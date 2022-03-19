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    «Нант» продлит серию побед на своем поле?

    «Нант» — «Лилль». Прогноз, ставки (к. 2.06) на футбол, чемпионат Франции, 19 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Нант» — «Лилль»
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    «Нант» потерпел лишь одно поражение в 11-ти предыдущих матчах на своем поле
    «Нант» сыграет на своем поле против «Лилля» в рамках 29-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 19 марта, начало — в 23:00 мск. «Нант» — «Лилль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 19 Марта 2022 года
    Нант
  • Франция. Лига 1
    •  Нант 23:00 Лилль Лилль
  • Франция. Лига 1
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    «Нант»

    «Нант» занимает седьмое место в таблице Лиги 1 после 28-ми сыгранных матчей, в которых набрал 42 очка.

    В прошлом туре «Нант» уступил на выезде «Труа» (0:1), не сумев продлить серию из шести матчей без поражений.

    Коэффициенты матча Нант — Лилль

  • 1
  • 2.95
  • X
  • 2.90
  • 2
  • 2.70
  • Ставка
    •

    В пяти предыдущих матчах чемпионата команда Антуана Комбуаре набрала десять очков и пропустила только два мяча.

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    Но в контексте предстоящей игры, прежде всего, важно отметить, что «Нант» потерпел лишь одно поражение в 11-ти предыдущих матчах на своем поле, а в четырех недавних набрал максимальное количество очков, обыграв в том числе «Пари Сен-Жермен» (3:1).

    «Лилль»

    «Лилль» тем временем находится на шестой строчке, опережая «Нант» на одно очко.

    Несколько дней назад «Лилль» проиграл на своем поле «Челси» (1:2) в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Несмотря на результат, это была далеко не самая худшая игра для команды Жослена Гурвеннека.

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  • 15/03/2022

    • Между тем, в чемпионате беспроигрышная серия «Лилля» составляет уже пять матчей. И за это время «доги» не пропустили ни одного мяча.

    «Лилль» потерпел только одно поражение в семи предыдущих матчах чемпионата Франции на выезде.

    Прогноз и ставка

    На «Нант» в этом матче можно поставить за 3.04, ничью букмекеры предлагают за 2.89, а победу «Лилля» — за 2.75.

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    «Нант» очень хорош на своем поле, в чем лично успели убедиться даже звезды из «Пари Сен-Жермен».

    Про «Лилль» тоже нельзя сказать ничего плохого, но у гостей все-таки совсем недавно был очень энергозатратный матч с «Челси», и этот нюанс может оказаться ключевым.

    Ставка — победа «Нанта» с форой (0) за 2.06.

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    «Нант» — «Лилль»: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 19.03.2022. Прогнозы на футбол. «Нант» продлит серию побед на своем поле?
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