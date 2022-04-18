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    «Наполи» прервет серию «Ромы»?

    «Наполи» — «Рома». Прогноз (к. 1.98) и ставки на чемпионат Италии 18 апреля 2022 года

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    «Наполи» проиграть пять из 10-ти предыдущих матчей Серии А на своем поле
    «Наполи» сыграет на своем поле с «Ромой» в 33-м туре чемпионата Италии. Матч пройдет 18 апреля, начало — в 20:00 мск. «Наполи» — «Рома»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 18 Апреля 2022 года
    Наполи
  • Неаполь
    •  Наполи 20:00 Рома Рома
  • Рим
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    «Наполи»

    «Наполи» занимает третье место в турнирной таблице Серии А после 32-х сыгранных матчей, в которых набрал 66 очков. Отставание от «Милана» составляет пять очков, а от «Интера» — три.

    В прошлом туре «Наполи» проиграл на своем поле «Фиорентине» (2:3). Это поражение вполне может оказаться одним из ключевых в борьбе за Скудетто. Опередить оба миланских клуба теперь будет еще сложнее.

    Коэффициенты матча Наполи — Рома

  • 1
  • 1.88
  • X
  • 3.65
  • 2
  • 4.10
  • Ставка
    •

    Еще в одном апрельском матче команда Лучано Спаллетти одержала гостевую победу над «Аталантой» (3:1).

    Несмотря на высокую позицию в таблице, «Наполи» очень часто теряет очки на своем поле. В десяти предыдущих домашних матчах неаполитанцы потерпели пять поражений.

    «Рома»

    «Рома» тем временем находится на пятой строчке, набрав в 32-х матчах 57 очков.

    Теоретически римляне еще могут побороться за четвертую путевку в Лигу чемпионов, но многое в этом плане будет зависеть от конкурентов.

    Примечательно, что беспроигрышная серия «Ромы» в чемпионате составляет уже 11 матчей, в семи из которых «джаллоросси» одержали победу.

    В начале месяца команда Жозе Моуринью выиграла у «Сампдории» и «Салернитаны». А перед паузой на международные матчи «Рома» разгромила «Лацио» (3:0).

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    Самым свежим достижением «Ромы» стал выход в полуфинал Лиги конференций. Римляне наконец-то смогли выиграть у «Буде-Глимт» — встреча на «Стадио Олимпико» завершилась со счетом 4:0.

    Прогноз и ставка

    На «Наполи» в этом матче можно поставить за 1.98, ничью букмекеры предлагают за 3.78, а победу «Ромы» — за 4.30.

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    В первом круге матч между этими командами завершился вничью 0:0, а до этого «Наполи» трижды выиграл у «Рома».

    И что интересно, в этих четырех матчах римляне забили неаполитанцам лишь один мяча.
    «Рома», конечно, неплохо смотрится в последнее время, но есть ощущение, что в Неаполе ее внушительная серия все же прервется.

    Ставка — победа «Наполи» за 1.98.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал «Наполи» больше 2,0 за 2.91.

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    «Наполи» — «Рома»: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 18.04.2022. Прогнозы на футбол. «Наполи» прервет серию «Ромы»?
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