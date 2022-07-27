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    «Барса» с «Ювентусом» разойдутся после перерыва

    «Барселона» — «Ювентус». Дерзкая ставка за 5.20 на товарищеский матч 27 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Барселона» — «Ювентус»
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    Педри
    «Барселона» сыграет на своем поле с «Ювентусом» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 27 июля, начало — в 03:30 мск. «Барселона» — «Ювентус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 27 Июля 2022 года
    Барселона
  • Барселона
    •  Барселона 03:30 Ювентус Ювентус
  • Турин
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    «Барселона»

    Каталонцы обильно усилились в летнее межсезонье. Чего стоит только приобретение Роберта Левандовского?!

    Вот и предыдущий контрольный поединок «Барселона» выиграла. Причем минимально был переигран мадридский «Реал».

    Коэффициенты матча Барселона — Ювентус

  • 1
  • 2.05
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 3.05
  • Ставка
    •

    Интересно, что в последнем матче решающий мяч на счету еще одного звездного дебютанта команды Рафиньи.

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    Матчи с туринцами для «Барселоны» всегда складываются довольно удачно. Из пяти последних очных поединков каталонцы трижды выиграли, уступив лишь однажды.

    «Ювентус»

    «Ювентус» провалил минувший сезон в Серии А. 4 место для туринцев явно нельзя считать успешным.

    Новый сезон туринцы начинают с новыми надеждами. В этом должен помочь вернувшийся в клуб Поль Погба.

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    • Наверняка поможет «Ювентусу» и опытнейший Анхель Ди Мария. Да и защитник Бремер должен укрепить команду.

    В этом поединке «Ювентус» наверняка как можно активнее постарается сыграть в атаке. Для этого в составе команды имеется Душан Влахович.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Барселону» за 2.15, на ничью за 3.70, а на «Ювентус» — за 3.09.

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    «Барселона» серьезно укрепилась в межсезонье.

    «Ювентус» также имеет в своем составе сильных атакующих исполнителей.

    Обе команды любят и умеют атаковать, к тому же всегда способны прибавить. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Тотал 2-го тайма больше 3, поставить на это можно с коэффициентом 5.20. Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Барселона» — «Ювентус»: прогноз, ставка (5.20), статистика, коэффициенты матча 27.07.2022. Прогнозы на футбол. «Барса» с «Ювентусом» разойдутся после перерыва
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