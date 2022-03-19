«СКА-Хабаровск» сыграет на своем поле с «Аланией» в рамках 28-го тура чемпионата России. Матч пройдет 19 марта, начало — в 10:00 мск. «СКА-Хабаровск» — «Алания»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«СКА-Хабаровск»

«СКА-Хабаровск» явно не устраивает текущее 7 место. Хабаровчане твердо намерены выйти в РПЛ, пусть даже через стыки.

Пока отставание от 4 места составляет 6 очков. При этом команда в 27 матчах забила только 30 мячей.

Между тем, в домашней встрече с конкурентом хабаровчане намерены сыграть активно. Да и грех не воспользоваться проблемами в обороне «Алании».

Прогнозы на ФНЛ

Против «Алании» команда традиционно играет с переменным успехом. Хабаровчане дважды победили при трех поражениях.

«Алания»

Осетины себе не изменяет. Команда Спартака Гогниева все так же залихватски атакует, иногда забывая о тылах.

«Алания» на текущий момент занимает 3 место в таблице. Причем отставание до вожделенной зоны прямого повышения в классе составляет 2 очка.

Оборона «Алании» отнюдь не представляет собой могучие редуты. В 27 матчах команда пропустила всего 35 раз.

А вот с атакой у «барсов» все в полном ажуре. 61 забитый гол — лучший показатель в ФНЛ с заметным отрывом!

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Аланию» за 2.20, на ничью за 3.30, а на «СКА-Хабаровск» — за 2.50.

Хозяевам явно недостает атакующей мощи.

Команда Гогниева наверняка вновь активно сыграет в атаке .

Атака гостей вновь обеспечит им нужный результат. Наши прогноз и ставка — Победа «Алании» с коэффициентом 2.20.