Казахстан U21
В своей группе эта команда является главным поставщиком очков. В 6 матчах казахская поросль не набрала ни одного очка.
При этом оборона у Казахстана U21 действует неуверенно. В 5 матчах пропущено уже 9 мячей.
Коэффициенты матча Казахстан U21 — Шотландия U21
В минувшем туре команда вновь уступила. Дать бой «скоттам» казахи смогли, но, все же, вынуждены были капитулировать (2:1).
Наверняка в этом поединке молодые казахи сыграют активнее в атаке. И первые очки не мешало бы набрать, и соперник не выглядит монолитно.
Шотландия U21
Теоретически шотландцы еще могут побороться за 2 место. Вот только с такой игрой сие выглядит маловероятным.
Шотландия U21 испытывает трудности с реализацией. В 5 матчах забито всего три мяча, причем два из них в ворота казахов.
Шотландцы смотрятся живее сверстников из Казахстана. Да и вообще, по составу выглядят внушительнее.
В этой встрече «скотты» наверняка будут более изобретательными в атаке. Обыгрывать такого соперника британцы просто обязаны.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на Шотландию U21 за 1.59, на ничью за 3.50, а на Казахстан U21 — за 4.96.
Казахи выглядят слабее всех в группе.
Шотландцев
Шотландцы наверняка смогут додавить оборону хозяев. Наши прогноз и ставка — Победа Шотландии U21 во 2 тайме с коэффициентом 2.02.