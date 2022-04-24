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    «Челси» — «Вест Хэм». Дерзкая ставка за 5.00 на матч АПЛ 24 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Челси» — «Вест Хэм»
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    Тимо Вернер
    «Челси» сыграет на своем поле с «Вест Хэмом» в рамках 34-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 24 апреля, начало — в 16:00 мск. «Челси» — «Вест Хэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 24 Апреля 2022 года
    Челси
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    •  Челси 16:00 Вест Хэм Вест Хэм
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    «Челси»

    «Челси» вряд ли поднимется либо опустится ниже своей третьей позиции. Отрыв от пятого, нелигочемпионского, места составляет 5 очков с матчем в запасе.

    Команда Томаса Тухеля уже явно доигрывает чемпионат. К тому же совсем недавно лондонцы вылетели из Лиги чемпионов.

    Коэффициенты матча Челси — Вест Хэм

  • 1
  • 1.50
  • X
  • 4.40
  • 2
  • 6.50
  • Ставка
    •

    В предыдущем туре «Челси» вновь выступил не лучшим образом. В дерби с «Арсеналом» команда Тухеля уступила (2:4).

    Все прогнозы на АПЛ

    С «молотобойцами» команда играет не слишком успешно. Из пяти последних очных поединков с земляками «Челси» выиграл дважды при трех поражениях.

    «Вест Хэм»

    «Вест Хэм» сражается за выход в еврокубки. Вот только Лига чемпионов далеко, а за зону Лиги Европы нужно еще зацепиться.

    Нынешнее 7 место выглядит неплохой диспозицией. Однако стабильностью результатов «Вест Хэм» не балует.

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    • В минувшем туре АПЛ «Вест Хэм» с трудом добыл один зачетный балл. Команда с трудом спасла матч с «Бернли» (1:1).

    В этом матче команда наверняка сыграет вторым номером. Дэвид Мойес — опытный специалист, который знает, как противостоять столь сильным оппонентам.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Челси» за 1.50, на ничью за 4.20, а на «Вест Хэм» — за 6.50.

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    «Челси» в последних матчах выглядел неубедительно.

    «Вест Хэм» в последние годы удачно играет с земляками.

    В лондонском дерби соперники наверняка будут активно атаковать. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Обе забьют в 1 тайме, поставить на это можно с коэффициентом 5.00. Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Челси» — «Вест Хэм»: прогноз, ставка (5.00), статистика, коэффициенты матча 24.04.2022. Прогнозы на футбол. Быстрый голевой бартер на «Стэмфорд Бридж»?
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