«Брюгге»
По итогам прошлого сезона «Брюгге» снова стал чемпионом Бельгии. Это был четвертый титул для клуба за пять лет.
Таким образом, команда продолжает оставаться флагманом национального футбола, и, похоже, мало что изменится и в новой кампании.
Пока проходит межсезонье, коллектив провел четыре товарищеские встречи, в которых дважды выиграл и по разу проиграл и сыграл вничью.
Вышеуказанное поражение остается единственным в последних 15 поединках во всех турнирах, с учетом контрольных поединков.
«Гент»
В прошлой кампании «Гент» занял лишь пятое место, поэтому был вынужден проводить плей-офф за право сыграть в Лиге конференций.
В этом мини-турнире команда смогла взять верх, опережив «Генк», «Спортинг» и «Мехелен».
Тем не менее, коллектив в итоге сыграет в Лиге Европы, поскольку выиграл Кубок Бельгии, в финале которого по пенальти обыграл «Андерлехт» (0:0).
За текущее межсезонье клуб провел уже шесть контрольных поединков, в которых трижды победил, дважды проиграл и раз сыграл вничью.
Прогноз и ставки
Букмекеры закономерно считают фаворитом номинальных хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,05.
Успех гостей оценивается в 3,30, тогда как ничья — в 3,20.
Наши прогноз и ставка — Брюгге выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,62.