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    «Эспаньол» — «Сельта». Прогноз, ставка (к. 1.80) на футбол, чемпионат Испании, 10 апреля 2022 года

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    «Эспаньол»
    10 апреля в Барселоне на стадионе «РДЦЕ» в 31-м туре испанской Примеры «Эспаньол» примет «Сельту» из Виго. Начало игры запланировано на 17:15 по мск. «Эспаньол» — «Сельта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 10 Апреля 2022 года
    Эспаньол
  • Барселона
    •  Эспаньол 17:15 Сельта Сельта
  • Виго
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    «Эспаньол»

    С 36 зачетными пунктами «Эспаньол» разместился на 12-й строке в турнирной таблице испанской Примеры. От зоны вылета каталонцы уже оторвались на десять баллов, так что могут чувствовать себя спокойно.

    «Попугаи» в шести прошлых турах чемпионата одержали две виктории на домашнем поле, а также дважды проиграли на выезде и еще две встречи закончили мировыми исходами.

    Коэффициенты матча Эспаньол — Сельта

  • 1
  • 2.80
  • X
  • 3.10
  • 2
  • 2.70
  • Ставка
    •

    Так в последнем проведенном поединке первенства клуб из Барселоны проиграл в гостях «Реал Сосьедаду» со счетом 0:1, пропустив единственный гол с пенальти в самом конце встречи. Перед этим он не уступал в трех встречах подряд, добыв две победы и одну ничью.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    На своем поле «Эспаньол» не проигрывает вот уже в четырех последних поединках. А две последние игры в родных стенах он выиграл без пропущенных мячей.

    «Сельта»

    «Сельта» в турнирной таблице испанского первенства идет на 11-й позиции, набрав 36 баллов. Команде вылет не угрожает, но и особо выше она не поднимется.

    Коллектив из Виго дома в прошлом туре потерпел домашнее фиаско от мадридского «Реала» со счетом 1:2, пропустив оба гола с пенальти, тем самым он в третий раз подряд он не смог победить.

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    • А из семи последних матчей Примеры «кельтам» удалось выиграть только один. Также в этот период они по три раза расписывали мировые и столько же раз терпели фиаско.

    На чужом поле галисийцы не побеждают уже пять матчей подряд, завершив за это время две игры вничью и потерпев три фиаско. Причем в четырех из пяти гостевых встречах они не забивали ни одного гола.

    В матче первого круга «Сельта» дома выиграла у «Эспаньола» со счетом 3:1, а перед этим пять подряд их очных встреч завершались вничью.

    Прогноз и ставка на «Эспаньол» — «Сельта»

    В этом поединке букмекеры отдают незначительное предпочтение гостям. На победу «Сельты» предлагают — 2.80.

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    На викторию «Эспаньола» дают — 2.84, ничья оценена — в 3.17.

    Оба коллектива в этом первенстве высокой результативности не показывают, в среднем забивая по разу за игру. Так что не ждем от них феерии голов и ставим на низовой исход.

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    «Эспаньол» — «Сельта»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 10.04.2022. Прогнозы на футбол. Ставим на тотал меньше
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