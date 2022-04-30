ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Лейпциг» — «Рейнджерс»Перебодали. «Лейпциг» с трудом, но вскрыл шотландский «автобус» Лоренцо ПеллегриниПротивостояние, в котором ничего еще не понятно. «Лестер» и «Рома» сохраняют интригу до самого конца Мохамед Салах и Садио МанеТоп-10 лучших атакующих команд сезона
  • 23:54
    • «Вест Хэм» уступил «Айнтрахту» в первом матче 1/2 финала Лиги Европы
    Все новости спорта

    Продолжится ли беспроигрышная серия «Бенфики»?

    «Маритиму» — «Бенфика». Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, чемпионат Португалии, 30 апреля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Бенфику Прогнозы на Португалия
    Прогноз и ставки на «Маритиму» — «Бенфика»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Бенфика» идет на третьем месте
    «Маритиму» на своём поле сыграет против «Бенфики» в рамках 32-го тура чемпионата Португалии. Матч состоится 30 апреля, начало — 19:00 (мск). «Маритиму» — «Бенфика»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Португалия. Примера 30 Апреля 2022 года
    Маритиму
  • Фуншал
    •  Маритиму 19:00 Бенфика Бенфика
  • Лиссабон
    •

    «Маритиму»

    «Маритиму» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Португалии, набрав 37 очков за 31 поединок.

    За последние 6 матчей клуб 1 раз смог порадовать болельщиков победой, 2 раза сыграл вничью и 3 раза терпел поражения.

    Коэффициенты матча Маритиму — Бенфика

  • 1
  • 6.40
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 1.50
  • Ставка
    •

    В последних двух поединках команда не проигрывала, одержав одну победу и сыграв одну встречу.

    Все прогнозы на футбол

    От зоны еврокубков коллектива отстает на 11 баллов.

    «Бенфика»

    «Бенфика» в своем чемпионате выступает не слишком успешно. Вероятно, лиссабонцы останутся на нынешней третьей позиции.

    При этом стоит отметить мощь атак лиссабонского клуба. В 31 матче чемпионата Португалии «Бенфика» забила 75 мячей.

  • Новая битва Гвардиолы и Клоппа. Выводы по ответным матчам 1/4 Лиги чемпионов
  • О чем говорят результаты ответных игр?
  • 15/04/2022

    • В минувшем туре своего чемпионата «Бенфика» набрала только один балл. Дома «Орлы» сыграли вничью с «Фамаликаном» (0:0).

    Ранее коллектив вылетел из Лиги чемпионов, сыграв с «Ливерпулем» (3:3) вничью на выезде, но уступив по сумме двух встреч.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,50.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet

    Успех хозяев поля оценивается в 6,00, тогда как ничья — в 4,20.

    Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,10.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.42
  • Прогноз на матч Бондар — Касаткина
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Кецманович — Басилашвили
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Стивенс — Калинина
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Соррибес-Тормо — Павлюченкова
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Ван де Зандшульп — Руд
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.66
  • Прогноз на матч Потапова — Осака
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.36
  • Прогноз на матч Карабах — Габала
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.21
  • Прогноз на матч Руне — Руусувуори
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  2.86
  • Прогноз на матч Арарат-Армения — Пюник
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Нефтчи — Зиря
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Утрехт — НЕК
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Унион — Гройтер Фюрт
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Слайго Роверс — Шемрок Роверс
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.91
  • Прогноз на матч Куинз Парк Рейнджерс — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Маритиму» — «Бенфика»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 30.04.2022. Прогнозы на футбол. Продолжится ли беспроигрышная серия «Бенфики»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры