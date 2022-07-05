«Шемрок Роверс» сыграет на своем поле с «Хибернианс» в рамках 1/8 финала квалификации Лиги чемпионов. Матч пройдет 5 июля, начало — в 21:30 мск. «Шемрок Роверс» — «Хибернианс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шемрок Роверс»

Клуб из Разграда традиционно борется за чемпионский титул в Ирландии. Вот и в текущем сезоне «Шемрок Роверс» уверенно лидирует.

Отрыв от ближайшего конкурента составляет уже 10 очков. Между тем, у «Дандолка» имеются два матча в запасе.

В своем предыдущем своем матче «Шемрок Роверс» победил. На выезде команда минимально переиграла «Финн Хэрпс».

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«Шемрок Роверс» имеет прекрасную серию из четырех побед подряд. Да и с атакой у команды дела обстоят неплохо.

«Хибернианс»

Эта команда является действующим чемпионом Мальты. Причем последний чемпионат был выигран с отрывом всего в три пункта от главного конкурента «Флорианы».

Причем «Хибернианс» в контрольных матчах выглядит не лучшим образом. Из двух встреч команда извлекла лишь ничью.

«Хибернианс» не лучшим образом смотрится в обороне. Команда редко оставляет свои ворота сухими.

В последнем своем контрольном поединке команда сыграла вничью с «Гзирой» (2:2). Так что проблемы с надежностью тылов никуда не делись.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Шемрок Роверс» за 1.36, на ничью за 4.74, а на «Хибернианс» — за 8.00.

«Шемрок Роверс» наверняка будет действовать первым номером.

«Хибернианс» весьма неплохо атакует .

У обеих команд имеются проблемы с надежностью собственных тылов. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.02.