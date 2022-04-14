В Салониках на стадионе «Тумба» в ответной игре 1/4 финала Лиги конференций греческий ПАОК сыграет с французским «Марселем». Поединок пройдет 14 апреля и начнется в 22:00 по мск. ПАОК — «Марсель»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ПАОК

Неделю тому назад во Франции победу праздновал «Марсель», одолев греков со счетом 2:1. Хозяева еще в первом тайме забили дважды, но уже в самом начале первой половины встречи пропустили.

Всего же в данном розыгрыше Лиги конференций ПАОК особой результативностью не отличался, забивая в среднем один гол за поединок. Более двух мячей в этой компании он еще на проводил.

Коэффициенты матча ПАОК — Марсель 1 3.20 X 3.30 2 2.30 Ставка

С учетом всех проведенных турниров «двуглавые орлы» последний раз уходили с поле не отличившись еще в середине февраля, не забив тогда в рамках чемпионата Греции.

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После того клуб из города Салоники провел десять матчей в различных соревнованиях и каждый раз проводил по один-два мяча.

«Марсель»

«Марсель» свою еврокомпанию начал с Лиги Европы, где на групповой стадии стал только третьим, оказавшись ниже «Галатасарая» и «Лацио», но опередив московский «Локомотив».

И в этом турнире «провансальцы» имели результативность ровно один гол за поединок. Причем в двух из четырех поединках они не смогли распечатать ворота соперника.

В Лиге же конференций «южане» за пять проведенных встреч отличались в каждой игре. Причем менее двух мячей за поединок они не проводили, но и пропускали по голу в четырех случаях из пяти.

К данному матчу «Марсель» подходит с 7-матчевой забивной серией, в которой меньше двух голов за игру не проводил.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры на тотал больше 2,5 предлагают кэфф в 2.25, а на меньше — 1.65.

Хотя обе команды и не отличаются особо высокой результативностью, но все же редко когда совсем не забивают. Так что ждем от них активных действий, особенно в первом тайме, учитывая тот факт, что грекам нужно ликвидировать негативный гандикап.