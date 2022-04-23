ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Минск» и брестское «Динамо» будут забивать

    «Минск» — «Динамо» Брест. Прогноз, ставка (к. 2.21) на футбол, чемпионат Белоруссии, 23 апреля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Футбол Белоруссии Прогнозы на Высшую лигу Белоруссии Календарь Высшей лиги Белоруссии
    Прогноз и ставки на «Минск» — «Динамо» Брест
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Динамо» Брест
    «Минск» сыграет на своем поле с «Динамо» Брест в рамках 5-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 23 апреля, начало — в 17:00 мск. «Минск» — «Динамо» Брест: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 23 Апреля 2022 года
    Минск
  • Минск
    •  Минск 16:00 Динамо Брест Динамо Брест
  • Брест
    •

    «Минск»

    «Минск» начал сезон на вполне приличном для себя уровне. По итогам четырех туров команда оккупировала седьмую строчку.

    Предыдущий тур чемпионата команда также провела вполне прилично. На выезде минчане не оставили шансов «Слуцку» (2:4).

    Неплохо проявляется себя Егор Богомольский. Молодой форвард уже забил три мяча в чемпионате.

    Все прогнозы на футбол

    Против брестчан «Минск» традиционно играет неудачно. Из пяти последних очных поединков команда трижды потерпела поражение, победив всего лишь раз.

    «Динамо» Брест

    Динамовцы с первых туров не показывают качественный уровень игры. В 4 матчах брестчане набрали всего 2 очка.

    Главным бичом «Динамо» Брест является слабая оборона. В 4 матчах пропущено уже 7 мячей.

  • Скомканный юбилей. Самому популярному клубу России — 100 лет
  • Рассказываем, как прошел столетний юбилей московского «Спартака»
  • 20/04/2022

    • Минувший тур чемпионата Белоруссии сложился для команды неудачно. «Динамо» Брест дома уступил «Энергетику-БГУ» (1:2).

    Последняя победа брестчан пришлась еще на середину марта. Да и то, это был кубковый поединок с «Витебском», по итогам которого динамовцы вылетели из турнира.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Динамо» Брест за 2.21, на ничью за 3.34, а на «Минск» — за 3.07.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet

    «Минск» в последнее время неудачно играет с брестчанами.

    Динамовцы давненько не знают радости побед.

    Обе команды настроены улучшить свои показатели. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.75 с коэффициентом 2.21.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.35
  • Прогноз на матч Миннесота — Ванкувер
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Торонто
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  3.28
  • Прогноз на матч Юта Джаз — Даллас Маверикс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Денвер Наггетс — Голден Стэйт Уорриорз
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Норри — Фучович
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Атырау — Тобол
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Муньяр — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Даниэль — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Астана — Каспий
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Неман — Шахтер Солигорск
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.71
  • Прогноз на матч ЦСКА — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.24
  • Прогноз на матч БАТЭ — Гомель
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Ризеспор — Фенербахче
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Твенте — Спарта Роттердам
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Минск» — «Динамо» Брест: прогноз, ставка (2.21), статистика, коэффициенты матча 23.04.2022. Прогнозы на футбол. «Минск» и брестское «Динамо» будут забивать
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры