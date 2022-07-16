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    «Неман» переиграет витеблян

    «Витебск» — «Неман». Прогноз, ставка (к. 2.22) на футбол, чемпионат Белоруссии, 16 июля 2022 года

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    «Неман»
    «Витебск» сыграет на своем поле с «Неманом» в рамках 15-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 16 июля, начало — в 16:00 мск. «Витебск» — «Неман»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 16 Июля 2022 года
    Витебск
  • Витебск
    •  Витебск 16:00 Неман Неман
  • Гродно
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    «Витебск»

    Эта команда проводит неудачный для себя сезон. Нынешнее 13 место в таблице видится в этом плане вполне показательным.

    «Витебск» забил всего 11 мячей в 14 матчах. При этом в свои ворота пропущен уже 21 мяч.

    Минувший тур чемпионата принес команде очередное разочарование. «Витебск» на выезде уступил «Ислочи» (2:0).

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    Матчи с гродненцами складываются для команды с переменным успехом. Из пяти последних очных поединков «Витебск» выиграл один раз при одном поражении.

    «Неман»

    «Неман» в нынешнем чемпионате больше разочаровывает, нежели радует. При высоких амбициях команда занимает только 10 место.

    «Неман» забивает с такой же частотой, с какой и пропускает. Забили гродненцы 17 раз, пропустив те же 17.

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    • А вот в предыдущем туре чемпионата Белоруссии гродненцы получили техническое поражение в матче с «Гомелем», хотя по игре расписали безголевую мировую.

    «Неману» пора что-то срочно делать с улучшением реализации. Голы даются команде уж слишком натужно.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Неман» за 2.22, на ничью за 3.34, а на «Витебск» — за 3.06.

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    «Витебск» забивает с огромной натугой.

    «Неман» не забивает уже на протяжении двух последних матчей.

    Гродненцы по игре выглядят сильнее соперника, что и покажут на поле. Наши прогноз и ставка — Победа «Немана» с коэффициентом 2.22.

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    «Витебск» — «Неман»: прогноз, ставка (2.22), статистика, коэффициенты матча 16.07.2022. Прогнозы на футбол. «Неман» переиграет витеблян
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