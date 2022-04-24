«Челси»
«Челси» вряд ли поднимется либо опустится ниже своей третьей позиции. Отрыв от пятого, нелигочемпионского, места составляет 5 очков с матчем в запасе.
Команда Томаса Тухеля уже явно доигрывает чемпионат. К тому же совсем недавно лондонцы вылетели из Лиги чемпионов.
Коэффициенты матча Челси — Вест Хэм
В предыдущем туре «Челси» вновь выступил не лучшим образом. В дерби с «Арсеналом» команда Тухеля уступила (2:4).
С «молотобойцами» команда играет не слишком успешно. Из пяти последних очных поединков с земляками «Челси» выиграл дважды при трех поражениях.
«Вест Хэм»
«Вест Хэм» сражается за выход в еврокубки. Вот только Лига чемпионов далеко, а за зону Лиги Европы нужно еще зацепиться.
Нынешнее 7 место выглядит неплохой диспозицией. Однако стабильностью результатов «Вест Хэм» не балует.
В минувшем туре АПЛ «Вест Хэм» с трудом добыл один зачетный балл. Команда с трудом спасла матч с «Бернли» (1:1).
В этом матче команда наверняка сыграет вторым номером. Дэвид Мойес — опытный специалист, который знает, как противостоять столь сильным оппонентам.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Челси» за 1.50, на ничью за 4.20, а на «Вест Хэм» — за 6.50.
«Челси» в последних матчах выглядел неубедительно.
«Вест Хэм»
В лондонском дерби соперники наверняка будут активно атаковать. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Обе забьют в 1 тайме, поставить на это можно с коэффициентом 5.00. Для остальных — более умеренный прогноз.