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    В первом тайме будет гол?

    ПАОК — «Марсель». Прогноз (к. 2.15) на тоталы, Лига конференций, 14 апреля 2022 года

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    «Марсель» — ПАОК
    В Салониках на стадионе «Тумба» в ответной игре 1/4 финала Лиги конференций греческий ПАОК сыграет с французским «Марселем». Поединок пройдет 14 апреля и начнется в 22:00 по мск. ПАОК — «Марсель»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. 1/4 финала 14 Апреля 2022 года
    ПАОК
  • Салоники
    •  ПАОК 22:00 Марсель Марсель
  • Лига конференций. 1/4 финала
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    ПАОК

    Неделю тому назад во Франции победу праздновал «Марсель», одолев греков со счетом 2:1. Хозяева еще в первом тайме забили дважды, но уже в самом начале первой половины встречи пропустили.

    Всего же в данном розыгрыше Лиги конференций ПАОК особой результативностью не отличался, забивая в среднем один гол за поединок. Более двух мячей в этой компании он еще на проводил.

    Коэффициенты матча ПАОК — Марсель

  • 1
  • 3.20
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 2.30
  • Ставка
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    С учетом всех проведенных турниров «двуглавые орлы» последний раз уходили с поле не отличившись еще в середине февраля, не забив тогда в рамках чемпионата Греции.

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    После того клуб из города Салоники провел десять матчей в различных соревнованиях и каждый раз проводил по один-два мяча.

    «Марсель»

    «Марсель» свою еврокомпанию начал с Лиги Европы, где на групповой стадии стал только третьим, оказавшись ниже «Галатасарая» и «Лацио», но опередив московский «Локомотив».

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    • И в этом турнире «провансальцы» имели результативность ровно один гол за поединок. Причем в двух из четырех поединках они не смогли распечатать ворота соперника.

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    • В Лиге же конференций «южане» за пять проведенных встреч отличались в каждой игре. Причем менее двух мячей за поединок они не проводили, но и пропускали по голу в четырех случаях из пяти.

    К данному матчу «Марсель» подходит с 7-матчевой забивной серией, в которой меньше двух голов за игру не проводил.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры на тотал больше 2,5 предлагают кэфф в 2.25, а на меньше — 1.65.

    Хотя обе команды и не отличаются особо высокой результативностью, но все же редко когда совсем не забивают. Так что ждем от них активных действий, особенно в первом тайме, учитывая тот факт, что грекам нужно ликвидировать негативный гандикап.

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    ПАОК — «Марсель»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 14.04.2022. Прогнозы на футбол. В первом тайме будет гол?
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