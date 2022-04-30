В субботу, 30 апреля, в 32-м туре Бундеслиги в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» местная «Боруссия» сыграет против «Бохума». Начало — в 16:30 по мск. «Боруссия» Д — «Бохум»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Боруссия» Д

Дортмундский клуб выполнил свою задачу на сезон — заработал билет в Лигу чемпионов. Он уже точно финиширует на второй строке в турнирной таблице Бундеслиги.

В минувшем туре первенства «Боруссия» проиграла на выезде «Баварии» со счетом 1:3. И этот результат позволил мюнхенцам досрочно стать чемпионами Германии. К слову, они выиграли десятый титул подряд.

Коэффициенты матча Боруссия Д — Бохум 1 1.35 X 5.30 2 8.00 Ставка

Перед данной неудачей «шмели» уступили только раз за восемь предыдущих встречах первенства. Также в этом отрезке они два раза сыграли вничью и пять матчей выиграли.

Календарь и таблица Бундеслиги

Отметим, что на своем поле дортмундцы в этом чемпионате ни разу не играли вничью, трижды уступив и добыв 12 выигрышей.

«Бохум»

За четыре тура до финиша «Бохум» идет на 13-й строчке в турнирной таблице, имея в активе 36 очков, обходя опасную зону на восемь пунктов, так что чувствовать себя сравнительно спокойно.

Коллектив завершил март двумя поражениями подряд, а в этом месяце он по разу побеждал и расходился миром, а также потерпел два поражения, которые были в двух минувших турах. Одно из них на прошлых выходных дома от «Аугсбурга» 0:2.

Всего во втором круге чемпионата «сине-белые» смогли добиться только четырех победных результатов в 14 проведенных играх, среди которых стоит отметить домашний выигрыш над «Баварией» 4:2.

У «Бохума» лишь одна виктория за последние семь выездных встреч первенства при двух мировых исходах и четырех поражениях.

За последние пять очных игр этих клубов трижды сильнее был «Бохум» и дважды они расписывали мировые, в том числе и в первом круге — 1:1.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Боруссии» — 1.37, победа «Бохума» — 8.40, ничья — 5.65.

Данный поединок уже не будет иметь турнирного значения для «Боруссии». Поэтому она вполне может дать шанс резервистам, что позволит гостям рассчитывать на положительный результат.