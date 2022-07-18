«Алания»
Владикавказцы явно сойдут за одного из претендентов на повышение в классе. Их к новым берегам поведет Заур Тедеев.
Посмотрим, сохранит ли «Алания» свой так полюбившийся атакующий почерк, который связывали с именем предыдущего наставника Спартака Гогниева.
Вот и в контрольных «Алания» выглядела прилично. Из трех поединков «барсы» выиграли дважды при одном паритете.
Наверняка в матче с дебютантом первого дивизиона «Алания» будет играть с позиции силы и исключительно на победу.
«Динамо» Махачкала
Этот клуб только-только повысился в классе, и явно планирует показать себя с наиболее выгодной стороны.
«Динамо» Махачкала известно своим умением мощно атаковать и добывать нужный результат. Иногда даже вопреки прогнозам.
Наверняка махачкалинцы постараются не дать себя в обиду в матче с принципиальным и мощным оппонентом.
В этом поединке гости будут рассчитывать на контратаки. Да и почему бы махачкалинцам не воспользоваться проблемами «Алании» в обороне.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Аланию» за 1.44, на ничью за 4.60, а на «Динамо» Махачкала — за 7.00.
«Алания»
«Динамо» Махачкала рассчитывают на контратакующие вылазки.
«Алания» сильна в плане реализации, и наверняка постарается стартовать как можно увереннее. Наши прогноз и ставка — Фора «Алании» -1.5 с коэффициентом 2.22.