«Дерри»
Единственный клуб Северной Ирландии, который играет в чемпионате Ирландии. В ирландское первенство клуб был заявлен в далеком 1985-м году.
Минувший сезон «Дерри Сити» завершил на 4-месте. В турнирной таблице команда набрала 54 очка.
Наши дни. В самом разгаре новый розыгрыш. После 22 туров «Дерри Сити» идут на 3-м месте.
Все прогнозы на Лигу конференций
В еврокубках ирландский клуб в последний раз играл в 20-м году. Это была игра 1-го раунда Лиги Европы. «Дерри Сити» уступил литовской команде «Ритеряй» (2:3 — проиграли лишь в дополнительное время)
«Рига»
Клуб основан в начале 2015-го года путём слияния двух команд — «Карамба» и «Динамо».
«Рига» представляет латвийский футбол. Осенью 2018-го рижский клуб завоевал первые трофеи.
За тур до окончания был завоёван титул чемпиона Латвии. А финале Кубка страны в серии пенальти был обыгран флагман на тот момент латышского футбола — «Вентспилс».
«Рига» — трёхкратный чемпион Латвии. Золото Высшей лиги команда выигрывала с 2018-го по 2020-й гг. Последний сезон был провален — итог 4-е место.
Прошлый сезон в еврокубках был самым удачным для клуба. «Рига» добралась до раунда плей-офф Лиги конференций. В последней стадии отбора потерпела поражение от «Линкольна» (2:4).
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры не могут определить явного фаворита пары. На победу «Дерри Сити» предлагают 2.58. На викторию «Риги» — 2.58, ничья оценена — в 3.28.
Ирландия vs Латвия. От противостояния этих команд можно ожидать чего угодно. Сложный прогноз. Наверняка, будет силовой футбол. И в первом поединке вряд ли кто-то будет рисковать.
Ставка — ничья за 3.28