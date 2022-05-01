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    Продлится ли серия побед «Спартака» над «Крыльями»?

    «Спартак» — «Крылья Советов». Прогноз, ставки (к. 2.05) на футбол, РПЛ, 1 мая 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Спартак» — «Крылья Советов»
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    «Спартак»
    Встреча 27-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Крыльями Советов» состоится 1 мая. Матч на «Открытие Арене» начнется в 14:00 мск. «Спартак» — «Крылья Советов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 01 Мая 2022 года

    «Спартак»

    «Спартак» не побеждал в 5 из 6 последних матчей в чемпионате России (2 ничьи, 3 поражения), но не уступила в 8 из 10 последних домашних матчей.

    В апреле на своем поле разгромил тульский «Арсенал» (3:0) и поделил очки с «Рубином» (1:1).

    Коэффициенты матча Спартак — Крылья Советов

  • 1
  • 2.02
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 3.85
  • Ставка
    •

    В последних матчах команда Паоло Ваноли вышла в полуфинал Кубка России, обыграв в гостях ЦСКА (1:0), а потом на выезде уступила «Ростову» (2:3).

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    После 26 туров РПЛ «Спартак» с 31 очком на 10-м месте. Разница мячей 30-36, Промес забил 6 голов, но его участие под вопросом. Не сыграют Кутепов и Маслов.

    «Крылья Советов»

    Самарцы набрали 17 баллов в гостевых матчах чемпионата в этом сезоне. В 4 последних выездных матчах в РПЛ «Крылья Советов» чередуют победы и поражения.

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    • В начале апреля подопечные Осинькина на выезде уступили «Ростову» (0:1), а потом в Екатеринбурге победили «Урал» (1:0).

    В последних матчах «Крылья» дома победили «Краснодар» (2:0), а потом на выезде вдевятером были разгромлены «Химками» (1:4).

    Календарь и таблица РПЛ

    После 26 туров РПЛ «Крылья» с 38 очками на 7-м месте. Разница мячей 33-30, Сарвели забил 6 голов. Не сыграют Гленн Бейл и Денис Якуба.

    Прогноз и ставка

    На победу «Спартака» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.09, на ничью в основное время — 3.40, а на победу «Крыльев Советов» — 3.75.

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    В поединке 1-го круга москвичи победили «Крылья Советов» со счётом 1:0. Всего у «Спартака» 5 побед в 5 последних личных встречах против самарцев в чемпионате России.

    Последняя победа «Крыльев Советов» над «Спартаком» (4:0) в РПЛ состоялась еще в сезоне-2016/17. Прогнозируем, что «"Спартак" не проиграет низовой матч. .

    Интересны варианты ставок "Обе забьют" за 1.81 и ТБ 2,5 за 1.77.

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    «Спартак» — «Крылья Советов»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 01.05.2022. Прогнозы на футбол. Продлится ли серия побед «Спартака» над «Крыльями»?
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