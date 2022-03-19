«Нант» сыграет на своем поле против «Лилля» в рамках 29-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 19 марта, начало — в 23:00 мск. «Нант» — «Лилль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нант»

«Нант» занимает седьмое место в таблице Лиги 1 после 28-ми сыгранных матчей, в которых набрал 42 очка.

В прошлом туре «Нант» уступил на выезде «Труа» (0:1), не сумев продлить серию из шести матчей без поражений.

Коэффициенты матча Нант — Лилль 1 2.95 X 2.90 2 2.70 Ставка

В пяти предыдущих матчах чемпионата команда Антуана Комбуаре набрала десять очков и пропустила только два мяча.

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Но в контексте предстоящей игры, прежде всего, важно отметить, что «Нант» потерпел лишь одно поражение в 11-ти предыдущих матчах на своем поле , а в четырех недавних набрал максимальное количество очков, обыграв в том числе «Пари Сен-Жермен» (3:1).

«Лилль»

«Лилль» тем временем находится на шестой строчке, опережая «Нант» на одно очко.

Несколько дней назад «Лилль» проиграл на своем поле «Челси» (1:2) в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Несмотря на результат, это была далеко не самая худшая игра для команды Жослена Гурвеннека.

Между тем, в чемпионате беспроигрышная серия «Лилля» составляет уже пять матчей. И за это время «доги» не пропустили ни одного мяча.

«Лилль» потерпел только одно поражение в семи предыдущих матчах чемпионата Франции на выезде.

Прогноз и ставка

На «Нант» в этом матче можно поставить за 3.04, ничью букмекеры предлагают за 2.89, а победу «Лилля» — за 2.75.

«Нант» очень хорош на своем поле, в чем лично успели убедиться даже звезды из «Пари Сен-Жермен».

Про «Лилль» тоже нельзя сказать ничего плохого, но у гостей все-таки совсем недавно был очень энергозатратный матч с «Челси», и этот нюанс может оказаться ключевым.

Ставка — победа «Нанта» с форой (0) за 2.06.