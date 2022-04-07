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    Справится ли «Лестер» с ПСВ без Варди?

    «Лестер» — «ПСВ Эйндховен». Прогноз, ставка (к. 2.05) на футбол, Лига конференций, 7 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Лестер» — «ПСВ Эйндховен»
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    Джейми Варди
    Первая встреча 1/4 финала Лиги конференций между «Лестером» (Англия) и ПСВ (Нидерланды) состоится 7 апреля. Матч на арене «Кинг Пауэр» начнется в 22:00 мск. «Лестер» — «ПСВ Эйндховен»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. 1/4 финала 07 Апреля 2022 года
    Лестер
  • Лестер
    •  Лестер 22:00 ПСВ ПСВ
  • Лига конференций. 1/4 финала
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    «Лестер»

    В 1/16 финала Лиги конференций «Лестер» уверенно прошел датский «Раннерс», разгромив в феврале скандинавов дома 4:1, и на выезде 3:1.

    В 1/8 финала англичане не без проблем обыграли «Ренн», пройдя французов за счет домашней победы (2:0), на выезде лестерширцы уступили с результатом 1:2.

    Коэффициенты матча Лестер — ПСВ

  • 1
  • 2.13
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 3.25
  • Ставка
    •

    В последних матчах АПЛ подопечные Брендана Роджерса дома победили «Брентфорд» (2:1) и на выезде поделили очки с «МЮ» (1:1).

    Все прогнозы на Лигу конференций

    После 28 матчей АПЛ «Лестер» с 37 очками на 10-м месте. Разница мячей 43-47, Джейми Варди забил 10, но он может не сыграть, как и Уорд, Томас, Ндиди и Бертран.

    ПСВ

    В 1/16 финала ПСВ не без труда одолел «Маккаби Тель-Авив», победив дома 1:0, а на выезде сыграв вничью 1:1.

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  • Вчера

    • На стадии 1/8 финала нидерландцы оказались сильнее «Копенгагена» благодаря выездной победе со счетом 4:0, а вот дома ПСВ сыграл вничью (4:4).

    В последних матчах команда Рогера Шмидта дома разгромила «Фортуну Ситтард» (5:0) и на выезде спаслась от поражения, отыгравшись с 0:3 в матче с «Твенте» (3:3).

    Календарь и таблица Лиги Европы

    После 28 матчей Эвередивизи, ПСВ на 2-м месте с 65 очками и разницей мячей 71-34. Коди Гакпо забил 9 голов

    Прогноз и ставка

    На победу «Лестера» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.20, на ничью в основное время — 3.60, а на победу «ПСВ» — 3.25.

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    Начиная с сезона-2016/17, когда «Лестер» стартовал в еврокубках, команда на своем поле провела 14 матчей во всех трех европейских турнирах, в которых проиграла только 1 раз (10 побед и 3 ничьи).

    На выезде у ПСВ победа на предыдущей стадии прервала безвыигрышную серию в еврокубках из 3 поединков (2 ничьи и 1 поражение). Прогнозируем, что «Лестер» не проиграет верховой матч.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют» за 1.66 и ТБ 2,5 за 1.81.

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    «Лестер» — «ПСВ Эйндховен»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 07.04.2022. Прогнозы на футбол. Справится ли «Лестер» с ПСВ без Варди?
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