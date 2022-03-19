ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фрагмент матчаСенсации не вышло. «Барселона» дожала «Галатасарай» в Стамбуле «Ливерпуль» наступает на пятки «Манчестер Сити»«Ливерпуль» показал, насколько хорош должен быть «Ман Сити» «Лилль» — «Челси»Все решила реализация. «Челси» укротил «догов» во Франции
  • 22:40
    • «Барселона» обыграла «Галатасарай» и вышла в четвертьфинал Лиги Европы
  • 01:44
    • «Айнтрахт» выбил «Бетис» в 1/8 финала Лиги Европы
  • 01:34
    • Гол Ярмоленко вывел «Вест Хэм» в четвертьфинал Лиги Европы
  • 00:56
    • «Рома» ушла от поражения в матче с «Витессом» и пробилась в четвертьфинал Лиги конференций
  • 00:54
    • «Лион» сыграл вничью с «Порту» и вышел в четвертьфинал ЛЕ
    Все новости спорта

    Команда Новикова оседлает «крылатых быков»

    «Нефтехимик» — «Велес». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, ФНЛ, 19 марта 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол России Прогнозы на ФНЛ Прогнозы на Нефтехимик Прогнозы на Велес Календарь ФНЛ
    Прогноз и ставки на «Нефтехимик» — «Велес»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Кирилл Новиков
    «Нефтехимик» сыграет на своем поле с «Велесом» в рамках 28-го тура чемпионата России. Матч пройдет 19 марта, начало — в 15:30 мск. «Нефтехимик» — «Велес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Россия. ФНЛ 19 Марта 2022 года
    Нефтехимик
  • Нижнекамск
    •  Нефтехимик 15:30 Велес Велес
  • Москва
    •

    «Нефтехимик»

    «Нефтехимик» явно не устраивает текущее 5 место. Нижнекамцы намерены побороться за выход в РПЛ, пусть даже через стыки.

    Пока отставание от 4 места составляет три очка. При этом команда в 27 матчах пропустила только 26 мячей.

    Коэффициенты матча Нефтехимик — Велес

  • 1
  • 1.82
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 4.40
  • Ставка
    •

    Между тем, в минувшем туре «Нефтехимик» добыл лишь один дом. Дома команда Кирилла Новикова не смогла обыграть «Акрон» (0:0).

    Прогнозы на ФНЛ

    Против «Велеса» команда традиционно играет довольно успешно. Нижнекамцы выиграли в двух матчах из трех.

    «Велес»

    Москвичи по-прежнему нестабильны, но это не мешает им быть опасными. «Крылатые быки» утвердились на экваторе турнирной таблицы.

    «Велес» на текущий момент занимает 10 место в таблице. Причем команда забила 32 мяча, пропустив в свои ворота на 2 гола больше.

  • Сказка продолжается. «Вильярреал» превосходит сам себя
  • «Вильярреал» разгромил «Ювентус» со счетом 3:0
  • Вчера

    • Минувший тур сложился для москвичей позитивно. Дома «Велес» переиграл «Текстильщик» со счетом 3:2.

    Наверняка и в этом матче команда Дениса Бушуева не даст себя в обиду. Как минимум, свои шансы у ворот соперника гости получат.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Нефтехимик» за 2.00, на ничью за 3.80, а на «Велес» — за 4.60.

    2000ЗабратьФрибет с любым коэффициентомwinline.ru 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Хозяева борются за выход в стыки, и не должны потерять очки.

    «Велесу» не хватает стабильности в плане игры и результатов.

    Команда Новикова выглядит монолитнее соперника. Наши прогноз и ставка — Победа «Нефтехимика» с коэффициентом 2.00.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.36
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Питтсбург
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Алькарас — Норри
  • Теннис
  • Сегодня в 04:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Кешля — Сумгаит
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Минск — Динамо Минск
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Нефтчи — Габала
  • Футбол
  • Сегодня в 18:37
    •  2.18
  • Прогноз на матч СКА — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Сассуоло — Специя
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.98
  • Прогноз на матч Бохум — Боруссия М
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Атлетик — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.76
  • Экспресс дня 18 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Сент-Этьен — Труа
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Дженоа — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Нефтехимик» — «Велес»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 19.03.2022. Прогнозы на футбол. Команда Новикова оседлает «крылатых быков»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры