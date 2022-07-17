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    «Астон Вилла» — «Лидс». Прогноз, ставка (к. 1.88) на футбол, товарищеский матч, 17 июля 2022 года

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    В австралийском Брисбене в товарищеском турнире бирмингемская «Астон Вилла» сыграет против «Лидса». Встреча пройдет 17 июля и начнется в 07:35 по мск. «Астон Вилла» — «Лидс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 17 Июля 2022 года
    Астон Вилла
  • Бирмингем
    •  Астон Вилла 07:35 Лидс Лидс
  • Лидс
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    «Астон Вилла»

    «Астон Вилла» прошлый чемпионат Англии завершила на 14 позиции в турнирной таблице. Команда даже некоторое время претендовала на еврокубки, но очень неудачно провела концовку.

    За 11 последних туров бирмингемцы проиграли в шести случаях, три раза еще в этот период они расписали мировые и смогли добиться лишь двух выигрышей.

    Заканчивали АПЛ они и вовсе 4-матчевой безвыигрышной серией, где дважды уступали и дважды сыграли вничью. В заключительном туре «Виллианы» потерпели гостевое фиаско от «Ман Сити» 2:3.

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    «Астон Вилла» успела отыграть уже один товарищеский поединок, легко разгромив английский клуб «Уолсолл» 4:0, который выступает в четвертом по рангу дивизионе Туманного Альбиона.

    «Лидс»

    «Лидс» же в прошлом розыгрыше АПЛ с большим трудом сохранил свою прописку в элитном дивизионе, опередив на три пункта зону вылета.

    «Павлины» свой вопрос с сохранением решили в последнем игровом дне первенства, обыграв на выезде «Брентфорд» со счетом 2:1, а в то же время их конкуренты допустили осечки.

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    • «Белые» при подготовке к новому сезону успели провести уже два контрольных поединка. Сперва они одолели 4:0 «Блэкпул» из Чемпионшипа, а затем на этом турнире переиграли местный «Брисбен Роар» 2:1.

    В прошедшем чемпионате Англии «Астон Вилла» в играх с «Лидсом» набрала четыре очка, выиграв 3:0 на выезде и расписав мировую 3:3 на своей территории.

    Прогноз и ставка на «Астон Вилла» — «Лидс»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Астон Виллы» предлагают — 2.20.

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    На викторию «Лидса» дают — 3.18, ничья оценена — в 3.24.

    Обе команды в предыдущих товарищеских встречах демонстрировали хороший атакующий потенциал, забивая немало. Вполне возможно, что и в очном сражении они изберут такую же тактику, учитывая характер поединка.

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    «Астон Вилла» — «Лидс»: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 17.07.2022. Прогнозы на футбол. Оппоненты пробьют верховой тотал?
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