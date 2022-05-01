Встреча 27-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Крыльями Советов» состоится 1 мая. Матч на «Открытие Арене» начнется в 14:00 мск. «Спартак» — «Крылья Советов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Спартак»

«Спартак» не побеждал в 5 из 6 последних матчей в чемпионате России (2 ничьи, 3 поражения), но не уступила в 8 из 10 последних домашних матчей.

В апреле на своем поле разгромил тульский «Арсенал» (3:0) и поделил очки с «Рубином» (1:1).

Коэффициенты матча Спартак — Крылья Советов 1 2.02 X 3.35 2 3.85 Ставка

В последних матчах команда Паоло Ваноли вышла в полуфинал Кубка России, обыграв в гостях ЦСКА (1:0), а потом на выезде уступила «Ростову» (2:3).

Прогнозы на чемпионат России по футболу

После 26 туров РПЛ «Спартак» с 31 очком на 10-м месте. Разница мячей 30-36, Промес забил 6 голов, но его участие под вопросом. Не сыграют Кутепов и Маслов.

«Крылья Советов»

Самарцы набрали 17 баллов в гостевых матчах чемпионата в этом сезоне. В 4 последних выездных матчах в РПЛ «Крылья Советов» чередуют победы и поражения.

В начале апреля подопечные Осинькина на выезде уступили «Ростову» (0:1), а потом в Екатеринбурге победили «Урал» (1:0).

В последних матчах «Крылья» дома победили «Краснодар» (2:0), а потом на выезде вдевятером были разгромлены «Химками» (1:4).

Календарь и таблица РПЛ

После 26 туров РПЛ «Крылья» с 38 очками на 7-м месте. Разница мячей 33-30, Сарвели забил 6 голов. Не сыграют Гленн Бейл и Денис Якуба.

Прогноз и ставка

На победу «Спартака» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.09, на ничью в основное время — 3.40, а на победу «Крыльев Советов» — 3.75.

В поединке 1-го круга москвичи победили «Крылья Советов» со счётом 1:0. Всего у «Спартака» 5 побед в 5 последних личных встречах против самарцев в чемпионате России.

Последняя победа «Крыльев Советов» над «Спартаком» (4:0) в РПЛ состоялась еще в сезоне-2016/17. Прогнозируем, что «"Спартак" не проиграет низовой матч. .