«Барселона» сыграет на своем поле с «Ювентусом» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 27 июля, начало — в 03:30 мск. «Барселона» — «Ювентус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Барселона»

Каталонцы обильно усилились в летнее межсезонье. Чего стоит только приобретение Роберта Левандовского?!

Вот и предыдущий контрольный поединок «Барселона» выиграла. Причем минимально был переигран мадридский «Реал».

Коэффициенты матча Барселона — Ювентус 1 2.05 X 4.30 2 3.05 Ставка

Интересно, что в последнем матче решающий мяч на счету еще одного звездного дебютанта команды Рафиньи.

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Матчи с туринцами для «Барселоны» всегда складываются довольно удачно. Из пяти последних очных поединков каталонцы трижды выиграли, уступив лишь однажды.

«Ювентус»

«Ювентус» провалил минувший сезон в Серии А. 4 место для туринцев явно нельзя считать успешным.

Новый сезон туринцы начинают с новыми надеждами. В этом должен помочь вернувшийся в клуб Поль Погба.

Наверняка поможет «Ювентусу» и опытнейший Анхель Ди Мария. Да и защитник Бремер должен укрепить команду.

В этом поединке «Ювентус» наверняка как можно активнее постарается сыграть в атаке. Для этого в составе команды имеется Душан Влахович.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Барселону» за 2.15, на ничью за 3.70, а на «Ювентус» — за 3.09.

«Барселона» серьезно укрепилась в межсезонье.

«Ювентус» также имеет в своем составе сильных атакующих исполнителей .

Обе команды любят и умеют атаковать, к тому же всегда способны прибавить. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Тотал 2-го тайма больше 3, поставить на это можно с коэффициентом 5.20. Для остальных — более умеренный прогноз.