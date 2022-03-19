«Нефтехимик» сыграет на своем поле с «Велесом» в рамках 28-го тура чемпионата России. Матч пройдет 19 марта, начало — в 15:30 мск. «Нефтехимик» — «Велес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нефтехимик»

«Нефтехимик» явно не устраивает текущее 5 место. Нижнекамцы намерены побороться за выход в РПЛ, пусть даже через стыки.

Пока отставание от 4 места составляет три очка. При этом команда в 27 матчах пропустила только 26 мячей.

Коэффициенты матча Нефтехимик — Велес 1 1.82 X 3.60 2 4.40 Ставка

Между тем, в минувшем туре «Нефтехимик» добыл лишь один дом. Дома команда Кирилла Новикова не смогла обыграть «Акрон» (0:0).

Прогнозы на ФНЛ

Против «Велеса» команда традиционно играет довольно успешно. Нижнекамцы выиграли в двух матчах из трех.

«Велес»

Москвичи по-прежнему нестабильны, но это не мешает им быть опасными. «Крылатые быки» утвердились на экваторе турнирной таблицы.

«Велес» на текущий момент занимает 10 место в таблице. Причем команда забила 32 мяча, пропустив в свои ворота на 2 гола больше.

Минувший тур сложился для москвичей позитивно. Дома «Велес» переиграл «Текстильщик» со счетом 3:2.

Наверняка и в этом матче команда Дениса Бушуева не даст себя в обиду. Как минимум, свои шансы у ворот соперника гости получат.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Нефтехимик» за 2.00, на ничью за 3.80, а на «Велес» — за 4.60.

Хозяева борются за выход в стыки , и не должны потерять очки.

«Велесу» не хватает стабильности в плане игры и результатов.

Команда Новикова выглядит монолитнее соперника. Наши прогноз и ставка — Победа «Нефтехимика» с коэффициентом 2.00.