Встреча 25-го тура РПЛ между «Спартаком» и казанским «Рубином» состоится 16 апреля. Матч на «Открытие Арене» начнется в 19:00 мск. «Спартак» — «Рубин»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Спартак»

В начале марта подопечные Паоло Ваноли на своем поле выиграли дерби с «Динамо» (2:0), но потом дома же уступили «Краснодару» (1:2).

Затем красно-белые на выезде поделили очки с «Нижним Новгородом» (1:1) и проиграли «Локомотиву» (0:1).

Коэффициенты матча Спартак — Рубин 1 1.38 X 4.80 2 8.50 Ставка

В последнем матче «Спартак» на своем поле разгромил тульский «Арсенал» со счетом 3:0, прервав трехматчевую безвыигрышную серию

Прогнозы на чемпионат России по футболу

После 24 туров РПЛ «Спартак» с 30 очками на 9-м месте. Разница мячей 27-32, 6 голов у Промеса. Не сыграют Кутепов и Маслов.

«Рубин»

Весеннюю часть сезона «Рубин» начал выездным поражением от «Зенита» (2:3), а затем в матче Кубка России дома победил «Ротор» (2:1).

В РПЛ подопечные Леонида Слуцкого прервали серию из 4-х поражений, справившись с «Ахматом» (2:1), но на затем дома уступили «Ростову» (1:2).

Следующие три матча казанцы тоже проиграли, разгромно уступив в Москве ЦСКА (1:6) и дома проиграв «Химкам» (2:3) и «Краснодару» (0:1)

Календарь и таблица РПЛ

После 24 туров РПЛ «Рубин» с 25 очками на 12-м месте. Разница мячей 31-43. Не сыграет Костюков.

Прогноз и ставка

На победу «Спартака» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.42, на ничью в основное время — 4.90, а на победу «Рубина» — 7.60.

В первом круге «Рубин» победил дома со счетом 1:0. В последних 5 очных встречах «Спартак» трижды победил и дважды проиграл.

Красно-белые дважды победили и дважды сыграли вничью в последних встречах с «Рубином» на «Открытие Арене». Прогнозируем, что «Спартак» не проиграет верховой матч .