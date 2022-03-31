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    Мексиканцы обыграют Сальвадор и добудут билет в Катар

    Мексика — Сальвадор. Прогноз, ставка (к. 1.84) на футбол, ЧМ-2022, 31 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на Мексика — Сальвадор
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    Сборная Мексики
    Сборная Мексики на своем поле примет команду Сальвадора в 14-м туре отборочной компании зоны КОНКАКАФ. Игра пройдет в ночь на 31 марта и начнется в 04:05 по мск. Мексика — Сальвадор: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Мексика

    За тур до завершения отборочной компании сборная Мексики идет на третьем месте, имея 25 баллов. Она еще может сместиться на четвертое место, если проиграет в этом поединке.

    За всю турнирную дистанция на счету мексиканцев семь побед, четыре ничьи и два поражения, оба которые они потерпели на выезде. Разница мячей составляет 15:8.

    «Майа» в целом ровно провели последнюю стадию отбора, если не считать сбой в виде двух фиаско подряд, который произошел с ними в конце прошлого года.

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    В минувшем туре сборная Мексики в гостях одержали минимальную викторию над сборной Гондураса 1:0, тем самым продлив беспроигрышную серию до шести игр, где было три выигрыша.

    Сальвадор

    Сборная Сальвадора уже не сможет выйти в финальную часть чемпионата мира, так как она идет на шестом месте в турнирной таблице, отставая на 12 очков от четвертой строки.

    За 13 проведенных встреч в текущей стадии квалификации коллектив смог добыть всего лишь две виктории, четыре поединка он еще свел вничью и потерпел семь неудач.

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    • В марте сальвадорцы в матчах в квалификации сначала на выезде сыграли вничью со сборной Ямайки 1:1, а спустя пару дней на домашнем поле уступил сборной Коста-Рики 1:2.

    На данной стадии квалификации Сальвадор в гостях выиграл только раз, одолев аутсайдера Гондурас 2:0, еще один поединок он свел вничью и четыре раза был повержен.

    Мексика выиграла у Сальвадора в последних девяти очных встречах, в том числе и в первом круге на выезде — 2:0.

    Прогноз и ставка на Мексика — Сальвадор

    В этом поединке букмекеры отдают ощутимый перевес хозяевам. На победу Мексики предлагают — 1.17.

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    На викторию Сальвадора дают — 17.00, ничья оценена — в 7.70.

    Чтобы не зависеть от результатов параллельных игр, мексиканцам в этой игре нужно победить, и по возможности как можно крупнее. В общем, прогнозируем здесь викторию хозяев поля с форой -2.

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    Мексика — Сальвадор: прогноз, ставка (1.84), статистика, коэффициенты матча 31.03.2022. Прогнозы на футбол. Мексиканцы обыграют Сальвадор и добудут билет в Катар
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