«Интер Майами» и «Нью-Инглэнд Революшн» встретятся в матче регулярного чемпионата МЛС на поле стадиона «DRV PNK», который расположен в Майами. Начало поединка в 22:00 по мск. «Интер Майами» — «Нью-Инглэнд Революшн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Интер Майами»

«Интер Майами» по итогам регулярного чемпионата прошлого сезона финишировал на 11-м месте в турнирной таблице Восточной конференции.

В первом туре чемпионата новой кампании коллектив разошелся миром на своем поле с «Чикаго Файр» (0:0), во втором — потерпел разгром от «Остина» (1:5).

Проиграл коллектив и в третьем туре — от «Лос-Анджелеса» (0:2). В двух последующих матчах он уступил «Цинциннати» (1:3) и «Хьюстон Динамо» (1:3).

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Таким образом франчайз не знает побед в текущем сезоне МЛС и проиграла четыре последних играх, поэтому находится на последней 14-й позиции с одним баллом.

«Нью-Инглэнд Революшн»

«Нью-Инглэнд» занимает 12-е место в таблице Восточной конференции после пяти сыгранных матчей, в которых набрал четыре очка.

В позапрошлом команда Брюса Арены проиграла на выезде дебютанту лиги «Шарлотт» со счетом 1:3. А перед этим было домашнее поражение от «Реал Солт-Лейк» (2:3).

В последнем матче она уступила на своем поле «Нью-Йорк Ред Буллс» (0:1).

С учетом Лиги чемпионов КОНКАКАФ, где франчайз уступил «Пумас» (0:3) серия поражений составляет уже четыре матча.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,25.

Успех хозяев поля составляет 3,00, тогда как ничья — в 3,40.

Прогноз и ставка — «Нью-Инглэнд Революшн» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,80.