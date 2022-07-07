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    «Лачи» уверенно обыграет соперника

    «Лачи» — «Искра». Прогноз, ставка (к. 2.28) на футбол, Лига Конференций, 7 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Лачи» — «Искра»
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    Марио Дайсинани
    «Лачи» на своем поле сыграет против «Искры» в рамках квалификации Лиги Конференций. Матч состоится 7 июля, начало — 21:00 (мск). «Лачи» — «Искра»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 07 Июля 2022 года
    Лачи
  • Лига конференций. Квалификация
    •  Лачи 21:00 Искра Даниловград Искра Даниловград
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    «Лачи»

    «Черно-белые» являются представителями чемпионата Албании в котором заняли второе место в турнирной таблице набрав 63 очка за 36 матчей. Команда смогла забить в ворота соперников 52 гола, а в свои пропустила — 33.

    В борьбе за Кубок Албании «Лачи» смог дойти до финала где встретился с «Влазнией» и завершив поединок в основное время со счетом 1:1, «черно-белые» на 95-й минуте дополнительного времени пропустили гол и тем самым проиграли борьбу за трофей — 2:1.

    После этого команда провела один товарищеский поединок против «КФ Лапи» из Косово и уверенно смогла одержать победу над ними со счетом 0:2.

    Из 5-ти последних домашних поединков «Лачи» 3 матча выиграл, в одном проиграл и одна встреча завершилась ничьей.

    «Искра»

    «Красно-белые» представляют чемпионат Черногории в котором заняли 4-е место в турнирной таблице набрав 51 очко после 36-ти сыгранных матчей. Этот коллектив смог забить в ворота своих соперников 48 голов, а пропустил — 45.

    В борьбе за Кубок Черногории «Искра» смогла дойти до полуфинала где встретилась с «Дечичем» и по сумме двух матчей проиграла им со счетом 2:1.

    Этот коллектив в июне месяце так же провел один товарищеский поединок против «Сараево» из Боснии и Герцеговины, который разгромил «красно-белых» со счетом 7:1.

    «Искра» из последних 10-ти выездных матчей смогла лишь 1 раз победить своего соперника, 1 раз сыграла вничью, а все остальные поединки проиграла.

    Прогноз и ставка

    На победу «Лачи» в этом матче можно поставить за 1.55, ничью букмекеры предлагают взять за 4.00, а победу «Искры» — за 4.82.

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    Прогноз — «Лачи» — очень мощный и собранный коллектив и ему повезло с соперником, который находится в неудовлетворительной форме. Так же «Искра» ужасно играет на выезде, а это это еще больше поможет «черно-белым» добыть уверенную победу в матче.

    Ставка — Победа «Лачи» с форой (-1.5) за 2.28.

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    «Лачи» — «Искра»: прогноз, ставка (2.28), статистика, коэффициенты матча 07.07.2022. Прогнозы на футбол. «Лачи» уверенно обыграет соперника
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