9 апреля в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» «Арсенал» в 32-м туре английской Премьер-лиги сыграет против «Брайтона». Начало — в 17:00 по мск. «Арсенал» — «Брайтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Арсенал»

В турнирной таблице английской Премьер-лиги «Арсенал» с 54 очками делит четвертую позицию с «Тоттенхэмом», но при этом имеет одну игру в запасе. Шестая строка отстает от них на три пункта.

Лондонская команда в последние несколько месяцев в чемпионате играет довольно-таки неплохо, выиграв шесть встреч из восьми при двух фиаско. Причем у нее даже был отрезок из пяти выигрышей подряд.

Коэффициенты матча Арсенал Лондон — Брайтон энд Хоув Альбион 1 1.62 X 3.85 2 5.70 Ставка

В минувшем туре первенства «канониры» на выезде неожиданно крупно проиграли «Кристал Пэлас» 0:3, а ранее они добились минимальной гостевой виктории над «Астон Виллой» 1:0.

Календарь и таблица АПЛ

На «Эмирейтс» в текущем первенстве лондонцы смогли выиграть десять встреч из 15 проведенных при двух ничейных исходах и трех поражениях.

«Брайтон»

«Брайтон» с 34 зачетными пунктами разместился на 13 позиции в турнирной таблице АПЛ. Зону вылета он опережает на десять очков, так что особо о сохранении прописки может не беспокоиться.

После того как в середине февраля «чайки» на выезде переиграли «Уотфорд» со счетом 2:0, в последующих шести поединках чемпионата они только проигрывали, забив за все это время лишь один гол.

Однако в своей последней проведенной встрече они прервали серию фиаско, расписав на своем поле ничью с аутсайдером «Норвичем» 0:0, а перед этим было домашнее поражение от «Тоттенхэма» 0:2.

Вне родных стен «Брайтон» в этом чемпионате проиграл лишь трижды за 14 проведенных встреч, еще четыре раза он выиграл и аж семь поединков свел мировыми исходами.

В первом круге команды сыграли вничью 0:0, а в прошлом сезоне дважды сильнее был «Арсенал» — 2:0 и 1:0.

Прогноз и ставка на «Арсенал» — «Брайтон»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Арсенала» — 1.66, победа «Брайтона» — 5.70, ничья — 3.98.

Хотя «Арсенал» в последний матч провалил, но «чайки» уж очень сдали на финише первенства. Так что прогнозируем в этой игре викторию хозяев с форой -1.