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    Команды получат первые пробоины в сезоне

    «Туран» — «Каспий» Актау. Прогноз, ставка (к. 2.04) на футбол, Чемпионат Казахстана, 17 марта 2022 года

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    «Каспий» Актау
    В четверг, 17 марта, в рамках 3-го тура чемпионата Казахстана по футболу «Каспий» из Актау на выезде сыграет против «Турана». Поединок начнется в 14:00 по мск. «Туран» — «Каспий» Актау: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Казахстан. Премьер-лига 17 Марта 2022 года
    Туран
  • Казахстан. Премьер-лига
    •  Туран 14:00 Каспий Каспий
  • Актау
    •

    «Туран»

    «Турану» в прошлом сезоне удалось избежать понижения в классе. Коллектив занял 12 позицию среди 14 участников, опередив опасную зону на семь пунктов.

    За всю турнирную дистанцию команда смогла одержать лишь пять викторий за 256 игр, еще 11 встреч она свела вничью и десять раз уступала, разница мячей — 22:40.

    С учетом еще прошлого сезона клуб за последние восемь встреч потерпел только одно фиаско, правда, за этот период и выиграл лишь раз, а другие шесть матчей свел вничью.

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    В новом чемпионате «Туран» успел отыграть только один поединок, в котором дома поделил очки с «Таразом», сыграв 0:0.

    «Каспий» Актау

    В минувшем сезоне «Каспий» финишировал в середине турнирной таблицы чемпионата Казахстана, на восьмой строке, не имея шансов побороться за место в еврокубковой зоне.

    За 26 проведенных игр клуб из Актау по восемь раз побеждал и играл вничью, а также десять встреч проиграл. Во всех этих поединках он смог забить 35 мячей, пропустив столько же.

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  • 14/03/2022

    • В межсезонье команда провела пять спаррингов. Сперва она проиграла македонскому клубу, после чего дважды сыграла вничью и дважды победила у представителей Украины и России.

    Новое первенства «Каспий» начал с минимальной домашней победы 1:0 над «Кызылжаром», после чего дома расписал мировую 0:0 с действующим чемпионом «Тоболом».

    В истории противостояний этих клубов дважды побеждал «Каспий» и дважды была ничья.

    Прогноз и ставка на «Туран» — «Каспий» Актау

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Каспия» предлагают — 2.20.

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    На викторию «Турана» дают — 3.22, ничья оценена — в 3.32.

    Пока в этом чемпионате оба клуба не пропускали, но так как между собой они зачастую обмениваются голами, то здесь ставим на обе забьют.

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    «Туран» — «Каспий» Актау: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 17.03.2022. Прогнозы на футбол. Команды получат первые пробоины в сезоне
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