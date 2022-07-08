«Славия» сыграет на своем поле с «Белшиной» в рамках 14-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 8 июля, начало — в 20:00 мск. «Славия» — «Белшина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Славия»

Эта команда проводит вполне приличный, как для себя, сезон. Нынешнее 10 место видится вполне показательным.

«Славия» многовато пропускает в свои ворота. В 12 матчах чемпионата оборона команды дала результативный сбой уже 20 раз.

Минувший тур чемпионата принес команде неудачу. «Славия» на выезде уступила дзержинскому «Арсеналу» (3:2).

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Поединки с «Белшиной» складываются для команды вполне успешно. Из пяти последних очных поединков «Славия» трижды выиграла при двух ничьих.

«Белшина»

Вернувшийся в элиту клуб, похоже, уже обжился в старых новых условиях. Бобруйчане вполне резонно осели на экваторе таблицы.

В чемпионате «Белшина» на данный момент занимает 9 место. Вот только результативность команды не радует: всего 17 забитых мячей в 13 матчах.

Минувший тур сложился для команды позитивно. «Белшина» дома минимально одолела дзержинский «Арсенал».

Эта победа стала для бобруйчан третьей к ряду. Так что есть смысл говорить о неплохих кондициях игроков «Белшины».

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Славию» за 2.47, на ничью за 3.24, а на «Белшину» — за 2.71.

«Славия» весьма неплохо атакует .

«Белшина» в последних матчах выглядит довольно убедительно.

«Славия» много забивает и много пропускает, что, безусловно, найдет свое проявление в этой встрече. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.07.