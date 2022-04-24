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    Смогут ли «армейцы» реабилитироваться за вылет из Кубка России?

    ЦСКА — «Динамо». Прогноз, ставки (к. 2.25) на футбол, РПЛ, 24 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на ЦСКА — «Динамо»
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    ЦСКА
    Встреча 26-го тура РПЛ между ЦСКА и «Динамо» состоится 24 апреля. Матч на «ВЭБ Арене» начнется в 19:30 мск. ЦСКА — «Динамо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 24 Апреля 2022 года
    ЦСКА
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    •  ЦСКА 19:30 Динамо Динамо
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    ЦСКА

    «Армейцы» пошли на спад и не выиграли в 3 последних матчах в РПЛ (2 ничьи, 1 поражение), что практически выбило их из чемпионской гонки.

    В начале апреля ЦСКА едва спасся от поражения в домашнем матче с «Уралом» (2:2), а вот на выезде столичный клуб уступил «Химкам» (2:4).

    На выезде в Уфу команда Березуцких упустила победу — 1:1, после чего армейцы вылетели из Кубка России, проиграв в домашнем четвертьфинале «Спартаку» (0:1).

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    После 25 туров чемпионата России ЦСКА с 44 очками на 3-м месте. Разница мячей 37-25, Юсуф Языджи забил 8 голов. Не сыграет Набабкин.

    «Динамо»

    Подопечные Сандро Шварца победили в 4 из 5 последних матчах в Премьер-лиге и в 4-х последних матчах на выезде.

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    • В начале апреля «Динамо» на выезде одолело сначала «Краснодар» (1:0), а потом вырвало победу у «Нижнего Новгорода» (1:0).

    «Ахмат» бело-голубые обыграли на своем поле со счетом 2:0, а вот «Балтику» в выездном четвертьфинале Кубка удалось пройти лишь по пенальти — 1:1 (5:4).

    Календарь и таблица РПЛ

    После 25 туров РПЛ «Динамо» с 52 очками идет вторым, на 3 балла отставая от «Зенита». Разница мячей 45-24, Фомин забил 9 голов.

    Прогноз и ставка

    На победу ЦСКА в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.45, на ничью в основное время — 3.00, а на победу «Динамо» — 3.35.

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    «Динамо» победило в 2 предыдущих личных встречах с ЦСКА в чемпионате России (2:1, 3:2). В 5 последних встречах на «ВЭБ Арене» у команд по 2 победы и одна ничья.

    Дома ЦСКА не проиграл в 10 из 12 матчей в текущем сезоне Премьер-лиги (7 побед, 3 ничьи). Прогнозируем, что «Динамо» не проиграет низовой матч. .

    Интересны варианты ставок «Обе забьют — нет» за 1.89 и ТМ 2,5 за 1.72.

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    ЦСКА — «Динамо»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 24.04.2022. Прогнозы на футбол. Смогут ли «армейцы» реабилитироваться за вылет из Кубка России?
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