли дальше.

В чемпионате же страны «трехцветные» выступаю не лучшим образом и после первого круга замыкает турнирную таблицу, отставая от безопасной строки на шесть баллов.

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У команды с учетом всех турниров только одна виктория за последние десять встреч. Накануне она в рамках Серии А на своей территории расписала мировую 0:0 с «Сантосом».

«Флуминенсе»

«Флуминенсе» также преодолел уже два раунда в текущем розыгрыше Кубка Бразилии, оба раза играя с представителями Серии Б, обыграв их в двух поединках.

Сперва клуб из Рио-де-Жанейро справился с «Вила Новой», выиграв 3:2 дома и 2:0 в гостях, затем настал черед и «Крузейро» — 2:1 в родных стенах и 3:0 в выездной встрече.

Чемпионат страны «воины» проводят хорошо, находясь после первого круга на третьей позиции в турнирной таблице, уступая лишь пять очков лидеру первенства.

«Флуминенсе» не знает горечи поражений на протяжении последних десяти игр с учетом всех турниров, выиграв за это время в восьми из них. Несколько дней тому назад они в чемпионате дома переиграли 2:1 «Брагантино».

В семи последних очных встречах данных клубов четыре раза сильнее был «Флуминенсе», два поединка еще победителя не выявили и только раз сильнее была «Форталеза».

Прогноз и ставка на «Форталеза» — «Флуминенсе»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Флуминенсе» предлагают — 2.56.

На викторию «Форталезы» дают — 2.95, ничья оценена — в 3.04.

В данном поединке прогнозируем выигрыш приезжего коллектива, ведь он находится в прекрасной форме и удачно играет против своего предстоящего противника в последнее время.