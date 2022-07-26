Кишинев. Стадион «Зимбру». «Шериф» в роли номинального хозяина поля. Тираспольчане примут «Марибор» в рамках 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов. Ответная битва за путёвку в 3-й отборочный раунд. Матч состоится 26 июля. Начало — в 20:00 (мск). «Шериф» — «Марибор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шериф»

«Шериф» в первой игре против «Марибора» выглядел лучше. Команда превзошла соперника по статистическим данным. Например, удары в створ ворот. Тираспольский клуб нанес 6 раз. Чемпион Словении всего 1 раз.

В составе «желто-черного» клуба стартовал новичок, о котором объявили за сутки до лигочемпионского матча. Голландец Кей Теян вышел на 65-й минуте встречи и отыграл до финального свистка.

Коэффициенты матча Шериф — Марибор 1 1.60 X 3.65 2 6.50 Ставка

В первой встрече соперники разошлись миром (0:0). Теперь все решится на поле «Шерифа», в Кишиневе на стадионе «Зимбру». Тираспольский клуб по-прежнему не может играть на родной арене в Тирасполе. Из-за запрета УЕФА.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

В 1-м раунде Лиги чемпионов «Шериф» одержал победу над чемпионом Боснии и Герцеговины «Зриньски» (1:0 — по сумме двух встреч).

После ответной игры с «Марибором» стартует чемпионат Молдавии. В стартовом туре Суперлиги «Шериф» в молдавском эль-класико сыграет против «Зимбру». Поединок пройдёт в Кишинёве 30 июля.

«Марибор»

«Марибор» хоть и играл дома, но можно с уверенностью сказать, что чемпион Словении должен радоваться мирному исходу. «Фиалковые» едва избежали поражения от тираспольчан.

На 1-м этапе квалификации Лиги чемпионов «Марибор» переиграл чемпиона Белоруссии — «Шахтёр» из Солигорска (2:0 — общая победа словенского коллектива).

Победитель пары «Шериф» vs «Марибор» в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов встретится с лучшей командой пары «Виктория» Чехия — ХИК Финляндия.

В субботу, 23 июля «Марибор» провёл домашнюю встречу против дебютанта словенского чемпионата — ФК «Горица». Результат 2-го тура во внутреннем первенстве — победа чемпиона Словении (3:2). Это первый успех «Марибора» в нынешнем сезоне.

Первый тур для чемпиона Словении получился провальным. Сильнейший клуб страны дома потерпел крупное поражение от «Радомлье» (0:3).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение принимающей стороне. На победу «Шерифа» предлагают — 1.72.

На викторию «Марибора» дают — 5.20, ничья оценена — в 3.42.

Игра «Шерифа» с каждой игрой становится все ярче и качественней. Да и три сухих матча в Лиге чемпионов — о многом говорят.

Наши прогноз и ставка — победа «Шерифа» с коэффициентом 1.72