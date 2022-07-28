В четверг, 28 июля в рамках ответного поединка 2-го раунда Лиги конференций «Пайде» примет на своём поле «Арарат-Армению». Начало игры — в 19:00 (мск). «Пайде» Тбилиси — «Арарат-Армения»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Пайде»

Обладатель Кубка Эстонии стартовал в Лиге конференций с 1-го отборочного раунда. На начальной стадии «Пайде» переиграл маститого «Динамо» Тбилиси.

Матч в Грузии эстонцы выиграли (3:2). Но в домашнем поединке провалились (1:2). Судьбу путёвки во 2-ю стадию соперники разыграли в серии пенальти. Тут точнее оказались футболисты «Пайде» (6:5 — по пенальти).

Раунд второй. Первую встречу эстонский коллектив провёл в гостях против команды «Арарат-Армения». Команды сушили игру все 90 минут. В итоге поединок завершился без взятия ворот (0:0).

Все прогнозы на Лигу конференций

В чемпионате Эстонии у «Пайде» в активе 33 очка. После 19-ти встреч, команда идет на 4-м месте. Следующая игра во внутреннем первенстве должна состояться 31-го июля. «Пайде» дома примет клуб «Таммека».

«Арарат-Армения»

Чемпионат Армении по сравнению с эстонским — выше в рейтинге УЕФА. Например, серебряный призёр — «Арарат-Армения» стартовал в Лиге конференций со 2-го квалификационного раунда, а не с 1-го.

Команда разошлась миром с соперниками из «Пайде» (0:0). В ответке ничьи не будет. Кто-то в любом случае добьётся успеха.

Соперник из Эстонии или Армении. Не важно для будущего соперника. Бельгийский «Андерлехт» уже ждёт следующего оппонента по третьему отборочному раунду Лиги конференций.

Как и в Эстонии, федерация футбола Армении приняла решение начать чемпионат 31-го июля. В этот день команда «Арарат-Армения» сыграет встречу 1-го тура против Урарту. Битва состоится в гостях.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Пайде» за 2.28, на ничью за 3.18, а на «Арарат-Армению» — за 2.44

Перевес в плане коэффициента небольшой. Да и команды примерно одного уровня. «Пайде» и «Арарат-Армения» будут осторожничать, оглядываясь в первую очередь на защиту.

Есть вероятность, что соперники закроются и будут искать счастья в контратаке. Соперники проведут низовый матч.

Наши прогноз и ставка — Ничья в основное время с коэффициентом 3.18

Еще один вкусный вариант. В следующий этап отбора выйдет «Арарат-Армения» с коэффициентом 1.77