«Пайде»
Обладатель Кубка Эстонии стартовал в Лиге конференций с 1-го отборочного раунда. На начальной стадии «Пайде» переиграл маститого «Динамо» Тбилиси.
Матч в Грузии эстонцы выиграли (3:2). Но в домашнем поединке провалились (1:2). Судьбу путёвки во 2-ю стадию соперники разыграли в серии пенальти. Тут точнее оказались футболисты «Пайде» (6:5 — по пенальти).
Раунд второй. Первую встречу эстонский коллектив провёл в гостях против команды «Арарат-Армения». Команды сушили игру все 90 минут. В итоге поединок завершился без взятия ворот (0:0).
Все прогнозы на Лигу конференций
В чемпионате Эстонии у «Пайде» в активе 33 очка. После 19-ти встреч, команда идет на 4-м месте. Следующая игра во внутреннем первенстве должна состояться 31-го июля. «Пайде» дома примет клуб «Таммека».
«Арарат-Армения»
Чемпионат Армении по сравнению с эстонским — выше в рейтинге УЕФА. Например, серебряный призёр — «Арарат-Армения» стартовал в Лиге конференций со 2-го квалификационного раунда, а не с 1-го.
Команда разошлась миром с соперниками из «Пайде» (0:0). В ответке ничьи не будет. Кто-то в любом случае добьётся успеха.
Соперник из Эстонии или Армении. Не важно для будущего соперника. Бельгийский «Андерлехт» уже ждёт следующего оппонента по третьему отборочному раунду Лиги конференций.
Как и в Эстонии, федерация футбола Армении приняла решение начать чемпионат 31-го июля. В этот день команда «Арарат-Армения» сыграет встречу 1-го тура против Урарту. Битва состоится в гостях.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Пайде» за 2.28, на ничью за 3.18, а на «Арарат-Армению» — за 2.44
Перевес в плане коэффициента небольшой. Да и команды примерно одного уровня. «Пайде» и «Арарат-Армения» будут осторожничать, оглядываясь в первую очередь на защиту.
Есть вероятность, что соперники закроются и будут искать счастья в контратаке. Соперники проведут низовый матч.
Наши прогноз и ставка — Ничья в основное время с коэффициентом 3.18
Еще один вкусный вариант. В следующий этап отбора выйдет «Арарат-Армения» с коэффициентом 1.77