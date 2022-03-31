ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиРеформа Лиги чемпионов: удар по Суперлиге и сенсациям Валерий КарпинУходим в Азию? ФИФА может исключить Россию уже 31 марта Криштиану Роналду и Бруну ФернандешФернандеш повел команду за собой. Португалия выступит на ЧМ в Катаре
  • 13:26
    • Александр Большунов и Александр Терентьев завоевали золото в командном спринте на ЧР
  • 12:46
    • Гнабри может уйти из «Баварии» в «Реал»
  • 08:51
    • Малкин — рекордсмен НХЛ по количеству голевых передач среди россиян
  • 07:10
    • Определились 27 из 32 участников ЧМ-2022
  • 06:56
    • Сборная Перу победила Парагвай и сыграет в межконтинентальном плей-офф ЧМ-2022
  • 03:53
    • Bettery предлагает фрибет 1500 рублей клиентам закрывшихся БК
  • 23:48
    • Польша обыграла Швецию и пробилась на ЧМ-2022
    Все новости спорта

    Панама снова дома не уступит

    Панама — Канада. Прогноз, ставка (к. 1.78) на футбол, ЧМ-2022, 31 марта 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2022 Прогнозы на сборную Панамы Календарь ЧМ-2022 по футболу
    Прогноз и ставки на Панама — Канада
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сборная Панамы
    В ночь на 31 марта в 14-й туре отбора в зоне КОНКАКАФ сборная Панамы дома сыграет против национальной команды Канады. Начало намечено на 04:05 по мск. Панама — Канада: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Панама

    С 18 зачетными пунктами команда Панамы расположилась на пятой позиции, на которой уже точно и останется, так что в Катар она не полетит.

    «Канальщики» на данной стадии квалификации смогли выиграть пять встреч из 13 сыгранных, еще три поединка они завершили мировыми результатами и пять раз были повержены.

    В марте месяце панамцы провели два поединка, набрав в них только балл. Так сперва они на своем поле не смогли обыграть откровенно слабых гондурасцев, сыграв 1:1, после чего были разгромлены в гостях США 1:5.

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    Стоит отметить, что на этой стадии квалификации Панама на своем поле не проиграла ни одной игры, трижды победив и три раза расписав мировые.

    Канада

    Сборная Канады уже забронировала для себя путевку в Катар. С 28 очками она идет во главе турнирной таблицы, оторвавшись на три очка от ближайших преследователей.

    «Кленовые листья» на хорошем уровне провели данную компанию, проиграв лишь один матч на этой стадии. Данное событие произошло несколько дней тому назад, когда они уступили в гостях Коста-Рике со счетом 0:1.

  • Новое поколение. Испания, которую построил Луис Энрике
  • Спустя 10 лет после триумфа на Евро-2012 Испания, похоже, снова готова замахнуться на победу в крупном турнире
  • 28/03/2022

    • В остальных же 11 поединках турнира канадцы смогли добыть восемь викторий, среди которых была и победа над Ямайкой 4:0 дома накануне, и еще четыре встречи они свели вничью.

    Вне родных стен Канада в этом отборочном цикле проиграла только раз, три поединка еще она свела вничью и смогла добыть лишь две виктории.

    В первом круге канадцы дома победили 4:1, а до этого они расписали две мировые подряд на поле панамцев.

    Прогноз и ставка на Панама — Канада

    В этом поединке букмекеры отдают перевес гостям. На победу Канады предлагают — 2.06.

    15ИгратьФрибет для новых игроковbetboom 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    На викторию Ямайки дают — 3.82, ничья оценена — в 3.34.

    Канада уже решила свой турнирный вопрос, и так как Панама дома играет сильно, то в данном поединке ставим с Х на хозяев.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.97
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Бадоса — Пегула
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  3.06
  • Экспресс дня 30 марта
  • Сегодня в 20:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Синнер — Серундоло
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Квитова — Швентек
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Руд — Зверев
  • Теннис
  • Завтра в 04:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Мексика — Сальвадор
  • Футбол
  • Завтра в 04:05
    •  2.12
  • Прогноз на матч Коста-Рика — США
  • Футбол
  • Завтра в 04:05
    •  2.03
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Завтра в 04:30
    •  2.43
  • Прогноз на матч Ванкувер — Сент-Луис
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  3.08
  • Экспресс дня 31 марта
  • Завтра в 19:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Рубин — Химки
  • Футбол
  • Послезавтра в 19:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Брага — Бенфика
  • Футбол
  • Послезавтра в 22:15
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Панама — Канада: прогноз, ставка (1.78), статистика, коэффициенты матча 31.03.2022. Прогнозы на футбол. Панама снова дома не уступит
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры