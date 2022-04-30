«Маритиму» на своём поле сыграет против «Бенфики» в рамках 32-го тура чемпионата Португалии. Матч состоится 30 апреля, начало — 19:00 (мск). «Маритиму» — «Бенфика»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Маритиму»

«Маритиму» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Португалии, набрав 37 очков за 31 поединок.

За последние 6 матчей клуб 1 раз смог порадовать болельщиков победой, 2 раза сыграл вничью и 3 раза терпел поражения.

Коэффициенты матча Маритиму — Бенфика 1 6.40 X 4.30 2 1.50 Ставка

В последних двух поединках команда не проигрывала, одержав одну победу и сыграв одну встречу.

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От зоны еврокубков коллектива отстает на 11 баллов.

«Бенфика»

«Бенфика» в своем чемпионате выступает не слишком успешно. Вероятно, лиссабонцы останутся на нынешней третьей позиции.

При этом стоит отметить мощь атак лиссабонского клуба. В 31 матче чемпионата Португалии «Бенфика» забила 75 мячей.

В минувшем туре своего чемпионата «Бенфика» набрала только один балл. Дома «Орлы» сыграли вничью с «Фамаликаном» (0:0).

Ранее коллектив вылетел из Лиги чемпионов, сыграв с «Ливерпулем» (3:3) вничью на выезде, но уступив по сумме двух встреч.

Прогноз и ставки

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,50.

Успех хозяев поля оценивается в 6,00, тогда как ничья — в 4,20.

Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,10.