«Наполи» сыграет на своем поле с «Ромой» в 33-м туре чемпионата Италии. Матч пройдет 18 апреля, начало — в 20:00 мск. «Наполи» — «Рома»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Наполи»

«Наполи» занимает третье место в турнирной таблице Серии А после 32-х сыгранных матчей, в которых набрал 66 очков. Отставание от «Милана» составляет пять очков, а от «Интера» — три.

В прошлом туре «Наполи» проиграл на своем поле «Фиорентине» (2:3). Это поражение вполне может оказаться одним из ключевых в борьбе за Скудетто. Опередить оба миланских клуба теперь будет еще сложнее.

Коэффициенты матча Наполи — Рома 1 1.88 X 3.65 2 4.10 Ставка

Еще в одном апрельском матче команда Лучано Спаллетти одержала гостевую победу над «Аталантой» (3:1).

Несмотря на высокую позицию в таблице, «Наполи» очень часто теряет очки на своем поле. В десяти предыдущих домашних матчах неаполитанцы потерпели пять поражений.

«Рома»

«Рома» тем временем находится на пятой строчке, набрав в 32-х матчах 57 очков.

Теоретически римляне еще могут побороться за четвертую путевку в Лигу чемпионов, но многое в этом плане будет зависеть от конкурентов.

Примечательно, что беспроигрышная серия «Ромы» в чемпионате составляет уже 11 матчей, в семи из которых «джаллоросси» одержали победу.

В начале месяца команда Жозе Моуринью выиграла у «Сампдории» и «Салернитаны». А перед паузой на международные матчи «Рома» разгромила «Лацио» (3:0).

Все прогнозы на Серию А

Самым свежим достижением «Ромы» стал выход в полуфинал Лиги конференций. Римляне наконец-то смогли выиграть у «Буде-Глимт» — встреча на «Стадио Олимпико» завершилась со счетом 4:0.

Прогноз и ставка

На «Наполи» в этом матче можно поставить за 1.98, ничью букмекеры предлагают за 3.78, а победу «Ромы» — за 4.30.

В первом круге матч между этими командами завершился вничью 0:0, а до этого «Наполи» трижды выиграл у «Рома».

И что интересно, в этих четырех матчах римляне забили неаполитанцам лишь один мяча.

«Рома», конечно, неплохо смотрится в последнее время, но есть ощущение, что в Неаполе ее внушительная серия все же прервется.

Ставка — победа «Наполи» за 1.98.

Также можно рассмотреть ставку на тотал «Наполи» больше 2,0 за 2.91.