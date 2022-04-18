В понедельник, 18 апреля, в 30-м туре португальской Примейры «Эшторил» в домашнем матче сыграет против «Браги». Начало встречи намечено на 22:30 по мск. «Эшторил» — «Брага»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эшторил»

«Эшторил» с 34 очками находится на девятой строке в турнирной таблице. Отставание от пятой еврокубковой строки составляет 13 пунктов.

С учетом того, что до конца текущего розыгрыша португальского первенства осталось пять туров, клуб вряд ли сыграет хотя бы в Лиге конференций следующей кампании.

Коэффициенты матча Эшторил — Брага 1 3.85 X 3.55 2 1.97 Ставка

Скорее коллективу грозит вылет, поскольку расстояние до зоны плей-офф за право остаться в элите составляет восемь очков.

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Такие опасения у болельщиков команды действительно могут быть, с учетом того, что она проиграла три последних матча кряду.

«Брага»

«Брага» занимает четвертое место после 29-ти сыгранных матчей, в которых набрала 55 очков. Неплохо, но подняться выше, скорее всего, не получится — отставание от третьей строчки составляет уже девять баллов.

Перед паузой на матчи сборных «Брага» вышла в четвертьфинал Лиги Европы. Карлуша Карвальяла выиграла по сумме двух матчей у «Монако» (2:0, 1:1).

Впрочем, на новой стадии турнира коллектив прекратил борьбу, уступив «Рейнджерс» по сумме двух поединков (1:0, 1:3).

До этого поражения команда выиграла четыре матча кряду во всех турнирах, три из которых — в национальном первенстве.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,00.

Успех хозяев поля оценивается в 3,70, тогда как ничья — в 3,30.

Наши прогноз и ставка — «Брага» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,50.