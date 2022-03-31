Сборная Мексики на своем поле примет команду Сальвадора в 14-м туре отборочной компании зоны КОНКАКАФ. Игра пройдет в ночь на 31 марта и начнется в 04:05 по мск. Мексика — Сальвадор: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Мексика

За тур до завершения отборочной компании сборная Мексики идет на третьем месте, имея 25 баллов. Она еще может сместиться на четвертое место, если проиграет в этом поединке.

За всю турнирную дистанция на счету мексиканцев семь побед, четыре ничьи и два поражения, оба которые они потерпели на выезде. Разница мячей составляет 15:8.

«Майа» в целом ровно провели последнюю стадию отбора, если не считать сбой в виде двух фиаско подряд, который произошел с ними в конце прошлого года.

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В минувшем туре сборная Мексики в гостях одержали минимальную викторию над сборной Гондураса 1:0, тем самым продлив беспроигрышную серию до шести игр, где было три выигрыша.

Сальвадор

Сборная Сальвадора уже не сможет выйти в финальную часть чемпионата мира, так как она идет на шестом месте в турнирной таблице, отставая на 12 очков от четвертой строки.

За 13 проведенных встреч в текущей стадии квалификации коллектив смог добыть всего лишь две виктории, четыре поединка он еще свел вничью и потерпел семь неудач.

В марте сальвадорцы в матчах в квалификации сначала на выезде сыграли вничью со сборной Ямайки 1:1, а спустя пару дней на домашнем поле уступил сборной Коста-Рики 1:2.

На данной стадии квалификации Сальвадор в гостях выиграл только раз, одолев аутсайдера Гондурас 2:0, еще один поединок он свел вничью и четыре раза был повержен.

Мексика выиграла у Сальвадора в последних девяти очных встречах, в том числе и в первом круге на выезде — 2:0.

Прогноз и ставка на Мексика — Сальвадор

В этом поединке букмекеры отдают ощутимый перевес хозяевам. На победу Мексики предлагают — 1.17.

На викторию Сальвадора дают — 17.00, ничья оценена — в 7.70.

Чтобы не зависеть от результатов параллельных игр, мексиканцам в этой игре нужно победить, и по возможности как можно крупнее. В общем, прогнозируем здесь викторию хозяев поля с форой -2.