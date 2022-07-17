В австралийском Брисбене в товарищеском турнире бирмингемская «Астон Вилла» сыграет против «Лидса». Встреча пройдет 17 июля и начнется в 07:35 по мск. «Астон Вилла» — «Лидс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Астон Вилла»

«Астон Вилла» прошлый чемпионат Англии завершила на 14 позиции в турнирной таблице. Команда даже некоторое время претендовала на еврокубки, но очень неудачно провела концовку.

За 11 последних туров бирмингемцы проиграли в шести случаях, три раза еще в этот период они расписали мировые и смогли добиться лишь двух выигрышей.

Заканчивали АПЛ они и вовсе 4-матчевой безвыигрышной серией, где дважды уступали и дважды сыграли вничью. В заключительном туре «Виллианы» потерпели гостевое фиаско от «Ман Сити» 2:3.

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«Астон Вилла» успела отыграть уже один товарищеский поединок, легко разгромив английский клуб «Уолсолл» 4:0, который выступает в четвертом по рангу дивизионе Туманного Альбиона.

«Лидс»

«Лидс» же в прошлом розыгрыше АПЛ с большим трудом сохранил свою прописку в элитном дивизионе, опередив на три пункта зону вылета.

«Павлины» свой вопрос с сохранением решили в последнем игровом дне первенства, обыграв на выезде «Брентфорд» со счетом 2:1, а в то же время их конкуренты допустили осечки.

«Белые» при подготовке к новому сезону успели провести уже два контрольных поединка. Сперва они одолели 4:0 «Блэкпул» из Чемпионшипа, а затем на этом турнире переиграли местный «Брисбен Роар» 2:1.

В прошедшем чемпионате Англии «Астон Вилла» в играх с «Лидсом» набрала четыре очка, выиграв 3:0 на выезде и расписав мировую 3:3 на своей территории.

Прогноз и ставка на «Астон Вилла» — «Лидс»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Астон Виллы» предлагают — 2.20.

На викторию «Лидса» дают — 3.18, ничья оценена — в 3.24.

Обе команды в предыдущих товарищеских встречах демонстрировали хороший атакующий потенциал, забивая немало. Вполне возможно, что и в очном сражении они изберут такую же тактику, учитывая характер поединка.