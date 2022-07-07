«Дерри» в родных стенах примет «Ригу» в первом матче первого отборочного раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 7 июля — начало в 21:45 по мск. «Дерри Сити» — «Рига»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Дерри»

Единственный клуб Северной Ирландии, который играет в чемпионате Ирландии. В ирландское первенство клуб был заявлен в далеком 1985-м году.

Минувший сезон «Дерри Сити» завершил на 4-месте. В турнирной таблице команда набрала 54 очка.

Наши дни. В самом разгаре новый розыгрыш. После 22 туров «Дерри Сити» идут на 3-м месте.

Все прогнозы на Лигу конференций

В еврокубках ирландский клуб в последний раз играл в 20-м году. Это была игра 1-го раунда Лиги Европы. «Дерри Сити» уступил литовской команде «Ритеряй» (2:3 — проиграли лишь в дополнительное время)

«Рига»

Клуб основан в начале 2015-го года путём слияния двух команд — «Карамба» и «Динамо».

«Рига» представляет латвийский футбол. Осенью 2018-го рижский клуб завоевал первые трофеи.

За тур до окончания был завоёван титул чемпиона Латвии. А финале Кубка страны в серии пенальти был обыгран флагман на тот момент латышского футбола — «Вентспилс».

«Рига» — трёхкратный чемпион Латвии. Золото Высшей лиги команда выигрывала с 2018-го по 2020-й гг. Последний сезон был провален — итог 4-е место.

Прошлый сезон в еврокубках был самым удачным для клуба. «Рига» добралась до раунда плей-офф Лиги конференций. В последней стадии отбора потерпела поражение от «Линкольна» (2:4).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры не могут определить явного фаворита пары. На победу «Дерри Сити» предлагают 2.58. На викторию «Риги» — 2.58, ничья оценена — в 3.28.

Ирландия vs Латвия. От противостояния этих команд можно ожидать чего угодно. Сложный прогноз. Наверняка, будет силовой футбол. И в первом поединке вряд ли кто-то будет рисковать.

Ставка — ничья за 3.28