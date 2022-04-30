«Маритиму»
«Маритиму» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Португалии, набрав 37 очков за 31 поединок.
За последние 6 матчей клуб 1 раз смог порадовать болельщиков победой, 2 раза сыграл вничью и 3 раза терпел поражения.
Коэффициенты матча Маритиму — Бенфика
В последних двух поединках команда не проигрывала, одержав одну победу и сыграв одну встречу.
От зоны еврокубков коллектива отстает на 11 баллов.
«Бенфика»
«Бенфика» в своем чемпионате выступает не слишком успешно. Вероятно, лиссабонцы останутся на нынешней третьей позиции.
При этом стоит отметить мощь атак лиссабонского клуба. В 31 матче чемпионата Португалии «Бенфика» забила 75 мячей.
В минувшем туре своего чемпионата «Бенфика» набрала только один балл. Дома «Орлы» сыграли вничью с «Фамаликаном» (0:0).
Ранее коллектив вылетел из Лиги чемпионов, сыграв с «Ливерпулем» (3:3) вничью на выезде, но уступив по сумме двух встреч.
Прогноз и ставки
Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,50.
Успех хозяев поля оценивается в 6,00, тогда как ничья — в 4,20.
Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,10.