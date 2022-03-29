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    Молодые «скотты» дожмут казахов

    Казахстан U21 — Шотландия U21. Прогноз, ставка (к. 2.02) на футбол, отбор на ЧЕ-23, 29 марта 2022 года

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    Шотландия U21
    Казахстан U21 сыграет на своем поле с Шотландией U21 в рамках квалификации на молодежный ЧЕ-2023. Матч пройдет 29 марта, начало — в 14:00 мск. Казахстан U21 — Шотландия U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. U21 Евро-2023. Отбор. Группа I 29 Марта 2022 года
    Казахстан U21
  • U21 Евро-2023. Отбор. Группа I
    •  Казахстан U21 14:00 Шотландия U21 Шотландия U21
  • U21 Евро-2023. Отбор. Группа I
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    Казахстан U21

    В своей группе эта команда является главным поставщиком очков. В 6 матчах казахская поросль не набрала ни одного очка.

    При этом оборона у Казахстана U21 действует неуверенно. В 5 матчах пропущено уже 9 мячей.

    Коэффициенты матча Казахстан U21 — Шотландия U21

  • 1
  • 5.00
  • X
  • 3.65
  • 2
  • 1.65
  • Ставка
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    В минувшем туре команда вновь уступила. Дать бой «скоттам» казахи смогли, но, все же, вынуждены были капитулировать (2:1).

    Все прогнозы на футбол

    Наверняка в этом поединке молодые казахи сыграют активнее в атаке. И первые очки не мешало бы набрать, и соперник не выглядит монолитно.

    Шотландия U21

    Теоретически шотландцы еще могут побороться за 2 место. Вот только с такой игрой сие выглядит маловероятным.

    Шотландия U21 испытывает трудности с реализацией. В 5 матчах забито всего три мяча, причем два из них в ворота казахов.

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  • Вчера

    • Шотландцы смотрятся живее сверстников из Казахстана. Да и вообще, по составу выглядят внушительнее.

    В этой встрече «скотты» наверняка будут более изобретательными в атаке. Обыгрывать такого соперника британцы просто обязаны.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Шотландию U21 за 1.59, на ничью за 3.50, а на Казахстан U21 — за 4.96.

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    Казахи выглядят слабее всех в группе.

    Шотландцев наконец-то должно прорвать.

    Шотландцы наверняка смогут додавить оборону хозяев. Наши прогноз и ставка — Победа Шотландии U21 во 2 тайме с коэффициентом 2.02.

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    Казахстан U21 — Шотландия U21: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 29.03.2022. Прогнозы на футбол. Молодые «скотты» дожмут казахов
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