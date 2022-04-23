«Минск»
«Минск» начал сезон на вполне приличном для себя уровне. По итогам четырех туров команда оккупировала седьмую строчку.
Предыдущий тур чемпионата команда также провела вполне прилично. На выезде минчане не оставили шансов «Слуцку» (2:4).
Неплохо проявляется себя Егор Богомольский. Молодой форвард уже забил три мяча в чемпионате.
Против брестчан «Минск» традиционно играет неудачно. Из пяти последних очных поединков команда трижды потерпела поражение, победив всего лишь раз.
«Динамо» Брест
Динамовцы с первых туров не показывают качественный уровень игры. В 4 матчах брестчане набрали всего 2 очка.
Главным бичом «Динамо» Брест является слабая оборона. В 4 матчах пропущено уже 7 мячей.
Минувший тур чемпионата Белоруссии сложился для команды неудачно. «Динамо» Брест дома уступил «Энергетику-БГУ» (1:2).
Последняя победа брестчан пришлась еще на середину марта. Да и то, это был кубковый поединок с «Витебском», по итогам которого динамовцы вылетели из турнира.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Динамо» Брест за 2.21, на ничью за 3.34, а на «Минск» — за 3.07.
«Минск»
Динамовцы давненько не знают радости побед.
Обе команды настроены улучшить свои показатели. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.75 с коэффициентом 2.21.