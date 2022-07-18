«Алания» сыграет на своем поле с «Динамо» Махачкала в рамках 1-го тура чемпионата России. Матч пройдет 18 июля, начало — в 20:00 мск. «Алания» — «Динамо» Махачкала: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Алания»

Владикавказцы явно сойдут за одного из претендентов на повышение в классе. Их к новым берегам поведет Заур Тедеев.

Посмотрим, сохранит ли «Алания» свой так полюбившийся атакующий почерк, который связывали с именем предыдущего наставника Спартака Гогниева.

Вот и в контрольных «Алания» выглядела прилично. Из трех поединков «барсы» выиграли дважды при одном паритете.

Прогнозы на ФНЛ

Наверняка в матче с дебютантом первого дивизиона «Алания» будет играть с позиции силы и исключительно на победу.

«Динамо» Махачкала

Этот клуб только-только повысился в классе, и явно планирует показать себя с наиболее выгодной стороны.

«Динамо» Махачкала известно своим умением мощно атаковать и добывать нужный результат. Иногда даже вопреки прогнозам.

Наверняка махачкалинцы постараются не дать себя в обиду в матче с принципиальным и мощным оппонентом.

В этом поединке гости будут рассчитывать на контратаки. Да и почему бы махачкалинцам не воспользоваться проблемами «Алании» в обороне.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Аланию» за 1.44, на ничью за 4.60, а на «Динамо» Махачкала — за 7.00.

«Алания» наверняка будет активно атаковать с первых минут матча .

«Динамо» Махачкала рассчитывают на контратакующие вылазки.

«Алания» сильна в плане реализации, и наверняка постарается стартовать как можно увереннее. Наши прогноз и ставка — Фора «Алании» -1.5 с коэффициентом 2.22.