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    «Шмели» сыграют на расслабоне

    «Боруссия» Д — «Бохум». Прогноз, ставка (к. 3.10) на футбол, Чемпионат Германии, 30 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Боруссия» Д — «Бохум»
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    «Бохум»
    В субботу, 30 апреля, в 32-м туре Бундеслиги в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» местная «Боруссия» сыграет против «Бохума». Начало — в 16:30 по мск. «Боруссия» Д — «Бохум»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 30 Апреля 2022 года
    Боруссия Д
  • Дортмунд
    •  Боруссия Д 16:30 Бохум Бохум
  • Бохум
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    «Боруссия» Д

    Дортмундский клуб выполнил свою задачу на сезон — заработал билет в Лигу чемпионов. Он уже точно финиширует на второй строке в турнирной таблице Бундеслиги.

    В минувшем туре первенства «Боруссия» проиграла на выезде «Баварии» со счетом 1:3. И этот результат позволил мюнхенцам досрочно стать чемпионами Германии. К слову, они выиграли десятый титул подряд.

    Коэффициенты матча Боруссия Д — Бохум

  • 1
  • 1.35
  • X
  • 5.30
  • 2
  • 8.00
  • Ставка
    •

    Перед данной неудачей «шмели» уступили только раз за восемь предыдущих встречах первенства. Также в этом отрезке они два раза сыграли вничью и пять матчей выиграли.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    Отметим, что на своем поле дортмундцы в этом чемпионате ни разу не играли вничью, трижды уступив и добыв 12 выигрышей.

    «Бохум»

    За четыре тура до финиша «Бохум» идет на 13-й строчке в турнирной таблице, имея в активе 36 очков, обходя опасную зону на восемь пунктов, так что чувствовать себя сравнительно спокойно.

    Коллектив завершил март двумя поражениями подряд, а в этом месяце он по разу побеждал и расходился миром, а также потерпел два поражения, которые были в двух минувших турах. Одно из них на прошлых выходных дома от «Аугсбурга» 0:2.

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  • 26/04/2022

    • Всего во втором круге чемпионата «сине-белые» смогли добиться только четырех победных результатов в 14 проведенных играх, среди которых стоит отметить домашний выигрыш над «Баварией» 4:2.

    У «Бохума» лишь одна виктория за последние семь выездных встреч первенства при двух мировых исходах и четырех поражениях.

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    За последние пять очных игр этих клубов трижды сильнее был «Бохум» и дважды они расписывали мировые, в том числе и в первом круге — 1:1.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Боруссии» — 1.37, победа «Бохума» — 8.40, ничья — 5.65.

    Данный поединок уже не будет иметь турнирного значения для «Боруссии». Поэтому она вполне может дать шанс резервистам, что позволит гостям рассчитывать на положительный результат.

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    «Боруссия» Д — «Бохум»: прогноз, ставка (3.10), статистика, коэффициенты матча 30.04.2022. Прогнозы на футбол. «Шмели» сыграют на расслабоне
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