«Лачи» на своем поле сыграет против «Искры» в рамках квалификации Лиги Конференций. Матч состоится 7 июля, начало — 21:00 (мск). «Лачи» — «Искра»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лачи»

«Черно-белые» являются представителями чемпионата Албании в котором заняли второе место в турнирной таблице набрав 63 очка за 36 матчей. Команда смогла забить в ворота соперников 52 гола, а в свои пропустила — 33.

В борьбе за Кубок Албании «Лачи» смог дойти до финала где встретился с «Влазнией» и завершив поединок в основное время со счетом 1:1, «черно-белые» на 95-й минуте дополнительного времени пропустили гол и тем самым проиграли борьбу за трофей — 2:1.

После этого команда провела один товарищеский поединок против «КФ Лапи» из Косово и уверенно смогла одержать победу над ними со счетом 0:2.

Из 5-ти последних домашних поединков «Лачи» 3 матча выиграл, в одном проиграл и одна встреча завершилась ничьей.

«Искра»

«Красно-белые» представляют чемпионат Черногории в котором заняли 4-е место в турнирной таблице набрав 51 очко после 36-ти сыгранных матчей. Этот коллектив смог забить в ворота своих соперников 48 голов, а пропустил — 45.

В борьбе за Кубок Черногории «Искра» смогла дойти до полуфинала где встретилась с «Дечичем» и по сумме двух матчей проиграла им со счетом 2:1.

Этот коллектив в июне месяце так же провел один товарищеский поединок против «Сараево» из Боснии и Герцеговины, который разгромил «красно-белых» со счетом 7:1.

«Искра» из последних 10-ти выездных матчей смогла лишь 1 раз победить своего соперника, 1 раз сыграла вничью, а все остальные поединки проиграла.

Прогноз и ставка

На победу «Лачи» в этом матче можно поставить за 1.55, ничью букмекеры предлагают взять за 4.00, а победу «Искры» — за 4.82.

Прогноз — «Лачи» — очень мощный и собранный коллектив и ему повезло с соперником, который находится в неудовлетворительной форме. Так же «Искра» ужасно играет на выезде, а это это еще больше поможет «черно-белым» добыть уверенную победу в матче.

Ставка — Победа «Лачи» с форой (-1.5) за 2.28.