«Альдосиви»
«Альдосиви» замыкает турнирную таблицу аргентинского первенства, имея на своем счету пять баллов. И даже в случае победы в этой игре поднимется всего на три строки выше.
«Акулы» в текущем чемпионате первенства смогли добыть лишь одну викторию, переиграв в начале этого месяца на своем поле скромный «Росарио Сентраль» со счетом 2:1.
В остальных же девяти поединках коллектив еще дважды сыграл вничью и потерпел шесть поражений. В минувшем туре он расписал выездную мировую 1:1 с «Колоном» из Санта-Фе, а перед эти дважды подряд уступал.
На своем поле «Альдосиви» заработал львиную долю своих пунктов — четыре из пяти. Клуб раз выиграл при одной ничьей и двух фиаско.
«Ривер Плейт»
«Ривер Плейт» — один из грандов аргентинского футбола и действующий чемпион прошлого чемпионата. Однако в этом первенстве она выступает пока не особо хорошо.
И после девяти проведенных матчей набрала всего 12 баллов, с которыми идет только на 12 позиции в турнирной таблице, но от третьей строки отстает всего на пять пунктов.
«Миллионеры» смогли выиграть свою последнюю проведенную игру первенства, одолев дома 1:0 «Химнасию» из Ла-Платы. Тем самым они прервали свою 3-матчевую безвыигрышную серию в чемпионате, где дважды уступали.
В текущем первенстве на выезде «Ривер Плейт» выиграл пока только раз за пять встреч при двух мировых исходах и таком же количестве фиаско.
«Ривер» обыграл «Альдосиви» в минувших четырех очных противостояниях. Причем в трех случаях виктории были с разницей в два и более мяча.
Прогноз и ставка на «Альдосиви» — «Ривер Плейт»
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Ривер Плейт» — 1.45, победа «Альдосиви» — 7.00, ничья — 4.50.
«Миллионеры» потихоньку начинают набирать необходимые кондиции, после неудачного старта. Плюс к этому они очень хорошо играют против предстоящего противника. В общем, прогнозируем здесь викторию гостей с форой -1,5.