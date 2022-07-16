«Витебск» сыграет на своем поле с «Неманом» в рамках 15-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 16 июля, начало — в 16:00 мск. «Витебск» — «Неман»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Витебск»

Эта команда проводит неудачный для себя сезон. Нынешнее 13 место в таблице видится в этом плане вполне показательным.

«Витебск» забил всего 11 мячей в 14 матчах. При этом в свои ворота пропущен уже 21 мяч.

Минувший тур чемпионата принес команде очередное разочарование. «Витебск» на выезде уступил «Ислочи» (2:0).

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Матчи с гродненцами складываются для команды с переменным успехом. Из пяти последних очных поединков «Витебск» выиграл один раз при одном поражении.

«Неман»

«Неман» в нынешнем чемпионате больше разочаровывает, нежели радует. При высоких амбициях команда занимает только 10 место.

«Неман» забивает с такой же частотой, с какой и пропускает. Забили гродненцы 17 раз, пропустив те же 17.

А вот в предыдущем туре чемпионата Белоруссии гродненцы получили техническое поражение в матче с «Гомелем», хотя по игре расписали безголевую мировую.

«Неману» пора что-то срочно делать с улучшением реализации. Голы даются команде уж слишком натужно.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Неман» за 2.22, на ничью за 3.34, а на «Витебск» — за 3.06.

«Витебск» забивает с огромной натугой .

«Неман» не забивает уже на протяжении двух последних матчей.

Гродненцы по игре выглядят сильнее соперника, что и покажут на поле. Наши прогноз и ставка — Победа «Немана» с коэффициентом 2.22.