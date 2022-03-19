«СКА-Хабаровск»
«СКА-Хабаровск» явно не устраивает текущее 7 место. Хабаровчане твердо намерены выйти в РПЛ, пусть даже через стыки.
Пока отставание от 4 места составляет 6 очков. При этом команда в 27 матчах забила только 30 мячей.
Коэффициенты матча СКА-Хабаровск — Алания
Между тем, в домашней встрече с конкурентом хабаровчане намерены сыграть активно. Да и грех не воспользоваться проблемами в обороне «Алании».
Против «Алании» команда традиционно играет с переменным успехом. Хабаровчане дважды победили при трех поражениях.
«Алания»
Осетины себе не изменяет. Команда Спартака Гогниева все так же залихватски атакует, иногда забывая о тылах.
«Алания» на текущий момент занимает 3 место в таблице. Причем отставание до вожделенной зоны прямого повышения в классе составляет 2 очка.
Оборона «Алании» отнюдь не представляет собой могучие редуты. В 27 матчах команда пропустила всего 35 раз.
А вот с атакой у «барсов» все в полном ажуре. 61 забитый гол — лучший показатель в ФНЛ с заметным отрывом!
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Аланию» за 2.20, на ничью за 3.30, а на «СКА-Хабаровск» — за 2.50.
Хозяевам явно недостает атакующей мощи.
Команда Гогниева
Атака гостей вновь обеспечит им нужный результат. Наши прогноз и ставка — Победа «Алании» с коэффициентом 2.20.