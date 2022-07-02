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    «Чонбук Хендай Моторс» заберет свои 3 очки

    «Санджу Санму» — «Чонбук Хендай Моторс». Прогноз, ставка (к. 2.29) на футбол, Южная Корея, К-Лига 1, 2 июля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Футбол Южной Кореи Прогнозы на Южная Корея. К-Лига
    Прогноз и ставки на «Санджу Санму» — «Чонбук Хендай Моторс»
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    Фрагмент матча
    «Санджу Санму» на своем поле сыграет против «Чонбук Хендай Моторса» в рамках 19-го тура К-Лиги 1 Южной Кореи. Матч состоится 2 июля, начало — 13:00 (мск). «Санджу Санму» — «Чонбук Хендай Моторс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Южная Корея. К-Лига 02 Июля 2022 года
    Санджу
  • Южная Корея. К-Лига
    •  Санджу 13:00 Чонбук Хендай Моторс Чонбук Хендай Моторс
  • Чонджу
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    «Санджу Санму»

    «Фениксы» показывают не очень хорошие результаты в нынешнем сезоне и таким образом расположились на 9-м месте в турнирной таблице К-Лиги 1 набрав всего 19 очков за 18 матчей. Команда забила в ворота соперников 20 голов, а в свои пропустила — 22.

    «Санджу Санму» в родном турнире не может одержать победу уже 8 матчей подряд, чередуя ничьи и поражения. Но за последние 4 матча «фениксы» проиграли лишь одному сопернику «Сувону ФК» на своем поле со счетом 0:1.

    А в остальных поединках «Санджу Санму» не смог определить сильнейшего с такими командами как «Пхохан Стилерс» (1:1), «Соннам» (1:1), «Сеул» (2:2).

    Из последних 10-ти очных встреч нынешних соперников «Санджу Санму» лишь 1 раз смог обыграть гостей этого матча.

    «Чонбук Хендай Моторс»

    «Зеленые» показывают довольно хорошие результаты в нынешнем сезоне и благодаря этому смогли забраться на вторую строчку турнирной таблицы набрав 32 очка за 18 матчей. Этот коллектив забивал 21 гол, а пропустил — 14.

    В К-Лиге 1 «Чонбук Хендай Моторс» три тура назад потерпел поражение на своем поле от «Ченджу Юнайтед» (0:2) и тем самым прервал беспроигрышную серию, которая длилась 9 матчей подряд.

    Но после этого «зеленые» сразу же смогли реабилитироваться и выиграли два поединка кряду с такими соперниками как «Ульсан» (1:3) и «Сувон Блюуингс» (2:1), а так же провели один ничейный матч с «Тэгу» (1:1).

    «Чонбук Хендай Моторс» помимо чемпионата веет успешную борьбу за Кубок Южной Кореи и с легкость прошел стадию 1/4 где встречался с «Сувоном Блюуингсом», которого уверенно обыграл со счетом 3:0.

    Прогноз и ставка

    На победу «Санджу Санму» в этом матче можно поставить за 3.10, ничью букмекеры предлагают взять за 3.40, а победу «Чонбук Хендай Моторса» — за 2.29.

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    Прогноз — «Чонбук Хендай Моторс» находится в превосходной форме и легко справляется со всеми своими соперниками, стоит заметить, что эта команда на выезде показывает результаты даже лучше чем дома. А вот «Санджу Санму», наоборот, никак не может настроиться на этот сезон и начинать побеждать, поэтому исход очевиден.

    Ставка — Победа «Чонбук Хендай Моторса» за 2.29.

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    «Санджу Санму» — «Чонбук Хендай Моторс»: прогноз, ставка (2.29), статистика, коэффициенты матча 02.07.2022. Прогнозы на футбол. «Чонбук Хендай Моторс» заберет свои 3 очки
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