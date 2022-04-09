«Эмполи» сыграет на своем поле со «Специей» в рамках 32-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 9 апреля, начало — в 16:00 мск. «Эмполи» — «Специя»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эмполи»

«Эмполи» пока относительно избавлен от борьбы за выживание. На данный момент команда занимает 14 место.

Гандикап от опасной зоны составляет комфортных 11 очков. При этом обороняется «Эмполи» просто ужасающе, пропустив уже 56 раз.

Коэффициенты матча Эмполи — Специя 1 1.98 X 3.50 2 3.80 Ставка

В предыдущем туре чемпионата «Эмполи» уступил. На выезде команда не сумела зацепиться за очки в поединке с «Фиорентиной» (1:0).

Все прогнозы на Серию А

В матчах против «Специ» команда традиционно испытывает сложности. Из пяти последних матчей «Эмполи» проиграл в одном матче при четырех паритетах.

«Специя»

Эта команда также отчаянно сражается за сохранение прописки в Серии А. Причем от зоны вылета команда оторвалась на 11 очков.

Между тем, в последних матчах «Специя» выглядит весьма прилично. А минимальные поражения от «Ромы» и «Ювентуса» стали следствием разницы в классе.

В предыдущем туре «Специя» победила. Дома минимально был обыгран конкурент в борьбе за выживание «Венеция».

Правда, с атакой у команды не ладится. В 31 матче «Специя» сумела забить только 32 раза.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Эмполи» за 2.06, на ничью за 3.80, а на «Специю» — за 3.76.

«Эмполи» мотивирован оторваться от группы аутсайдеров .

«Специя» слабовато выглядит в атаке.

В матче примерно равных по классу соперников не последним будет фактор своего поля. Наши прогноз и ставка — Победа «Эмполи» с коэффициентом 2.06.