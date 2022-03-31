В ночь на 31 марта в 14-й туре отбора в зоне КОНКАКАФ сборная Панамы дома сыграет против национальной команды Канады. Начало намечено на 04:05 по мск. Панама — Канада: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Панама

С 18 зачетными пунктами команда Панамы расположилась на пятой позиции, на которой уже точно и останется, так что в Катар она не полетит.

«Канальщики» на данной стадии квалификации смогли выиграть пять встреч из 13 сыгранных, еще три поединка они завершили мировыми результатами и пять раз были повержены.

В марте месяце панамцы провели два поединка, набрав в них только балл. Так сперва они на своем поле не смогли обыграть откровенно слабых гондурасцев, сыграв 1:1, после чего были разгромлены в гостях США 1:5.

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Стоит отметить, что на этой стадии квалификации Панама на своем поле не проиграла ни одной игры, трижды победив и три раза расписав мировые.

Канада

Сборная Канады уже забронировала для себя путевку в Катар. С 28 очками она идет во главе турнирной таблицы, оторвавшись на три очка от ближайших преследователей.

«Кленовые листья» на хорошем уровне провели данную компанию, проиграв лишь один матч на этой стадии. Данное событие произошло несколько дней тому назад, когда они уступили в гостях Коста-Рике со счетом 0:1.

В остальных же 11 поединках турнира канадцы смогли добыть восемь викторий, среди которых была и победа над Ямайкой 4:0 дома накануне, и еще четыре встречи они свели вничью.

Вне родных стен Канада в этом отборочном цикле проиграла только раз, три поединка еще она свела вничью и смогла добыть лишь две виктории.

В первом круге канадцы дома победили 4:1, а до этого они расписали две мировые подряд на поле панамцев.

Прогноз и ставка на Панама — Канада

В этом поединке букмекеры отдают перевес гостям. На победу Канады предлагают — 2.06.

На викторию Ямайки дают — 3.82, ничья оценена — в 3.34.

Канада уже решила свой турнирный вопрос, и так как Панама дома играет сильно, то в данном поединке ставим с Х на хозяев.