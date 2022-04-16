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    Отправит ли «Спартак» в отставку Слуцкого?

    «Спартак» — «Рубин». Прогноз, ставки (к. 1.80) на футбол, РПЛ, 16 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Спартак» — «Рубин»
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    Леонид Слуцкий
    Встреча 25-го тура РПЛ между «Спартаком» и казанским «Рубином» состоится 16 апреля. Матч на «Открытие Арене» начнется в 19:00 мск. «Спартак» — «Рубин»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 16 Апреля 2022 года
    Спартак
  • Москва
    •  Спартак 19:00 Рубин Рубин
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    «Спартак»

    В начале марта подопечные Паоло Ваноли на своем поле выиграли дерби с «Динамо» (2:0), но потом дома же уступили «Краснодару» (1:2).

    Затем красно-белые на выезде поделили очки с «Нижним Новгородом» (1:1) и проиграли «Локомотиву» (0:1).

    Коэффициенты матча Спартак — Рубин

  • 1
  • 1.38
  • X
  • 4.80
  • 2
  • 8.50
  • Ставка
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    В последнем матче «Спартак» на своем поле разгромил тульский «Арсенал» со счетом 3:0, прервав трехматчевую безвыигрышную серию

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    После 24 туров РПЛ «Спартак» с 30 очками на 9-м месте. Разница мячей 27-32, 6 голов у Промеса. Не сыграют Кутепов и Маслов.

    «Рубин»

    Весеннюю часть сезона «Рубин» начал выездным поражением от «Зенита» (2:3), а затем в матче Кубка России дома победил «Ротор» (2:1).

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    • В РПЛ подопечные Леонида Слуцкого прервали серию из 4-х поражений, справившись с «Ахматом» (2:1), но на затем дома уступили «Ростову» (1:2).

    Следующие три матча казанцы тоже проиграли, разгромно уступив в Москве ЦСКА (1:6) и дома проиграв «Химкам» (2:3) и «Краснодару» (0:1)

    Календарь и таблица РПЛ

    После 24 туров РПЛ «Рубин» с 25 очками на 12-м месте. Разница мячей 31-43. Не сыграет Костюков.

    Прогноз и ставка

    На победу «Спартака» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.42, на ничью в основное время — 4.90, а на победу «Рубина» — 7.60.

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    В первом круге «Рубин» победил дома со счетом 1:0. В последних 5 очных встречах «Спартак» трижды победил и дважды проиграл.

    Красно-белые дважды победили и дважды сыграли вничью в последних встречах с «Рубином» на «Открытие Арене». Прогнозируем, что «Спартак» не проиграет верховой матч.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют» за 1.97 и ТБ 2,5 за 1.74.

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    «Спартак» — «Рубин»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 16.04.2022. Прогнозы на футбол. Отправит ли «Спартак» в отставку Слуцкого?
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