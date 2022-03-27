27 марта в «Канзас-Сити» на «Чилдренс Мерси Парк» местный «Спортинг» примет «Реал Солт-Лейк» в рамках регулярного чемпионата МЛС. Начало в 02:00 мск. «Спортинг Канзас-Сити» — «Реал Солт-Лейк»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Спортинг Канзас-Сити»

Новый сезон хозяева начали неудачно, потерпев на старте 3 поражения в 4 турах. По итогу к этому матчу команда подходит на 12 месте, имея 3 очка за одну победу.

5 марта «Спортинг» одержал домашнюю победу над «Хьюстоном» со счетом 1:0. Сезон он начал с поражения от «Атланты» (1:3).

Также канзасцы проиграли «Колорадо» (0:2) и «Чикаго» (1:3).

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Если считать начало сезона с товарищеских матчей, то «Спортинг» выиграл только один из восьми последних.

«Реал Солт-Лейк»

У гостей отличный результат. Они набрали серию из трех побед и сейчас занимают второе место в турнирной таблице Запада с 10 баллами.

«Реал Солт-Лейк» набрал 9 пунктов, обыграв «Сиэтл Саундерс» (1:0), «Нью-Инглэнд Революшн» (3:2) и «Нэшвилл» (2:1).

На старте сезона «ройалс» сыграли вничью с «Хьюстон Динамо» (0:0). Это была шестая игра команды без победы.

В гостях «Реал» выиграл только одну из трех встреч. Также отметим, что на выезде команда немногословна. Победа над «Нью-Инглэнд» стала исключением.

Прогноз и ставка

Хозяева выступают в роли фаворитов. Их победу букмекеры оценивают котировкой 1.90, тогда как на победу «Солт-Лейк» конторы дают 3.95. На ничью можно поставить с коэффициентом 3.55.

В прошлом сезоне у «Реала» не было проблем с «Канзас-Сити». У «королевских» 3 победы подряд в очной серии — 3:1, 2:1 и 1:0. Вот такие последние результаты у гостей.

Исходя из этого, мы полагаем, то «Солт-Лейк» удастся продлить победную серию в МЛС.