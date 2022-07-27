«Барселона»
Каталонцы обильно усилились в летнее межсезонье. Чего стоит только приобретение Роберта Левандовского?!
Вот и предыдущий контрольный поединок «Барселона» выиграла. Причем минимально был переигран мадридский «Реал».
Коэффициенты матча Барселона — Ювентус
Интересно, что в последнем матче решающий мяч на счету еще одного звездного дебютанта команды Рафиньи.
Матчи с туринцами для «Барселоны» всегда складываются довольно удачно. Из пяти последних очных поединков каталонцы трижды выиграли, уступив лишь однажды.
«Ювентус»
«Ювентус» провалил минувший сезон в Серии А. 4 место для туринцев явно нельзя считать успешным.
Новый сезон туринцы начинают с новыми надеждами. В этом должен помочь вернувшийся в клуб Поль Погба.
Наверняка поможет «Ювентусу» и опытнейший Анхель Ди Мария. Да и защитник Бремер должен укрепить команду.
В этом поединке «Ювентус» наверняка как можно активнее постарается сыграть в атаке. Для этого в составе команды имеется Душан Влахович.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Барселону» за 2.15, на ничью за 3.70, а на «Ювентус» — за 3.09.
«Барселона» серьезно укрепилась в межсезонье.
«Ювентус» также
Обе команды любят и умеют атаковать, к тому же всегда способны прибавить. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Тотал 2-го тайма больше 3, поставить на это можно с коэффициентом 5.20. Для остальных — более умеренный прогноз.