«Краснодар-2» сыграет на своем поле с «Нефтехимиком» в рамках 31-го тура чемпионата России. Матч пройдет 6 апреля, начало — в 15:00 мск. «Краснодар-2» — «Нефтехимик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Краснодар-2»

«Краснодар-2» в нынешнем сезоне демонстрирует вполне качественный футбол. Кубанская молодежь осела на экваторе турнирной таблицы.

На текущий момент «быки» занимают 12 место. Причем отрыв от опасной зоны составляет 6 очков.

Между тем, в минувшем туре «Краснодар-2» очками не разжился. На выезде команда минимально уступила «Акрону».

Прогнозы на ФНЛ

Поединки с нижнекамцами для команды — сплошной кошмар. Из четырех очных встреч проиграно три при одной ничьей.

«Нефтехимик»

Команда Кирилла Новикова продолжает борьбу за выход в РПЛ. Нижнекамцы пока только седьмые, но за стыки посражаются.

«Нефтехимик» на текущий момент отстают от 4 места на три очка. При этом пропускают в среднем один гол за матч.

Минувший тур сложился для команды Новикова не лучшим образом. Нижнекамцы не сумели одолеть «КамАЗ» (1:1).

Весенний цикл команда проводит не столь успешно. Так что выезд в Краснодар рассматривается как возможность поправить статистику.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Нефтехимик» за 2.34, на ничью за 3.34, а на «Краснодар-2» — за 3.04.

Молодые кубанцы смотрятся довольно симпатично.

Команда Новикова постарается приблизиться к зоне плей-офф .

Нижнекамцы мотивированы подняться в первую четверку. Наши прогноз и ставка — Победа «Нефтехимика» с коэффициентом 2.34.