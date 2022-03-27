«Спортинг Канзас-Сити»
Новый сезон хозяева начали неудачно, потерпев на старте 3 поражения в 4 турах. По итогу к этому матчу команда подходит на 12 месте, имея 3 очка за одну победу.
5 марта «Спортинг» одержал домашнюю победу над «Хьюстоном» со счетом 1:0. Сезон он начал с поражения от «Атланты» (1:3).
Также канзасцы проиграли «Колорадо» (0:2) и «Чикаго» (1:3).
Если считать начало сезона с товарищеских матчей, то «Спортинг» выиграл только один из восьми последних.
«Реал Солт-Лейк»
У гостей отличный результат. Они набрали серию из трех побед и сейчас занимают второе место в турнирной таблице Запада с 10 баллами.
«Реал Солт-Лейк» набрал 9 пунктов, обыграв «Сиэтл Саундерс» (1:0), «Нью-Инглэнд Революшн» (3:2) и «Нэшвилл» (2:1).
На старте сезона «ройалс» сыграли вничью с «Хьюстон Динамо» (0:0). Это была шестая игра команды без победы.
В гостях «Реал» выиграл только одну из трех встреч. Также отметим, что на выезде команда немногословна. Победа над «Нью-Инглэнд» стала исключением.
Прогноз и ставка
Хозяева выступают в роли фаворитов. Их победу букмекеры оценивают котировкой 1.90, тогда как на победу «Солт-Лейк» конторы дают 3.95. На ничью можно поставить с коэффициентом 3.55.
В прошлом сезоне у «Реала» не было проблем с «Канзас-Сити». У «королевских» 3 победы подряд в очной серии — 3:1, 2:1 и 1:0. Вот такие последние результаты у гостей.
Исходя из этого, мы полагаем, то «Солт-Лейк» удастся продлить победную серию в МЛС.