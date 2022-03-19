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    «Алания» огорчит хабаровчан

    «СКА-Хабаровск» — «Алания». Прогноз, ставка (к. 2.20) на футбол, ФНЛ, 19 марта 2022 года

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    «СКА-Хабаровск» сыграет на своем поле с «Аланией» в рамках 28-го тура чемпионата России. Матч пройдет 19 марта, начало — в 10:00 мск. «СКА-Хабаровск» — «Алания»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 19 Марта 2022 года
    СКА-Хабаровск
  • Хабаровск
    •  СКА-Хабаровск 10:00 Алания Алания
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    «СКА-Хабаровск»

    «СКА-Хабаровск» явно не устраивает текущее 7 место. Хабаровчане твердо намерены выйти в РПЛ, пусть даже через стыки.

    Пока отставание от 4 места составляет 6 очков. При этом команда в 27 матчах забила только 30 мячей.

    Коэффициенты матча СКА-Хабаровск — Алания

  • 1
  • 3.25
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 2.17
  • Ставка
    •

    Между тем, в домашней встрече с конкурентом хабаровчане намерены сыграть активно. Да и грех не воспользоваться проблемами в обороне «Алании».

    Прогнозы на ФНЛ

    Против «Алании» команда традиционно играет с переменным успехом. Хабаровчане дважды победили при трех поражениях.

    «Алания»

    Осетины себе не изменяет. Команда Спартака Гогниева все так же залихватски атакует, иногда забывая о тылах.

    «Алания» на текущий момент занимает 3 место в таблице. Причем отставание до вожделенной зоны прямого повышения в классе составляет 2 очка.

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    • Оборона «Алании» отнюдь не представляет собой могучие редуты. В 27 матчах команда пропустила всего 35 раз.

    А вот с атакой у «барсов» все в полном ажуре. 61 забитый гол — лучший показатель в ФНЛ с заметным отрывом!

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Аланию» за 2.20, на ничью за 3.30, а на «СКА-Хабаровск» — за 2.50.

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    Хозяевам явно недостает атакующей мощи.

    Команда Гогниева наверняка вновь активно сыграет в атаке.

    Атака гостей вновь обеспечит им нужный результат. Наши прогноз и ставка — Победа «Алании» с коэффициентом 2.20.

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    «СКА-Хабаровск» — «Алания»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 19.03.2022. Прогнозы на футбол. «Алания» огорчит хабаровчан
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