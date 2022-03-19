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    Сможет ли «Валенсия» набрать очки на поле «Эльче»?

    «Эльче» — «Валенсия». Прогноз, ставки (к. 1.91) на футбол, чемпионат Испании 19 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Эльче» — «Валенсия»
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    «Валенсия» одержала только одну победу в пяти предыдущих матчах чемпионата Испании на выезде
    «Валенсия» сыграет на выезде против «Эльче» в рамках 29-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 19 марта, начало — в 18:15 мск. «Эльче» — «Валенсия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 19 Марта 2022 года
    Эльче
  • Испания. Примера
    •  Эльче 18:15 Валенсия Валенсия
  • Валенсия
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    «Эльче»

    «Эльче» занимает 14-е место в таблице Ла Лиги после 28-ми сыгранных матчей, в которых набрал 32 очка.

    В прошлом туре «Эльче» одержал важнейшую гостевую победу над «Гранадой» (1:0).

    Коэффициенты матча Эльче — Валенсия

  • 1
  • 2.70
  • X
  • 3.10
  • 2
  • 2.75
  • Ставка
    •

    Кроме того, в начале марта команда Франсиско провела неплохой матч против «Барселоны», несмотря на то, что он завершился поражением.

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    «Эльче» в шести предыдущих матчах на своем поле одержал четыре победы и потерпел только одно поражение.

    «Валенсия»

    «Валенсия» тем временем находится на девятой строчке, набрав в 28-ми матчах 37 очков.

    Беспроигрышная серия «Валенсии» составляет уже четыре матча — три победы и ничья.
    На этом отрезке в рамках Ла Лиги команда Пепе Бордаласа одержала победы над «Мальоркой» и «Гранадой», а также разошлась миром с «Хетафе».

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    • Еще одним важным успехом стала домашняя победа над «Атлетиком» в Кубке Испании.

    «Валенсия» одержала только одну победу в пяти предыдущих матчах чемпионата Испании на выезде.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают, что в этом матче у команд одинаковые шансы на победу. На «Эльче» можно поставить за 2.76, а на «Валенсию» — за 2.74. Ничью предлагают за 3.22.

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    В таком матче лучше поставить на хозяев. Во-первых, «Эльче» действительно очень крепкая команда, а во-вторых, у «Валенсии» нередко случаются провалы в гостях.

    Ставка — победа «Эльче» с форой (0) за 1.97.

    Также можно рассмотреть ставку на обе команды забьют за 1.91.

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    «Эльче» — «Валенсия»: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 19.03.2022. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Валенсия» набрать очки на поле «Эльче»?
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