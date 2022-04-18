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    Приблизится ли «Брага» к «Бенфике»?

    «Эшторил» — «Брага». Прогноз, ставка (к. 2.50) на футбол, Чемпионат Португалии, 18 апреля 2022 года

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    «Брага» идет на четвертом месте
    В понедельник, 18 апреля, в 30-м туре португальской Примейры «Эшторил» в домашнем матче сыграет против «Браги». Начало встречи намечено на 22:30 по мск. «Эшторил» — «Брага»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Португалия. Примера 18 Апреля 2022 года
    Эшторил
  • Португалия. Примера
    •  Эшторил 22:30 Брага Брага
  • Брага
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    «Эшторил»

    «Эшторил» с 34 очками находится на девятой строке в турнирной таблице. Отставание от пятой еврокубковой строки составляет 13 пунктов.

    С учетом того, что до конца текущего розыгрыша португальского первенства осталось пять туров, клуб вряд ли сыграет хотя бы в Лиге конференций следующей кампании.

    Коэффициенты матча Эшторил — Брага

  • 1
  • 3.85
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 1.97
  • Ставка
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    Скорее коллективу грозит вылет, поскольку расстояние до зоны плей-офф за право остаться в элите составляет восемь очков.

    Все прогнозы на футбол

    Такие опасения у болельщиков команды действительно могут быть, с учетом того, что она проиграла три последних матча кряду.

    «Брага»

    «Брага» занимает четвертое место после 29-ти сыгранных матчей, в которых набрала 55 очков. Неплохо, но подняться выше, скорее всего, не получится — отставание от третьей строчки составляет уже девять баллов.

    Перед паузой на матчи сборных «Брага» вышла в четвертьфинал Лиги Европы. Карлуша Карвальяла выиграла по сумме двух матчей у «Монако» (2:0, 1:1).

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    • Впрочем, на новой стадии турнира коллектив прекратил борьбу, уступив «Рейнджерс» по сумме двух поединков (1:0, 1:3).

    До этого поражения команда выиграла четыре матча кряду во всех турнирах, три из которых — в национальном первенстве.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,00.

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    Успех хозяев поля оценивается в 3,70, тогда как ничья — в 3,30.

    Наши прогноз и ставка — «Брага» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,50.

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    «Эшторил» — «Брага»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 18.04.2022. Прогнозы на футбол. Приблизится ли «Брага» к «Бенфике»?
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