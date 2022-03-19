«Эльче»
«Эльче» занимает 14-е место в таблице Ла Лиги после 28-ми сыгранных матчей, в которых набрал 32 очка.
В прошлом туре «Эльче» одержал важнейшую гостевую победу над «Гранадой» (1:0).
Коэффициенты матча Эльче — Валенсия
Кроме того, в начале марта команда Франсиско провела неплохой матч против «Барселоны», несмотря на то, что он завершился поражением.
«Эльче» в шести предыдущих матчах на своем поле одержал четыре победы и потерпел только одно поражение.
«Валенсия»
«Валенсия» тем временем находится на девятой строчке, набрав в 28-ми матчах 37 очков.
Беспроигрышная серия «Валенсии» составляет уже четыре матча — три победы и ничья.
На этом отрезке в рамках Ла Лиги команда Пепе Бордаласа одержала победы над «Мальоркой» и «Гранадой», а также разошлась миром с «Хетафе».
Еще одним важным успехом стала домашняя победа над «Атлетиком» в Кубке Испании.
«Валенсия» одержала только одну победу в пяти предыдущих матчах чемпионата Испании на выезде.
Прогноз и ставка
Букмекеры считают, что в этом матче у команд одинаковые шансы на победу. На «Эльче» можно поставить за 2.76, а на «Валенсию» — за 2.74. Ничью предлагают за 3.22.
В таком матче лучше поставить на хозяев. Во-первых, «Эльче» действительно очень крепкая команда, а во-вторых, у «Валенсии» нередко случаются провалы в гостях.
Ставка — победа «Эльче» с форой (0) за 1.97.
Также можно рассмотреть ставку на обе команды забьют за 1.91.