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    В Дублине забьют все?!

    «Шемрок Роверс» — «Хибернианс». Прогноз, ставка (к. 2.02) на футбол, квалификация Лиги чемпионов, 5 июля 2022 года

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    Ронан Финн
    «Шемрок Роверс» сыграет на своем поле с «Хибернианс» в рамках 1/8 финала квалификации Лиги чемпионов. Матч пройдет 5 июля, начало — в 21:30 мск. «Шемрок Роверс» — «Хибернианс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 05 Июля 2022 года
    Шэмрок Роверс
  • Лига чемпионов. Квалификация
    •  Шэмрок Роверс 21:30 Хайберниан Хайберниан
  • Лига чемпионов. Квалификация
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    «Шемрок Роверс»

    Клуб из Разграда традиционно борется за чемпионский титул в Ирландии. Вот и в текущем сезоне «Шемрок Роверс» уверенно лидирует.

    Отрыв от ближайшего конкурента составляет уже 10 очков. Между тем, у «Дандолка» имеются два матча в запасе.

    В своем предыдущем своем матче «Шемрок Роверс» победил. На выезде команда минимально переиграла «Финн Хэрпс».

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    «Шемрок Роверс» имеет прекрасную серию из четырех побед подряд. Да и с атакой у команды дела обстоят неплохо.

    «Хибернианс»

    Эта команда является действующим чемпионом Мальты. Причем последний чемпионат был выигран с отрывом всего в три пункта от главного конкурента «Флорианы».

    Причем «Хибернианс» в контрольных матчах выглядит не лучшим образом. Из двух встреч команда извлекла лишь ничью.

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    • «Хибернианс» не лучшим образом смотрится в обороне. Команда редко оставляет свои ворота сухими.

    В последнем своем контрольном поединке команда сыграла вничью с «Гзирой» (2:2). Так что проблемы с надежностью тылов никуда не делись.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Шемрок Роверс» за 1.36, на ничью за 4.74, а на «Хибернианс» — за 8.00.

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    «Шемрок Роверс» наверняка будет действовать первым номером.

    «Хибернианс» весьма неплохо атакует.

    У обеих команд имеются проблемы с надежностью собственных тылов. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.02.

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    «Шемрок Роверс» — «Хибернианс»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 05.07.2022. Прогнозы на футбол. В Дублине забьют все?!
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