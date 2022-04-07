Первая встреча 1/4 финала Лиги конференций между «Лестером» (Англия) и ПСВ (Нидерланды) состоится 7 апреля. Матч на арене «Кинг Пауэр» начнется в 22:00 мск. «Лестер» — «ПСВ Эйндховен»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лестер»

В 1/16 финала Лиги конференций «Лестер» уверенно прошел датский «Раннерс», разгромив в феврале скандинавов дома 4:1, и на выезде 3:1.

В 1/8 финала англичане не без проблем обыграли «Ренн», пройдя французов за счет домашней победы (2:0), на выезде лестерширцы уступили с результатом 1:2.

Коэффициенты матча Лестер — ПСВ 1 2.13 X 3.60 2 3.25 Ставка

В последних матчах АПЛ подопечные Брендана Роджерса дома победили «Брентфорд» (2:1) и на выезде поделили очки с «МЮ» (1:1).

Все прогнозы на Лигу конференций

После 28 матчей АПЛ «Лестер» с 37 очками на 10-м месте. Разница мячей 43-47, Джейми Варди забил 10, но он может не сыграть, как и Уорд, Томас, Ндиди и Бертран.

ПСВ

В 1/16 финала ПСВ не без труда одолел «Маккаби Тель-Авив», победив дома 1:0, а на выезде сыграв вничью 1:1.

На стадии 1/8 финала нидерландцы оказались сильнее «Копенгагена» благодаря выездной победе со счетом 4:0, а вот дома ПСВ сыграл вничью (4:4).

В последних матчах команда Рогера Шмидта дома разгромила «Фортуну Ситтард» (5:0) и на выезде спаслась от поражения, отыгравшись с 0:3 в матче с «Твенте» (3:3).

Календарь и таблица Лиги Европы

После 28 матчей Эвередивизи, ПСВ на 2-м месте с 65 очками и разницей мячей 71-34. Коди Гакпо забил 9 голов

Прогноз и ставка

На победу «Лестера» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.20, на ничью в основное время — 3.60, а на победу «ПСВ» — 3.25.

Начиная с сезона-2016/17, когда «Лестер» стартовал в еврокубках, команда на своем поле провела 14 матчей во всех трех европейских турнирах, в которых проиграла только 1 раз (10 побед и 3 ничьи).

На выезде у ПСВ победа на предыдущей стадии прервала безвыигрышную серию в еврокубках из 3 поединков (2 ничьи и 1 поражение). Прогнозируем, что «Лестер» не проиграет верховой матч .