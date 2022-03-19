«Нант»
«Нант» занимает седьмое место в таблице Лиги 1 после 28-ми сыгранных матчей, в которых набрал 42 очка.
В прошлом туре «Нант» уступил на выезде «Труа» (0:1), не сумев продлить серию из шести матчей без поражений.
Коэффициенты матча Нант — Лилль
В пяти предыдущих матчах чемпионата команда Антуана Комбуаре набрала десять очков и пропустила только два мяча.
Но в контексте предстоящей игры, прежде всего, важно отметить, что
«Лилль»
«Лилль» тем временем находится на шестой строчке, опережая «Нант» на одно очко.
Несколько дней назад «Лилль» проиграл на своем поле «Челси» (1:2) в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Несмотря на результат, это была далеко не самая худшая игра для команды Жослена Гурвеннека.
Между тем, в чемпионате беспроигрышная серия «Лилля» составляет уже пять матчей. И за это время «доги» не пропустили ни одного мяча.
«Лилль» потерпел только одно поражение в семи предыдущих матчах чемпионата Франции на выезде.
Прогноз и ставка
На «Нант» в этом матче можно поставить за 3.04, ничью букмекеры предлагают за 2.89, а победу «Лилля» — за 2.75.
«Нант» очень хорош на своем поле, в чем лично успели убедиться даже звезды из «Пари Сен-Жермен».
Про «Лилль» тоже нельзя сказать ничего плохого, но у гостей все-таки совсем недавно был очень энергозатратный матч с «Челси», и этот нюанс может оказаться ключевым.
Ставка — победа «Нанта» с форой (0) за 2.06.