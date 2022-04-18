«Эшторил»
«Эшторил» с 34 очками находится на девятой строке в турнирной таблице. Отставание от пятой еврокубковой строки составляет 13 пунктов.
С учетом того, что до конца текущего розыгрыша португальского первенства осталось пять туров, клуб вряд ли сыграет хотя бы в Лиге конференций следующей кампании.
Коэффициенты матча Эшторил — Брага
Скорее коллективу грозит вылет, поскольку расстояние до зоны плей-офф за право остаться в элите составляет восемь очков.
Такие опасения у болельщиков команды действительно могут быть, с учетом того, что она проиграла три последних матча кряду.
«Брага»
«Брага» занимает четвертое место после 29-ти сыгранных матчей, в которых набрала 55 очков. Неплохо, но подняться выше, скорее всего, не получится — отставание от третьей строчки составляет уже девять баллов.
Перед паузой на матчи сборных «Брага» вышла в четвертьфинал Лиги Европы. Карлуша Карвальяла выиграла по сумме двух матчей у «Монако» (2:0, 1:1).
Впрочем, на новой стадии турнира коллектив прекратил борьбу, уступив «Рейнджерс» по сумме двух поединков (1:0, 1:3).
До этого поражения команда выиграла четыре матча кряду во всех турнирах, три из которых — в национальном первенстве.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,00.
Успех хозяев поля оценивается в 3,70, тогда как ничья — в 3,30.
Наши прогноз и ставка — «Брага» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,50.