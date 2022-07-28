ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Оправдался ли трансфер Джека Грилиша?Пальцем в небо. Почему топ-трансферы так часто оказываются провальными? Джесси ЛингардЗачем Лингард перешел в «Ноттингем» Юлиан НагельсманнЛето коррекции. Мюнхенская «Бавария» провела работу над ошибками
  • 01:29
    • Агент Роналду попросил МЮ отдать игрока в аренду
  • 23:51
    • Англия разгромила Швецию и вышла в финал женского Евро
  • 21:56
    • «Шериф» вырвал победу у «Марибора» и вышел в 3-й раунд квалификации ЛЧ
    Все новости спорта

    Будет ли голевая засуха... состоится ли серия пенальти?

    «Пайде» Тбилиси — «Арарат-Армения». Ставка (к. 3.18) и прогноз на футбол, квалификация Лиги конференций, 28 июля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу конференций Календарь Лиги конференций
    Прогноз и ставки на «Пайде» Тбилиси — «Арарат-Армения»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Пайде»
    В четверг, 28 июля в рамках ответного поединка 2-го раунда Лиги конференций «Пайде» примет на своём поле «Арарат-Армению». Начало игры — в 19:00 (мск). «Пайде» Тбилиси — «Арарат-Армения»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Лига конференций. Квалификация 28 Июля 2022 года
    Пайде
  • Пайде
    •  Пайде 19:00 Арарат-Армения Арарат-Армения
  • Ереван
    •

    «Пайде»

    Обладатель Кубка Эстонии стартовал в Лиге конференций с 1-го отборочного раунда. На начальной стадии «Пайде» переиграл маститого «Динамо» Тбилиси.

    Матч в Грузии эстонцы выиграли (3:2). Но в домашнем поединке провалились (1:2). Судьбу путёвки во 2-ю стадию соперники разыграли в серии пенальти. Тут точнее оказались футболисты «Пайде» (6:5 — по пенальти).

    Раунд второй. Первую встречу эстонский коллектив провёл в гостях против команды «Арарат-Армения». Команды сушили игру все 90 минут. В итоге поединок завершился без взятия ворот (0:0).

    Все прогнозы на Лигу конференций

    В чемпионате Эстонии у «Пайде» в активе 33 очка. После 19-ти встреч, команда идет на 4-м месте. Следующая игра во внутреннем первенстве должна состояться 31-го июля. «Пайде» дома примет клуб «Таммека».

    «Арарат-Армения»

    Чемпионат Армении по сравнению с эстонским — выше в рейтинге УЕФА. Например, серебряный призёр — «Арарат-Армения» стартовал в Лиге конференций со 2-го квалификационного раунда, а не с 1-го.

    Команда разошлась миром с соперниками из «Пайде» (0:0). В ответке ничьи не будет. Кто-то в любом случае добьётся успеха.

  • Бесполезная легенда. Почему Роналду больше не нужен топ-клубам
  • Похоже, Криштиану Роналду придется задержаться в «МЮ» еще на сезон
  • 22/07/2022

    • Соперник из Эстонии или Армении. Не важно для будущего соперника. Бельгийский «Андерлехт» уже ждёт следующего оппонента по третьему отборочному раунду Лиги конференций.

    Как и в Эстонии, федерация футбола Армении приняла решение начать чемпионат 31-го июля. В этот день команда «Арарат-Армения» сыграет встречу 1-го тура против Урарту. Битва состоится в гостях.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Пайде» за 2.28, на ничью за 3.18, а на «Арарат-Армению» — за 2.44

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Перевес в плане коэффициента небольшой. Да и команды примерно одного уровня. «Пайде» и «Арарат-Армения» будут осторожничать, оглядываясь в первую очередь на защиту.

    Есть вероятность, что соперники закроются и будут искать счастья в контратаке. Соперники проведут низовый матч.

    Наши прогноз и ставка — Ничья в основное время с коэффициентом 3.18

    Еще один вкусный вариант. В следующий этап отбора выйдет «Арарат-Армения» с коэффициентом 1.77

    Ещё прогнозы на спорт
    2.50
  • Прогноз на матч Барселона — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Гоевчик — Кирьос
  • Теннис
  • Сегодня в 03:30
    •  5.20
  • Прогноз на матч Барселона — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.48
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Америка Мехико
  • Футбол
  • Сегодня в 05:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Баутиста-Агут — Родионов
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Салернитана — Галатасарай
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  3.50
  • Прогноз на матч Швентек — Фрех
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.57
  • Прогноз на матч Лайович — Карацев
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Интер Эскальдес — ЧФР Клуж
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Дженоа — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Будё-Глимт — Линфилд
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Фенербахче — Динамо Киев
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.54
  • Прогноз на матч Цюрих — Карабах
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.15
  • Прогноз на матч Мальмё — Жальгирис
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Пайде» Тбилиси — «Арарат-Армения»: прогноз, ставка (3.18), статистика, коэффициенты матча 28.07.2022. Прогнозы на футбол. Будет ли голевая засуха... состоится ли серия пенальти?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры