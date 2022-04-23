«Минск» сыграет на своем поле с «Динамо» Брест в рамках 5-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 23 апреля, начало — в 17:00 мск. «Минск» — «Динамо» Брест: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Минск»

«Минск» начал сезон на вполне приличном для себя уровне. По итогам четырех туров команда оккупировала седьмую строчку.

Предыдущий тур чемпионата команда также провела вполне прилично. На выезде минчане не оставили шансов «Слуцку» (2:4).

Неплохо проявляется себя Егор Богомольский. Молодой форвард уже забил три мяча в чемпионате.

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Против брестчан «Минск» традиционно играет неудачно. Из пяти последних очных поединков команда трижды потерпела поражение, победив всего лишь раз.

«Динамо» Брест

Динамовцы с первых туров не показывают качественный уровень игры. В 4 матчах брестчане набрали всего 2 очка.

Главным бичом «Динамо» Брест является слабая оборона. В 4 матчах пропущено уже 7 мячей.

Минувший тур чемпионата Белоруссии сложился для команды неудачно. «Динамо» Брест дома уступил «Энергетику-БГУ» (1:2).

Последняя победа брестчан пришлась еще на середину марта. Да и то, это был кубковый поединок с «Витебском», по итогам которого динамовцы вылетели из турнира.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Динамо» Брест за 2.21, на ничью за 3.34, а на «Минск» — за 3.07.

«Минск» в последнее время неудачно играет с брестчанами .

Динамовцы давненько не знают радости побед.

Обе команды настроены улучшить свои показатели. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.75 с коэффициентом 2.21.