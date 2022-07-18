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    «Алания» стартует с уверенной победы?

    «Алания» — «Динамо» Махачкала. Прогноз, ставка (к. 2.22) на футбол, Первая лига, 18 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Алания» — «Динамо» Махачкала
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    Заур Тедеев
    «Алания» сыграет на своем поле с «Динамо» Махачкала в рамках 1-го тура чемпионата России. Матч пройдет 18 июля, начало — в 20:00 мск. «Алания» — «Динамо» Махачкала: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 18 Июля 2022 года
    Алания
  • Владикавказ
    •  Алания 20:00 Динамо-Махачкала Динамо-Махачкала
  • Россия. ФНЛ
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    «Алания»

    Владикавказцы явно сойдут за одного из претендентов на повышение в классе. Их к новым берегам поведет Заур Тедеев.

    Посмотрим, сохранит ли «Алания» свой так полюбившийся атакующий почерк, который связывали с именем предыдущего наставника Спартака Гогниева.

    Вот и в контрольных «Алания» выглядела прилично. Из трех поединков «барсы» выиграли дважды при одном паритете.

    Прогнозы на ФНЛ

    Наверняка в матче с дебютантом первого дивизиона «Алания» будет играть с позиции силы и исключительно на победу.

    «Динамо» Махачкала

    Этот клуб только-только повысился в классе, и явно планирует показать себя с наиболее выгодной стороны.

    «Динамо» Махачкала известно своим умением мощно атаковать и добывать нужный результат. Иногда даже вопреки прогнозам.

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    • Наверняка махачкалинцы постараются не дать себя в обиду в матче с принципиальным и мощным оппонентом.

    В этом поединке гости будут рассчитывать на контратаки. Да и почему бы махачкалинцам не воспользоваться проблемами «Алании» в обороне.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Аланию» за 1.44, на ничью за 4.60, а на «Динамо» Махачкала — за 7.00.

    «Алания» наверняка будет активно атаковать с первых минут матча.

    «Динамо» Махачкала рассчитывают на контратакующие вылазки.

    «Алания» сильна в плане реализации, и наверняка постарается стартовать как можно увереннее. Наши прогноз и ставка — Фора «Алании» -1.5 с коэффициентом 2.22.

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    «Алания» — «Динамо» Махачкала: прогноз, ставка (2.22), статистика, коэффициенты матча 18.07.2022. Прогнозы на футбол. «Алания» стартует с уверенной победы?
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