ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пауло ДибалаВ активном поиске. Свободные агенты, которые все еще без клуба «Зенит»Наши проблемы. Семь ожиданий от нового сезона РПЛ Дерек ЧисораДерек Чисора возвращается в большую игру. После победы над Пулевым британец вызвал на бой Деонтея Уайлдера
  • 22:09
    • «Краснодар» сыграл вничью с «Факелом», Кордоба не реализовал пенальти
  • 21:58
    • «Динамо» обменялось голами с «Ростовом»
  • 19:30
    • «Локомотив» в большинстве не справился с «Нижним Новгородом»
  • 21:26
    • Швеция и Нидерланды одержали крупные победы и вышли в четвертьфинал женского Евро-2022
  • 19:58
    • Дубль Фамейе принес «Рубину» победу над «Родиной»
  • 17:31
    • «Аякс» объявил о продаже Мартинеса в МЮ
  • 17:04
    • «Сочи» на выезде обыграл «Торпедо»
    Все новости спорта

    Позволят ли француженки выйти в плей-офф исландкам?

    Исландия (Ж) — Франция (Ж). Прогноз (к. 2.62), ставки на футбол, женский чемпионат Европы, 18 июля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на сборную Исландии Прогнозы на сборную Франции Прогнозы на футбол Франции
    Прогноз и ставки на Исландия (Ж) — Франция (Ж)
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Исландия занимает второе место в группе
    В группе D состоится третий тур женского Евро-2022. Сборная Франции сыграет с Исландией. Матч начнется в 22:00 по мск. Исландия (Ж) — Франция (Ж): прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Исландия

    Сборная Исландии ни разу не играла в финальных частях чемпионатов мира, но на ЧЕ играла 3 раза, а один раз смогла даже добраться до стадии 1/4 финала, уступив там Швеции.

    Отборочную компанию команда провела успешно, выиграв 5 матчей из 8, при одном поражении, и заняв вторую строчку, уступив только Голландии. Разница мячей 25-5.

    В преддверии Евро-2022 сборная Исландии провела только один товарищеский поединок, одолев в нем Польшу со счетом 3:1.

    Все прогнозы на футбол

    В нынешнем розыгрыше коллектив дважды сыграл вничью — с Бельгией (1:1) и Италией (1:1). Таким образом, чтобы выйти в плей-офф, ему нужна победа или ничья Бельгии и Италии в параллельной игре.

    Франция

    Француженки не оставили мокрого места от итальянок в первом туре. Матч закончился крупной победой «Ле Бле» со счетом 5:1.

    Во втором туре им довелось приложить больше усилий, чтобы обыграть Бельгию. Поединок завершился со счетом 2:1.

  • Вопреки всему. Эриксен и другие игроки, возобновившие карьеру после серьезных проблем со здоровьем
  • Истории о стойкости и силе духа
  • Вчера

    • Таким образом, они досрочно вышли в плей-офф с первого места в группе. Перед стартом Евро команда разгромила Вьетнам 7:0 и Камерун 4:0 в рамках подготовки к турниру.

    Серия побед сборной Франции насчитывает уже 16 поединков, которые также включают и товарищеские встречи.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры логично считают фаворитом номинальных гостей, коэффициент на победу которых равен 1,33.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Успех номинальных хозяев поля оценивается в 9,00, тогда как ничья — в 4,50.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,62.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.06
  • Прогноз на матч Нью-Йорк Ред Буллз — Нью-Йорк Сити
  • Футбол
  • Завтра в 00:00
    •  2.83
  • Прогноз на матч Ботафого — Атлетико Минейро
  • Футбол
  • Завтра в 00:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Велес Сарсфилд — Ривер Плейт
  • Футбол
  • Завтра в 02:30
    •  2.85
  • Прогноз на матч Нэшвилл — Лос-Анджелес
  • Футбол
  • Завтра в 03:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Реал Солт-Лейк — Спортинг Канзас-Сити
  • Футбол
  • Завтра в 04:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Ван де Зандшульп — Давидович-Фокина
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Майнц — Ньюкасл
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Ауда — Тукумс 2000
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Белшина — Шахтер Солигорск
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Штруфф — Хачанов
  • Теннис
  • Завтра в 19:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Алания — Динамо Махачкала
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Валенсия
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  3.43
  • Экспресс дня 18 июля
  • Завтра в 20:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Аустрия Клагенфурт — Саутгемптон
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Исландия (Ж) — Франция (Ж): прогноз, ставка (2.62), статистика, коэффициенты матча 18.07.2022. Прогнозы на футбол. Позволят ли француженки выйти в плей-офф исландкам?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры