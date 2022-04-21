В четверг, 21 апреля, в 4-м туре чемпионата Швеции по футболу «Вернаму» на своем поле сразится с «Мальме». Игра начнется в 20:00 по мск. «Вернаму» — «Мальме»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вернаму»

«Вернаму» — абсолютный новичок шведской элиты. В прошлом сезоне он стал победителем первого шведского дивизиона, опередив ближайшего преследователя на шесть очков.

«Сине-белые» почти с самого старта первенства захватили лидерство и до самого финиша его не отпускали. Коллектив в целом ровно прошел всю турнирную дистанции и расслабился только в концовке.

Новый сезон он начал в Кубка Швеции, где на групповом этапе занял второе место и не смог выйти в плей-офф. Стоит отметить, что борьбу за первую строку он проиграл как раз предстоящему противнику — 0:2.

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В элите «Вернаму» выступает пока освоиться не можете совсем уверенно, набрав только один балл в трех играх. В минувшем туре он гостях крупно уступил «Эльфсбогу» — 1:4.

«Мальме»

«Мальме» в прошлом сезоне стал чемпионом Швеции, но опередил второй АИК только по дополнительным показателям. И это золото стало для клуба вторым подряд и 22-м в истории.

Новый сезон «небесно-голубые» также начали с Кубка страны, где хорошо выступили и вышли в финал турнира, в котором сыграют с «Хаммарбю» в конце мая.

В чемпионате же коллектив тоже провел три игры, заработав в них семь баллов, позволяющие ему идти в тройке. Начал он с минимальной выездной виктории над «Кальмаром» 1:0.

Затем была домашняя ничья с «Эльфсборгом» 1:1, а в прошлом туре «Мальме» на своей территории разгромил крепкий АИК со счетом 3:0.

Между собой эти клубы играли дважды, и оба раза по 2:0 верх брал «Мальме».

Прогноз и ставка на «Вернаму» — «Мальме»