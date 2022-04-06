«Краснодар-2»
«Краснодар-2» в нынешнем сезоне демонстрирует вполне качественный футбол. Кубанская молодежь осела на экваторе турнирной таблицы.
На текущий момент «быки» занимают 12 место. Причем отрыв от опасной зоны составляет 6 очков.
Коэффициенты матча Краснодар-2 — Нефтехимик
Между тем, в минувшем туре «Краснодар-2» очками не разжился. На выезде команда минимально уступила «Акрону».
Поединки с нижнекамцами для команды — сплошной кошмар. Из четырех очных встреч проиграно три при одной ничьей.
«Нефтехимик»
Команда Кирилла Новикова продолжает борьбу за выход в РПЛ. Нижнекамцы пока только седьмые, но за стыки посражаются.
«Нефтехимик» на текущий момент отстают от 4 места на три очка. При этом пропускают в среднем один гол за матч.
Минувший тур сложился для команды Новикова не лучшим образом. Нижнекамцы не сумели одолеть «КамАЗ» (1:1).
Весенний цикл команда проводит не столь успешно. Так что выезд в Краснодар рассматривается как возможность поправить статистику.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Нефтехимик» за 2.34, на ничью за 3.34, а на «Краснодар-2» — за 3.04.
Молодые кубанцы смотрятся довольно симпатично.
Команда Новикова постарается
Нижнекамцы мотивированы подняться в первую четверку. Наши прогноз и ставка — Победа «Нефтехимика» с коэффициентом 2.34.