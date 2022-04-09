«Вольфсбург» сыграет на своем поле с «Арминией» в рамках 29-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 9 апреля, начало — в 16:30 мск. «Вольфсбург» — «Арминия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вольфсбург»

«Вольфсбург» находится в эпицентре борьбы за выживание. На данный момент команда занимает крайне низкое 14 место в таблице.

Гандикап от зоны стыков составляет 5 очков. Однако атака не блещет результативностью: всего 29 мячей в 28 матчах.

Коэффициенты матча Вольфсбург — Арминия 1 1.65 X 3.80 2 5.40 Ставка

В предыдущем туре чемпионата «Вольфсбург» вновь разочаровал игрой и результатом. Команда разгромно уступила «Аугсбургу» (3:0).

Все прогнозы на Бундеслигу

В поединках против «Арминии» команда традиционно выглядит уверенно. Из пяти последних матчей «Вольфсбург» выиграл трижды при двух мировых.

«Арминия»

Эта команда логично борется за выживание в Бундеслиге. Нынешнее 16 место явно не устраивает, притом, что идущая в зоне прямого вылета «Герта» имеет те же 26 очков в активе.

Между тем, в последних матчах «Арминия» выглядит неуверенно. Пять поединков подряд без побед — такая диспозиция явно заставляет задуматься.

В предыдущем туре «Арминия» также не сумела добыть три очка. Дома команда расписала мировую со «Штутгартом» (1:1).

Интересно, что форвард команды Флориан Крюгер лишь в минувшем туре открыл счет своим голам в чемпионате. Основная же нагрузка в плане реализации лежит на японском хавбеке Масая Окугаве.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Вольфсбург» за 1.72, на ничью за 4.08, а на «Арминию» — за 5.30.

«Вольфсбург» традиционно удачно играет с «Арминией» .

«Арминия» в последних матчах выглядит крайне неубедительно.

Фактор своего поля поможет «волкам» одолеть прямого конкурента в борьбе за выживание. Наши прогноз и ставка — Победа «Вольфсбурга» во 2 тайме с коэффициентом 2.02.