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    «Волки» догрызут «Арминию»

    «Вольфсбург» — «Арминия». Прогноз, ставка (к. 2.02) на футбол, Бундеслига, 9 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Вольфсбург» — «Арминия»
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    Макс Крузе
    «Вольфсбург» сыграет на своем поле с «Арминией» в рамках 29-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 9 апреля, начало — в 16:30 мск. «Вольфсбург» — «Арминия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 09 Апреля 2022 года
    Вольфсбург
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    «Вольфсбург»

    «Вольфсбург» находится в эпицентре борьбы за выживание. На данный момент команда занимает крайне низкое 14 место в таблице.

    Гандикап от зоны стыков составляет 5 очков. Однако атака не блещет результативностью: всего 29 мячей в 28 матчах.

    Коэффициенты матча Вольфсбург — Арминия

  • 1
  • 1.65
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 5.40
  • Ставка
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    В предыдущем туре чемпионата «Вольфсбург» вновь разочаровал игрой и результатом. Команда разгромно уступила «Аугсбургу» (3:0).

    Все прогнозы на Бундеслигу

    В поединках против «Арминии» команда традиционно выглядит уверенно. Из пяти последних матчей «Вольфсбург» выиграл трижды при двух мировых.

    «Арминия»

    Эта команда логично борется за выживание в Бундеслиге. Нынешнее 16 место явно не устраивает, притом, что идущая в зоне прямого вылета «Герта» имеет те же 26 очков в активе.

    Между тем, в последних матчах «Арминия» выглядит неуверенно. Пять поединков подряд без побед — такая диспозиция явно заставляет задуматься.

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    • В предыдущем туре «Арминия» также не сумела добыть три очка. Дома команда расписала мировую со «Штутгартом» (1:1).

    Интересно, что форвард команды Флориан Крюгер лишь в минувшем туре открыл счет своим голам в чемпионате. Основная же нагрузка в плане реализации лежит на японском хавбеке Масая Окугаве.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Вольфсбург» за 1.72, на ничью за 4.08, а на «Арминию» — за 5.30.

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    «Вольфсбург» традиционно удачно играет с «Арминией».

    «Арминия» в последних матчах выглядит крайне неубедительно.

    Фактор своего поля поможет «волкам» одолеть прямого конкурента в борьбе за выживание. Наши прогноз и ставка — Победа «Вольфсбурга» во 2 тайме с коэффициентом 2.02.

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    «Вольфсбург» — «Арминия»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 09.04.2022. Прогнозы на футбол. «Волки» догрызут «Арминию»
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