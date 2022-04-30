«Боруссия» Д
Дортмундский клуб выполнил свою задачу на сезон — заработал билет в Лигу чемпионов. Он уже точно финиширует на второй строке в турнирной таблице Бундеслиги.
В минувшем туре первенства «Боруссия» проиграла на выезде «Баварии» со счетом 1:3. И этот результат позволил мюнхенцам досрочно стать чемпионами Германии. К слову, они выиграли десятый титул подряд.
Коэффициенты матча Боруссия Д — Бохум
Перед данной неудачей «шмели» уступили только раз за восемь предыдущих встречах первенства. Также в этом отрезке они два раза сыграли вничью и пять матчей выиграли.
Календарь и таблица Бундеслиги
Отметим, что на своем поле дортмундцы в этом чемпионате ни разу не играли вничью, трижды уступив и добыв 12 выигрышей.
«Бохум»
За четыре тура до финиша «Бохум» идет на 13-й строчке в турнирной таблице, имея в активе 36 очков, обходя опасную зону на восемь пунктов, так что чувствовать себя сравнительно спокойно.
Коллектив завершил март двумя поражениями подряд, а в этом месяце он по разу побеждал и расходился миром, а также потерпел два поражения, которые были в двух минувших турах. Одно из них на прошлых выходных дома от «Аугсбурга» 0:2.
Всего во втором круге чемпионата «сине-белые» смогли добиться только четырех победных результатов в 14 проведенных играх, среди которых стоит отметить домашний выигрыш над «Баварией» 4:2.
У «Бохума» лишь одна виктория за последние семь выездных встреч первенства при двух мировых исходах и четырех поражениях.
За последние пять очных игр этих клубов трижды сильнее был «Бохум» и дважды они расписывали мировые, в том числе и в первом круге — 1:1.
Прогноз и ставка
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Боруссии» — 1.37, победа «Бохума» — 8.40, ничья — 5.65.
Данный поединок уже не будет иметь турнирного значения для «Боруссии». Поэтому она вполне может дать шанс резервистам, что позволит гостям рассчитывать на положительный результат.