«Вольфсбург»
«Вольфсбург» находится в эпицентре борьбы за выживание. На данный момент команда занимает крайне низкое 14 место в таблице.
Гандикап от зоны стыков составляет 5 очков. Однако атака не блещет результативностью: всего 29 мячей в 28 матчах.
Коэффициенты матча Вольфсбург — Арминия
В предыдущем туре чемпионата «Вольфсбург» вновь разочаровал игрой и результатом. Команда разгромно уступила «Аугсбургу» (3:0).
В поединках против «Арминии» команда традиционно выглядит уверенно. Из пяти последних матчей «Вольфсбург» выиграл трижды при двух мировых.
«Арминия»
Эта команда логично борется за выживание в Бундеслиге. Нынешнее 16 место явно не устраивает, притом, что идущая в зоне прямого вылета «Герта» имеет те же 26 очков в активе.
Между тем, в последних матчах «Арминия» выглядит неуверенно. Пять поединков подряд без побед — такая диспозиция явно заставляет задуматься.
В предыдущем туре «Арминия» также не сумела добыть три очка. Дома команда расписала мировую со «Штутгартом» (1:1).
Интересно, что форвард команды Флориан Крюгер лишь в минувшем туре открыл счет своим голам в чемпионате. Основная же нагрузка в плане реализации лежит на японском хавбеке Масая Окугаве.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Вольфсбург» за 1.72, на ничью за 4.08, а на «Арминию» — за 5.30.
«Вольфсбург»
«Арминия» в последних матчах выглядит крайне неубедительно.
Фактор своего поля поможет «волкам» одолеть прямого конкурента в борьбе за выживание. Наши прогноз и ставка — Победа «Вольфсбурга» во 2 тайме с коэффициентом 2.02.