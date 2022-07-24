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    «Альдосиви» — «Ривер Плейт». Прогноз, ставка (к. 2.25) на футбол, чемпионат Аргентины, 24 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Альдосиви» — «Ривер Плейт»
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    «Ривер Плейт»
    24 июля в 10-м туре чемпионата Аргентины по футболу «Альдосиви» на своем поле сыграет против «Ривер Плейт». Начало — в 21:30 по мск. «Альдосиви» — «Ривер Плейт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Аргентина. Примера 24 Июля 2022 года
    Альдосиви
  • Аргентина. Примера
    •  Альдосиви 21:30 Ривер Плейт Ривер Плейт
  • Аргентина. Примера
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    «Альдосиви»

    «Альдосиви» замыкает турнирную таблицу аргентинского первенства, имея на своем счету пять баллов. И даже в случае победы в этой игре поднимется всего на три строки выше.

    «Акулы» в текущем чемпионате первенства смогли добыть лишь одну викторию, переиграв в начале этого месяца на своем поле скромный «Росарио Сентраль» со счетом 2:1.

    В остальных же девяти поединках коллектив еще дважды сыграл вничью и потерпел шесть поражений. В минувшем туре он расписал выездную мировую 1:1 с «Колоном» из Санта-Фе, а перед эти дважды подряд уступал.

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    На своем поле «Альдосиви» заработал львиную долю своих пунктов — четыре из пяти. Клуб раз выиграл при одной ничьей и двух фиаско.

    «Ривер Плейт»

    «Ривер Плейт» — один из грандов аргентинского футбола и действующий чемпион прошлого чемпионата. Однако в этом первенстве она выступает пока не особо хорошо.

    И после девяти проведенных матчей набрала всего 12 баллов, с которыми идет только на 12 позиции в турнирной таблице, но от третьей строки отстает всего на пять пунктов.

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    • «Миллионеры» смогли выиграть свою последнюю проведенную игру первенства, одолев дома 1:0 «Химнасию» из Ла-Платы. Тем самым они прервали свою 3-матчевую безвыигрышную серию в чемпионате, где дважды уступали.

    В текущем первенстве на выезде «Ривер Плейт» выиграл пока только раз за пять встреч при двух мировых исходах и таком же количестве фиаско.

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    «Ривер» обыграл «Альдосиви» в минувших четырех очных противостояниях. Причем в трех случаях виктории были с разницей в два и более мяча.

    Прогноз и ставка на «Альдосиви» — «Ривер Плейт»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Ривер Плейт» — 1.45, победа «Альдосиви» — 7.00, ничья — 4.50.

    «Миллионеры» потихоньку начинают набирать необходимые кондиции, после неудачного старта. Плюс к этому они очень хорошо играют против предстоящего противника. В общем, прогнозируем здесь викторию гостей с форой -1,5.

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    «Альдосиви» — «Ривер Плейт»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 24.07.2022. Прогнозы на футбол. Чемпион легко справится с аутсайдером
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