В группе D состоится третий тур женского Евро-2022. Сборная Франции сыграет с Исландией. Матч начнется в 22:00 по мск. Исландия (Ж) — Франция (Ж): прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Исландия

Сборная Исландии ни разу не играла в финальных частях чемпионатов мира, но на ЧЕ играла 3 раза, а один раз смогла даже добраться до стадии 1/4 финала, уступив там Швеции.

Отборочную компанию команда провела успешно, выиграв 5 матчей из 8, при одном поражении, и заняв вторую строчку, уступив только Голландии. Разница мячей 25-5.

В преддверии Евро-2022 сборная Исландии провела только один товарищеский поединок, одолев в нем Польшу со счетом 3:1.

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В нынешнем розыгрыше коллектив дважды сыграл вничью — с Бельгией (1:1) и Италией (1:1). Таким образом, чтобы выйти в плей-офф, ему нужна победа или ничья Бельгии и Италии в параллельной игре.

Франция

Француженки не оставили мокрого места от итальянок в первом туре. Матч закончился крупной победой «Ле Бле» со счетом 5:1.

Во втором туре им довелось приложить больше усилий, чтобы обыграть Бельгию. Поединок завершился со счетом 2:1.

Таким образом, они досрочно вышли в плей-офф с первого места в группе. Перед стартом Евро команда разгромила Вьетнам 7:0 и Камерун 4:0 в рамках подготовки к турниру.

Серия побед сборной Франции насчитывает уже 16 поединков, которые также включают и товарищеские встречи.

Прогноз и ставка

Букмекеры логично считают фаворитом номинальных гостей, коэффициент на победу которых равен 1,33.

Успех номинальных хозяев поля оценивается в 9,00, тогда как ничья — в 4,50.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,62.