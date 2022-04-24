«Габала» сыграет на своем поле с «Карабахом» в рамках 24-го тура чемпионата Азербайджана. Матч пройдет 24 апреля, начало — в 16:30 мск. «Габала» — «Карабах»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Габала»

«Габала» в турнирной таблице чемпионата занимает 4 место. При этом отставание от третьей позиции составляет четыре очка.

Главной проблемой команды являются крайне ненадежные тылы. В 23 матчах «Габала» пропустила уже 31 раз.

Минувший тур команда не может записать себе в актив. «Габала» дома по всем статьям уступила как раз «Карабаху» (1:3).

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Против «Карабаха» команда играет просто отвратительно. Из пяти последних поединков проиграно четыре при одном ничейном исходе.

«Карабах»

«Карабах» проводит шикарный отрезок. Победная серия команды составляет уже семь матчей.

Агдамцы реально на голову сильнее всех в лиге. В 22 матчах атака команды настреляла уже 57 мячей.

Интересно, что последний свой матч «Карабах» проводил как раз с «Габалой». В первой полуфинальной кубковой встрече агдамцы взяли верх.

Наверняка агдамцы и в этом матче сыграют в привычном стиле. Да и по подбору игроков команда значительно превосходит оппонента.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Карабах» за 1.24, на ничью за 5.25, а на «Габалу» — за 10.00.

«Габала» традиционно неудачно играет с агдамцами .

«Карабах» уверенно мчится к чемпионскому титулу.

«Карабах» выглядит на голову сильнее соперника, особенно в плане реализации. Наши прогноз и ставка — Фора «Карабаха» -1.75 с коэффициентом 2.12.