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    «Славия» — «Белшина». Прогноз, ставка (к. 2.07) на футбол, чемпионат Белоруссии, 8 июля 2022 года

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    «Славия» Мозырь
    «Славия» сыграет на своем поле с «Белшиной» в рамках 14-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 8 июля, начало — в 20:00 мск. «Славия» — «Белшина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 08 Июля 2022 года
    Славия М
  • Мозырь
    •  Славия М 20:00 Белшина Белшина
  • Бобруйск
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    «Славия»

    Эта команда проводит вполне приличный, как для себя, сезон. Нынешнее 10 место видится вполне показательным.

    «Славия» многовато пропускает в свои ворота. В 12 матчах чемпионата оборона команды дала результативный сбой уже 20 раз.

    Минувший тур чемпионата принес команде неудачу. «Славия» на выезде уступила дзержинскому «Арсеналу» (3:2).

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    Поединки с «Белшиной» складываются для команды вполне успешно. Из пяти последних очных поединков «Славия» трижды выиграла при двух ничьих.

    «Белшина»

    Вернувшийся в элиту клуб, похоже, уже обжился в старых новых условиях. Бобруйчане вполне резонно осели на экваторе таблицы.

    В чемпионате «Белшина» на данный момент занимает 9 место. Вот только результативность команды не радует: всего 17 забитых мячей в 13 матчах.

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    • Минувший тур сложился для команды позитивно. «Белшина» дома минимально одолела дзержинский «Арсенал».

    Эта победа стала для бобруйчан третьей к ряду. Так что есть смысл говорить о неплохих кондициях игроков «Белшины».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Славию» за 2.47, на ничью за 3.24, а на «Белшину» — за 2.71.

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    «Славия» весьма неплохо атакует.

    «Белшина» в последних матчах выглядит довольно убедительно.

    «Славия» много забивает и много пропускает, что, безусловно, найдет свое проявление в этой встрече. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.07.

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    «Славия» — «Белшина»: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 08.07.2022. Прогнозы на футбол. В Мозыре ожидается голепад?
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