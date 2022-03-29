Казахстан U21 сыграет на своем поле с Шотландией U21 в рамках квалификации на молодежный ЧЕ-2023. Матч пройдет 29 марта, начало — в 14:00 мск. Казахстан U21 — Шотландия U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Казахстан U21

В своей группе эта команда является главным поставщиком очков. В 6 матчах казахская поросль не набрала ни одного очка.

При этом оборона у Казахстана U21 действует неуверенно. В 5 матчах пропущено уже 9 мячей.

Коэффициенты матча Казахстан U21 — Шотландия U21 1 5.00 X 3.65 2 1.65 Ставка

В минувшем туре команда вновь уступила. Дать бой «скоттам» казахи смогли, но, все же, вынуждены были капитулировать (2:1).

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Наверняка в этом поединке молодые казахи сыграют активнее в атаке. И первые очки не мешало бы набрать, и соперник не выглядит монолитно.

Шотландия U21

Теоретически шотландцы еще могут побороться за 2 место. Вот только с такой игрой сие выглядит маловероятным.

Шотландия U21 испытывает трудности с реализацией. В 5 матчах забито всего три мяча, причем два из них в ворота казахов.

Шотландцы смотрятся живее сверстников из Казахстана. Да и вообще, по составу выглядят внушительнее.

В этой встрече «скотты» наверняка будут более изобретательными в атаке. Обыгрывать такого соперника британцы просто обязаны.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Шотландию U21 за 1.59, на ничью за 3.50, а на Казахстан U21 — за 4.96.

Казахи выглядят слабее всех в группе.

Шотландцев наконец-то должно прорвать .

Шотландцы наверняка смогут додавить оборону хозяев. Наши прогноз и ставка — Победа Шотландии U21 во 2 тайме с коэффициентом 2.02.