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    «Шериф» вырвет путёвку в 3-й раунд?

    «Шериф» — «Марибор». Прогноз, ставка (к. 1.72) на футбол, квалификация, Лига чемпионов, 26 июля 2022 года

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    Фрагмент матча «Интер» — «Шериф». Групповой этап Лиги чемпионов 2021/2022
    Кишинев. Стадион «Зимбру». «Шериф» в роли номинального хозяина поля. Тираспольчане примут «Марибор» в рамках 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов. Ответная битва за путёвку в 3-й отборочный раунд. Матч состоится 26 июля. Начало — в 20:00 (мск). «Шериф» — «Марибор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 26 Июля 2022 года
    Шериф
  • Тирасполь
    •  Шериф 20:00 Марибор Марибор
  • Лига чемпионов. Квалификация
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    «Шериф»

    «Шериф» в первой игре против «Марибора» выглядел лучше. Команда превзошла соперника по статистическим данным. Например, удары в створ ворот. Тираспольский клуб нанес 6 раз. Чемпион Словении всего 1 раз.

    В составе «желто-черного» клуба стартовал новичок, о котором объявили за сутки до лигочемпионского матча. Голландец Кей Теян вышел на 65-й минуте встречи и отыграл до финального свистка.

    Коэффициенты матча Шериф — Марибор

  • 1
  • 1.60
  • X
  • 3.65
  • 2
  • 6.50
  • Ставка
    •

    В первой встрече соперники разошлись миром (0:0). Теперь все решится на поле «Шерифа», в Кишиневе на стадионе «Зимбру». Тираспольский клуб по-прежнему не может играть на родной арене в Тирасполе. Из-за запрета УЕФА.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    В 1-м раунде Лиги чемпионов «Шериф» одержал победу над чемпионом Боснии и Герцеговины «Зриньски» (1:0 — по сумме двух встреч).

    После ответной игры с «Марибором» стартует чемпионат Молдавии. В стартовом туре Суперлиги «Шериф» в молдавском эль-класико сыграет против «Зимбру». Поединок пройдёт в Кишинёве 30 июля.

    «Марибор»

    «Марибор» хоть и играл дома, но можно с уверенностью сказать, что чемпион Словении должен радоваться мирному исходу. «Фиалковые» едва избежали поражения от тираспольчан.

    На 1-м этапе квалификации Лиги чемпионов «Марибор» переиграл чемпиона Белоруссии — «Шахтёр» из Солигорска (2:0 — общая победа словенского коллектива).

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  • 16/07/2022

    • Победитель пары «Шериф» vs «Марибор» в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов встретится с лучшей командой пары «Виктория» Чехия — ХИК Финляндия.

    В субботу, 23 июля «Марибор» провёл домашнюю встречу против дебютанта словенского чемпионата — ФК «Горица». Результат 2-го тура во внутреннем первенстве — победа чемпиона Словении (3:2). Это первый успех «Марибора» в нынешнем сезоне.

    Первый тур для чемпиона Словении получился провальным. Сильнейший клуб страны дома потерпел крупное поражение от «Радомлье» (0:3).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение принимающей стороне. На победу «Шерифа» предлагают — 1.72.

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    На викторию «Марибора» дают — 5.20, ничья оценена — в 3.42.

    Игра «Шерифа» с каждой игрой становится все ярче и качественней. Да и три сухих матча в Лиге чемпионов — о многом говорят.

    Наши прогноз и ставка — победа «Шерифа» с коэффициентом 1.72

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    «Шериф» — «Марибор»: прогноз, ставка (1.72), статистика, коэффициенты матча 26.07.2022. Прогнозы на футбол. «Шериф» вырвет путёвку в 3-й раунд?
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