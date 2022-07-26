«Шериф»
«Шериф» в первой игре против «Марибора» выглядел лучше. Команда превзошла соперника по статистическим данным. Например, удары в створ ворот. Тираспольский клуб нанес 6 раз. Чемпион Словении всего 1 раз.
В составе «желто-черного» клуба стартовал новичок, о котором объявили за сутки до лигочемпионского матча. Голландец Кей Теян вышел на 65-й минуте встречи и отыграл до финального свистка.
Коэффициенты матча Шериф — Марибор
В первой встрече соперники разошлись миром (0:0). Теперь все решится на поле «Шерифа», в Кишиневе на стадионе «Зимбру». Тираспольский клуб по-прежнему не может играть на родной арене в Тирасполе. Из-за запрета УЕФА.
Все прогнозы на Лигу чемпионов
В 1-м раунде Лиги чемпионов «Шериф» одержал победу над чемпионом Боснии и Герцеговины «Зриньски» (1:0 — по сумме двух встреч).
После ответной игры с «Марибором» стартует чемпионат Молдавии. В стартовом туре Суперлиги «Шериф» в молдавском эль-класико сыграет против «Зимбру». Поединок пройдёт в Кишинёве 30 июля.
«Марибор»
«Марибор» хоть и играл дома, но можно с уверенностью сказать, что чемпион Словении должен радоваться мирному исходу. «Фиалковые» едва избежали поражения от тираспольчан.
На 1-м этапе квалификации Лиги чемпионов «Марибор» переиграл чемпиона Белоруссии — «Шахтёр» из Солигорска (2:0 — общая победа словенского коллектива).
Победитель пары «Шериф» vs «Марибор» в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов встретится с лучшей командой пары «Виктория» Чехия — ХИК Финляндия.
В субботу, 23 июля «Марибор» провёл домашнюю встречу против дебютанта словенского чемпионата — ФК «Горица». Результат 2-го тура во внутреннем первенстве — победа чемпиона Словении (3:2). Это первый успех «Марибора» в нынешнем сезоне.
Первый тур для чемпиона Словении получился провальным. Сильнейший клуб страны дома потерпел крупное поражение от «Радомлье» (0:3).
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение принимающей стороне. На победу «Шерифа» предлагают — 1.72.
На викторию «Марибора» дают — 5.20, ничья оценена — в 3.42.
Игра «Шерифа» с каждой игрой становится все ярче и качественней. Да и три сухих матча в Лиге чемпионов — о многом говорят.
Наши прогноз и ставка — победа «Шерифа» с коэффициентом 1.72