Ярославский «Шинник» сыграет на своем поле против «Краснодара-2» в первом туре Первой лиги. Матч пройдет 17 июля, начало — в 19:00 мск. «Шинник» — «Краснодар-2»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шинник»

«Шинник» в прошлом сезоне стал победителем второй группы ФНЛ-2, благодаря чему вернулся в Первую лигу.

Команда Вадима Евсеева идеально провела предыдущий чемпионат. В 22 матчах она потерпела лишь одно поражение.

«Шинник» забивал в среднем меньше двух мячей, но при этом и пропустил всего лишь один раз.

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В трех товарищеских матчах «Шинник» не одержал ни одной победы — встреча с «Нефтехимиком» завершилась вничью, а играх против «СКА-Хабаровск» и вологодского «Динамо» ярославцы проиграли.

«Краснодар-2»

Вторая команда «Краснодара» заняла 11-е место в предыдущем чемпионате ФНЛ.

В отличие от соперника, команда Алексея Герасименко ни разу не уступила в товарищеских матча.

Прогнозы на ФНЛ

В конце июня «Краснодар» одержал победу над «Чайкой». Встреча с этой же командой в начале июля завершилась вничью.

После этого были победы над «Биологом» и «Черноморцем», а также ничья с «Кубанью».

Прогноз и ставка

На «Шинник» в этом матче можно поставить за 2.20, ничью букмекеры предлагают за 3.55, а победу «Краснодара-2» — за 3.10.

Есть подозрение, что будет результативно, но в то же время по поводу исхода сложно что-то сказать. Пока не очень понятно, как «Шинник» будет выглядеть после возвращения из Второго дивизиона.

Ставка — тотал больше 2,5 за 1.87.