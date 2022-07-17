«Астон Вилла»
«Астон Вилла» прошлый чемпионат Англии завершила на 14 позиции в турнирной таблице. Команда даже некоторое время претендовала на еврокубки, но очень неудачно провела концовку.
За 11 последних туров бирмингемцы проиграли в шести случаях, три раза еще в этот период они расписали мировые и смогли добиться лишь двух выигрышей.
Заканчивали АПЛ они и вовсе 4-матчевой безвыигрышной серией, где дважды уступали и дважды сыграли вничью. В заключительном туре «Виллианы» потерпели гостевое фиаско от «Ман Сити» 2:3.
«Астон Вилла» успела отыграть уже один товарищеский поединок, легко разгромив английский клуб «Уолсолл» 4:0, который выступает в четвертом по рангу дивизионе Туманного Альбиона.
«Лидс»
«Лидс» же в прошлом розыгрыше АПЛ с большим трудом сохранил свою прописку в элитном дивизионе, опередив на три пункта зону вылета.
«Павлины» свой вопрос с сохранением решили в последнем игровом дне первенства, обыграв на выезде «Брентфорд» со счетом 2:1, а в то же время их конкуренты допустили осечки.
«Белые» при подготовке к новому сезону успели провести уже два контрольных поединка. Сперва они одолели 4:0 «Блэкпул» из Чемпионшипа, а затем на этом турнире переиграли местный «Брисбен Роар» 2:1.
В прошедшем чемпионате Англии «Астон Вилла» в играх с «Лидсом» набрала четыре очка, выиграв 3:0 на выезде и расписав мировую 3:3 на своей территории.
Прогноз и ставка на «Астон Вилла» — «Лидс»
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Астон Виллы» предлагают — 2.20.
На викторию «Лидса» дают — 3.18, ничья оценена — в 3.24.
Обе команды в предыдущих товарищеских встречах демонстрировали хороший атакующий потенциал, забивая немало. Вполне возможно, что и в очном сражении они изберут такую же тактику, учитывая характер поединка.