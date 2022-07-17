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    Кто выиграет Суперкубок Бельгии?

    «Брюгге» — «Гент». Прогноз (к. 2.62), ставки на футбол, Суперкубок Бельгии, 17 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Брюгге» — «Гент»
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    «Брюгге» стал чемпионом Бельгии в прошлом сезоне
    17 июля состоится матч за Суперкубок Бельгии, в котором сойдутся «Брюгге» и «Гент». Поединок назначен на 19:00 по мск. «Брюгге» — «Гент»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Брюгге»

    По итогам прошлого сезона «Брюгге» снова стал чемпионом Бельгии. Это был четвертый титул для клуба за пять лет.

    Таким образом, команда продолжает оставаться флагманом национального футбола, и, похоже, мало что изменится и в новой кампании.

    Пока проходит межсезонье, коллектив провел четыре товарищеские встречи, в которых дважды выиграл и по разу проиграл и сыграл вничью.

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    Вышеуказанное поражение остается единственным в последних 15 поединках во всех турнирах, с учетом контрольных поединков.

    «Гент»

    В прошлой кампании «Гент» занял лишь пятое место, поэтому был вынужден проводить плей-офф за право сыграть в Лиге конференций.

    В этом мини-турнире команда смогла взять верх, опережив «Генк», «Спортинг» и «Мехелен».

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    • Тем не менее, коллектив в итоге сыграет в Лиге Европы, поскольку выиграл Кубок Бельгии, в финале которого по пенальти обыграл «Андерлехт» (0:0).

    За текущее межсезонье клуб провел уже шесть контрольных поединков, в которых трижды победил, дважды проиграл и раз сыграл вничью.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры закономерно считают фаворитом номинальных хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,05.

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    Успех гостей оценивается в 3,30, тогда как ничья — в 3,20.

    Наши прогноз и ставка — Брюгге выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,62.

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    «Брюгге» — «Гент»: прогноз, ставка (2.62), статистика, коэффициенты матча 17.07.2022. Прогнозы на футбол. Кто выиграет Суперкубок Бельгии?
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