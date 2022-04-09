«Арсенал»
В турнирной таблице английской Премьер-лиги «Арсенал» с 54 очками делит четвертую позицию с «Тоттенхэмом», но при этом имеет одну игру в запасе. Шестая строка отстает от них на три пункта.
Лондонская команда в последние несколько месяцев в чемпионате играет довольно-таки неплохо, выиграв шесть встреч из восьми при двух фиаско. Причем у нее даже был отрезок из пяти выигрышей подряд.
Коэффициенты матча Арсенал Лондон — Брайтон энд Хоув Альбион
В минувшем туре первенства «канониры» на выезде неожиданно крупно проиграли «Кристал Пэлас» 0:3, а ранее они добились минимальной гостевой виктории над «Астон Виллой» 1:0.
На «Эмирейтс» в текущем первенстве лондонцы смогли выиграть десять встреч из 15 проведенных при двух ничейных исходах и трех поражениях.
«Брайтон»
«Брайтон» с 34 зачетными пунктами разместился на 13 позиции в турнирной таблице АПЛ. Зону вылета он опережает на десять очков, так что особо о сохранении прописки может не беспокоиться.
После того как в середине февраля «чайки» на выезде переиграли «Уотфорд» со счетом 2:0, в последующих шести поединках чемпионата они только проигрывали, забив за все это время лишь один гол.
Однако в своей последней проведенной встрече они прервали серию фиаско, расписав на своем поле ничью с аутсайдером «Норвичем» 0:0, а перед этим было домашнее поражение от «Тоттенхэма» 0:2.
Вне родных стен «Брайтон» в этом чемпионате проиграл лишь трижды за 14 проведенных встреч, еще четыре раза он выиграл и аж семь поединков свел мировыми исходами.
В первом круге команды сыграли вничью 0:0, а в прошлом сезоне дважды сильнее был «Арсенал» — 2:0 и 1:0.
Прогноз и ставка на «Арсенал» — «Брайтон»
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Арсенала» — 1.66, победа «Брайтона» — 5.70, ничья — 3.98.
Хотя «Арсенал» в последний матч провалил, но «чайки» уж очень сдали на финише первенства. Так что прогнозируем в этой игре викторию хозяев с форой -1.