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    «Краснодар-2» наберет три очка на поле «Шинника»?

    «Шинник» — «Краснодар-2». Прогноз (к. 1.87) и ставки на Первую лигу 17 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Шинник» — «Краснодар-2»
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    В трех товарищеских матчах «Шинник» не одержал ни одной победы
    Ярославский «Шинник» сыграет на своем поле против «Краснодара-2» в первом туре Первой лиги. Матч пройдет 17 июля, начало — в 19:00 мск. «Шинник» — «Краснодар-2»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 17 Июля 2022 года
    Шинник
  • Ярославль
    •  Шинник 19:00 Краснодар-2 Краснодар-2
  • Россия. ФНЛ
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    «Шинник»

    «Шинник» в прошлом сезоне стал победителем второй группы ФНЛ-2, благодаря чему вернулся в Первую лигу.

    Команда Вадима Евсеева идеально провела предыдущий чемпионат. В 22 матчах она потерпела лишь одно поражение.

    Коэффициенты матча Шинник — Краснодар-2

  • 1
  • 2.18
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 3.15
  • Ставка
    •

    «Шинник» забивал в среднем меньше двух мячей, но при этом и пропустил всего лишь один раз.

    Все прогнозы на футбол

    В трех товарищеских матчах «Шинник» не одержал ни одной победы — встреча с «Нефтехимиком» завершилась вничью, а играх против «СКА-Хабаровск» и вологодского «Динамо» ярославцы проиграли.

    «Краснодар-2»

    Вторая команда «Краснодара» заняла 11-е место в предыдущем чемпионате ФНЛ.

    В отличие от соперника, команда Алексея Герасименко ни разу не уступила в товарищеских матча.

    Прогнозы на ФНЛ

    В конце июня «Краснодар» одержал победу над «Чайкой». Встреча с этой же командой в начале июля завершилась вничью.

    После этого были победы над «Биологом» и «Черноморцем», а также ничья с «Кубанью».

    Прогноз и ставка

    На «Шинник» в этом матче можно поставить за 2.20, ничью букмекеры предлагают за 3.55, а победу «Краснодара-2» — за 3.10.

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    Есть подозрение, что будет результативно, но в то же время по поводу исхода сложно что-то сказать. Пока не очень понятно, как «Шинник» будет выглядеть после возвращения из Второго дивизиона.

    Ставка — тотал больше 2,5 за 1.87.

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    «Шинник» — «Краснодар-2»: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 17.07.2022. Прогнозы на футбол. «Краснодар-2» наберет три очка на поле «Шинника»?
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