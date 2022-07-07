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    Соперники не смогут определить победителя?

    «Дерри Сити» — «Рига». Прогноз, ставка (к.3.28) на футбол, квалификация Лиги конференций, 7 июля 2022 года

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    «Рига» — трёхкратный чемпион Латвии
    «Дерри» в родных стенах примет «Ригу» в первом матче первого отборочного раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 7 июля — начало в 21:45 по мск. «Дерри Сити» — «Рига»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Дерри»

    Единственный клуб Северной Ирландии, который играет в чемпионате Ирландии. В ирландское первенство клуб был заявлен в далеком 1985-м году.

    Минувший сезон «Дерри Сити» завершил на 4-месте. В турнирной таблице команда набрала 54 очка.

    Наши дни. В самом разгаре новый розыгрыш. После 22 туров «Дерри Сити» идут на 3-м месте.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    В еврокубках ирландский клуб в последний раз играл в 20-м году. Это была игра 1-го раунда Лиги Европы. «Дерри Сити» уступил литовской команде «Ритеряй» (2:3 — проиграли лишь в дополнительное время)

    «Рига»

    Клуб основан в начале 2015-го года путём слияния двух команд — «Карамба» и «Динамо».

    «Рига» представляет латвийский футбол. Осенью 2018-го рижский клуб завоевал первые трофеи.

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    • За тур до окончания был завоёван титул чемпиона Латвии. А финале Кубка страны в серии пенальти был обыгран флагман на тот момент латышского футбола — «Вентспилс».

    «Рига» — трёхкратный чемпион Латвии. Золото Высшей лиги команда выигрывала с 2018-го по 2020-й гг. Последний сезон был провален — итог 4-е место.

    Прошлый сезон в еврокубках был самым удачным для клуба. «Рига» добралась до раунда плей-офф Лиги конференций. В последней стадии отбора потерпела поражение от «Линкольна» (2:4).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры не могут определить явного фаворита пары. На победу «Дерри Сити» предлагают 2.58. На викторию «Риги» — 2.58, ничья оценена — в 3.28.

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    Ирландия vs Латвия. От противостояния этих команд можно ожидать чего угодно. Сложный прогноз. Наверняка, будет силовой футбол. И в первом поединке вряд ли кто-то будет рисковать.

    Ставка — ничья за 3.28

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    «Дерри Сити» — «Рига»: прогноз, ставка (3.28), статистика, коэффициенты матча 07.07.2022. Прогнозы на футбол. Соперники не смогут определить победителя?
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