ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    НеймарСе ля ви. «ПСЖ» и Неймар устали друг от друга, все идет к разрыву отношений Фрагмент матчаДрама на «Драгау». Промах Йылмаза с пенальти оставил Турцию без ЧМ-2022 «Милан» — фаворит на титулТрое в гонке, не считая «Юве»: кто выиграет скудетто
  • 18:02
    • Пападакис и Сизерон выиграли ритм-танец на Чемпионате Мира во Франции
  • 19:27
    • «Трактор» в овертайме дожал «Салават» и повел в четвертьфинальной серии Кубка Гагарина
  • 17:50
    • Фигуристы Пападакис и Сизерон побили мировой рекорд в ритм-танце на ЧМ во Франции
  • 16:52
    • «Барселона» назвала цену, которую клуб готов заплатить за Левандовского
  • 16:28
    • Гарет Бэйл может перейти в «Тоттенхэм» летом
  • 16:20
    • Форвард «Трактора» Седлак пропустит пятый матч с «Салаватом» после силового Панина
  • 16:14
    • Языджи: На данный момент я играю в ЦСКА до конца сезона, а как будет дальше — не знаю
    Все новости спорта

    Продлил ли «Солт-Лейк» свою успешную серию в МЛС?

    «Спортинг Канзас-Сити» — «Реал Солт-Лейк». Прогноз (к. 3.95) и ставки на футбол, МЛС, 27 марта 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на MLS
    Прогноз и ставки на «Спортинг Канзас-Сити» — «Реал Солт-Лейк»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Игроки «Реал Солт-Лейк»
    27 марта в «Канзас-Сити» на «Чилдренс Мерси Парк» местный «Спортинг» примет «Реал Солт-Лейк» в рамках регулярного чемпионата МЛС. Начало в 02:00 мск. «Спортинг Канзас-Сити» — «Реал Солт-Лейк»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. США. MLS 27 Марта 2022 года
    Спортинг Канзас Сити
  • Канзас Сити
    •  Спортинг Канзас Сити 02:00 Реал Солт Лэйк Реал Солт Лэйк
  • Солт-Лэйк Сити
    •

    «Спортинг Канзас-Сити»

    Новый сезон хозяева начали неудачно, потерпев на старте 3 поражения в 4 турах. По итогу к этому матчу команда подходит на 12 месте, имея 3 очка за одну победу.

    5 марта «Спортинг» одержал домашнюю победу над «Хьюстоном» со счетом 1:0. Сезон он начал с поражения от «Атланты» (1:3).

    Также канзасцы проиграли «Колорадо» (0:2) и «Чикаго» (1:3).

    Все прогнозы на футбол

    Если считать начало сезона с товарищеских матчей, то «Спортинг» выиграл только один из восьми последних.

    «Реал Солт-Лейк»

    У гостей отличный результат. Они набрали серию из трех побед и сейчас занимают второе место в турнирной таблице Запада с 10 баллами.

    «Реал Солт-Лейк» набрал 9 пунктов, обыграв «Сиэтл Саундерс» (1:0), «Нью-Инглэнд Революшн» (3:2) и «Нэшвилл» (2:1).

  • Се ля ви. «ПСЖ» и Неймар устали друг от друга, все идет к разрыву отношений
  • Неймару больше не рады в столице Франции
  • Вчера

    • На старте сезона «ройалс» сыграли вничью с «Хьюстон Динамо» (0:0). Это была шестая игра команды без победы.

    В гостях «Реал» выиграл только одну из трех встреч. Также отметим, что на выезде команда немногословна. Победа над «Нью-Инглэнд» стала исключением.

    Прогноз и ставка

    Хозяева выступают в роли фаворитов. Их победу букмекеры оценивают котировкой 1.90, тогда как на победу «Солт-Лейк» конторы дают 3.95. На ничью можно поставить с коэффициентом 3.55.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 15ИгратьУвеличение депозита в 2,5 разаggbet

    В прошлом сезоне у «Реала» не было проблем с «Канзас-Сити». У «королевских» 3 победы подряд в очной серии — 3:1, 2:1 и 1:0. Вот такие последние результаты у гостей.

    Исходя из этого, мы полагаем, то «Солт-Лейк» удастся продлить победную серию в МЛС.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.40
  • Прогноз на матч Чорич — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Черногория U21 — Италия U21
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч Болгария U21 — Нидерланды U21
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Швейцария U21 — Уэльс U21
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Албания U21 — Чехия U21
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч Рублев — Кирьос
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Испания U21 — Литва U21
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Шотландия U21 — Турция U21
  • Футбол
  • Сегодня в 22:05
    •  1.81
  • Прогноз на матч Люксембург — Северная Ирландия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  1.87
  • Прогноз на матч Англия U21 — Андорра U21
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.85
  • Экспресс дня 25 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Александрова — Азаренко
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  3.60
  • Прогноз на матч Франция — Кот-д Ивуар
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  1.79
  • Прогноз на матч Португалия U21 — Исландия U21
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Спортинг Канзас-Сити» — «Реал Солт-Лейк»: прогноз, ставка (3.95), статистика, коэффициенты матча 27.03.2022. Прогнозы на футбол. Продлил ли «Солт-Лейк» свою успешную серию в МЛС?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры