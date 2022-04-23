«Даллас» на своём поле сыграет против «Хьюстон Динамо» в матче западной конференции МЛС. Поединок состоится 23 апреля, начало — 22:00 (мск). «Даллас» — «Хьюстон Динамо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Даллас»

«Быки» занимают 4-ю строчку турнирной таблицы западной конференции МЛС набрав 12 очков за 7 матчей.

Команда смогла забить в ворота своих соперников 10 голов, а в свои пропустила — 4.

В новом сезоне «Даллас» лишь один раз потерпел поражение в матче против «Нью-Инглэнд Революшн», которому проиграл со счётом 1:0. После этого команда чередовала победы и ничьи.

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В последних турах МЛС «быки» обыграли «Колорадо Рэпидс» на своём поле со счётом 3:1 и провели один ничейный матч против «Нью-Йорк Ред Буллса» (0:0).

А в кубковом матче США Оупен «Даллас» смог обыграть «Талсу» со счётом 2:1.

«Хьюстон Динамо»

«Оранжевые» имеют такое же количество баллов как и нынешний соперник, но находятся на 1 строчку ниже в турнирной таблице запада.

Та как команда смогла забить своим соперникам тоже 10 мячей, но в свои ворота пропустила целых 7.

«Хьюстон Динамо» имеет такие же показатели — 1 поражение от «Спортинга Канзас-Сити» со счётом 1:0, а все остальные поединки команда или выиграла, или сыграла вничью.

Даже в кубковом матче США Оупен «Хьюстон Динамо» как и «Даласс» обыграл своего соперника «Рио-Гранде» со счётом 2:1.

Прогноз и ставка

На победу «Далласа» в этом матче можно поставить за 1.86, ничью букмекеры предлагают взять за 3.68, а победу «Хьюстон Динамо» — за 4.24.

Прогноз — Встречаются две равные команды, которые в новом сезоне показывают одинаковые результаты во всех турнирах. Кто станет победителем в этом матче сказать очень сложно, но то, что поединок будет результативным — это точно. Так как и «Даллас» и «Хьюстон» всегда обмениваются большим количеством голов.

Ставка — Тотал матча больше 2.5 за 2.00.