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    Долгожданная победа «Нефтехимика»?

    «Краснодар-2» — «Нефтехимик». Прогноз, ставка (к. 2.34) на футбол, ФНЛ, 6 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Краснодар-2» — «Нефтехимик»
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    Кирилл Новиков
    «Краснодар-2» сыграет на своем поле с «Нефтехимиком» в рамках 31-го тура чемпионата России. Матч пройдет 6 апреля, начало — в 15:00 мск. «Краснодар-2» — «Нефтехимик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 06 Апреля 2022 года
    Краснодар-2
  • Россия. ФНЛ
    •  Краснодар-2 15:00 Нефтехимик Нефтехимик
  • Нижнекамск
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    «Краснодар-2»

    «Краснодар-2» в нынешнем сезоне демонстрирует вполне качественный футбол. Кубанская молодежь осела на экваторе турнирной таблицы.

    На текущий момент «быки» занимают 12 место. Причем отрыв от опасной зоны составляет 6 очков.

    Коэффициенты матча Краснодар-2 — Нефтехимик

  • 1
  • 3.40
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 2.12
  • Ставка
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    Между тем, в минувшем туре «Краснодар-2» очками не разжился. На выезде команда минимально уступила «Акрону».

    Прогнозы на ФНЛ

    Поединки с нижнекамцами для команды — сплошной кошмар. Из четырех очных встреч проиграно три при одной ничьей.

    «Нефтехимик»

    Команда Кирилла Новикова продолжает борьбу за выход в РПЛ. Нижнекамцы пока только седьмые, но за стыки посражаются.

    «Нефтехимик» на текущий момент отстают от 4 места на три очка. При этом пропускают в среднем один гол за матч.

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    • Минувший тур сложился для команды Новикова не лучшим образом. Нижнекамцы не сумели одолеть «КамАЗ» (1:1).

    Весенний цикл команда проводит не столь успешно. Так что выезд в Краснодар рассматривается как возможность поправить статистику.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Нефтехимик» за 2.34, на ничью за 3.34, а на «Краснодар-2» — за 3.04.

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    Молодые кубанцы смотрятся довольно симпатично.

    Команда Новикова постарается приблизиться к зоне плей-офф.

    Нижнекамцы мотивированы подняться в первую четверку. Наши прогноз и ставка — Победа «Нефтехимика» с коэффициентом 2.34.

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    «Краснодар-2» — «Нефтехимик»: прогноз, ставка (2.34), статистика, коэффициенты матча 06.04.2022. Прогнозы на футбол. Долгожданная победа «Нефтехимика»?
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